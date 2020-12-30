ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Месут ОзилТрансферный дайджест. 22-28 декабря Ханс-Дитер ФликГерой года-2020. Победитель ЛЧ, чемпион АПЛ и российский прорыв в теннисе Это первый случай с 2012 года, когда сборная России не смогла забить хотя бы один гол в матче МЧМБез паники. Чехи засветили все слабые стороны российской «молодежки»
  • 22:44
    • Павлова и Елисеев выиграли «Рождественскую гонку»
  • 22:30
    • «Челси» не справился с «Астон Виллой»
  • 22:05
    • «Динамо» забросило шесть безответных шайб «Спартаку»
  • 19:21
    • Встреча «Эвертона» и «Ман Сити» перенесена из-за коронавируса
  • 21:52
    • Хет-трик Кузьменко помог СКА одолеть «Сочи»
  • 21:12
    • Елисеев и Павлова выиграли масс-старт на «Рождественской гонке»
  • 19:57
    • «Лестер» спасся от поражения в матче с «Кристал Пэласом»
    Все новости спорта

    «Валенсия» едет за очками?

    «Гранада» — «Валенсия». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.68 на матч Примеры 30 декабря 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Примеру Прогнозы на Гренаду Прогнозы на Валенсию Календарь Примеры
    Прогноз и ставки на «Гранада» — «Валенсия»
    Денис Черышев
    «Гранада» сыграет на своем поле с «Валенсией» в рамках 16-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 30 декабря, начало — в 19:00 мск. Прогноз на «Гранада» — «Валенсия».
    ×
    Футбол. Испания. Примера 30 Декабря 2020 года
    Гранада
  • Гранада
    •  Гранада 19:00 Валенсия Валенсия
  • Валенсия
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.20
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 3.40
  • Ставка!
    •

    «Гранада»

    В минувшем туре «Гранада» на выезде уступила мадридскому «Реалу» (2:0). При этом команда продолжает довольно успешно выступать в Примере — 7 место.

    Да, «Гранада» вполне серьезно сражается за выход в еврокубки. Между тем, откровенно блекло выглядит нападение — 17 мячей в 14 встречах.

    Не лучшим образом выглядит и оборона. Команда пропустила 22 гола, но очень крупно проиграла только однажды: еще в начале чемпионата «Гранада» была бита мадридским «Атлетико» (6:1).

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    «Гранада» частенько дает достойный бой «Валенсии». Из 5 последних свиданий команда однажды победила, дважды сыграла вничью и дважды уступила.

    «Валенсия»

    «Валенсия» пока и близко не напоминает себя образца лучших времен. Левантийцы околачиваются вблизи опасной зоны, имея в своем активе только 15 очков.

    До группы вылета — только один пункт. При этом «Валенсия» забила 21 гол, пропустив в свои ворота на мяч меньше.

  • Месси не покинет «Барселону» до конца текущего сезона
  • Читайте по теме

    • В минувшем туре команда дома минимально уступила «Севилье». При этом последняя виктория пришлась еще на начало ноября, зато какой она была! Левантийцы в клочья разнесли «Реал» (4:1).

    В этом матче левантийцы не смогут рассчитывать на травмированных Кевина Гамейро, Уроша Рачича и Уго Санмартина.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Гранаду» за 2.17, на ничью за 3.35, а на «Валенсию» — за 3.38.

    100$ПолучитьБонус для новых игроковvulkan 100ЗабратьБонус на пополнениеmelbet

    Хозяева не лучшим образом атакуют, что выльется в серьезные проблемы в этом матче.

    Левантийцам пора бы подниматься подальше от опасной зоны. Тем более, потенциал у «Валенсии» серьезный.

    Атака гостей предопределит исход этой встречи. Наши прогноз и ставка — Победа «Валенсии» или ничья с коэффициентом 1.68 0

    100USD
  • Сделать ставкуleonbets
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.81
  • Прогноз на матч Денвер — Хьюстон
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Словакия U20 — Германия U20
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Севилья — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Брайтон энд Хоув Альбион — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Вест Бромвич — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Бернли — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Бенфика — Портимоненсе
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Барселона — Эйбар
  • Футбол
  • Сегодня в 21:15
    •  1.60
  • Прогноз на матч США U20 — Чехия U20
  • Хоккей
  • Сегодня в 22:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Шеффилд Уэнсдей — Мидлсбро
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Ротерхэм Юнайтед — Барнсли
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.63
  • Прогноз на матч Норвич Сити — Куинз Парк Рейнджерс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Хаддерсфилд Таун — Блэкберн Роверс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Месси, скорее всего, покинет «Барселону» в 2021 году
  • Новая «Барселона» будет с Куманом или Хави, но без Месси
    • 08:31 23/12/2020     Российская «молодежка» не выигрывала МЧМ с 2011 года
  • МЧМ-2021. Супер шанс для «молодежки» подвинуть Канаду с олимпа
    • 15:31 23/12/2020     Сборная России
  • Разобрались с США. Россия начала с победы МЧМ-2021
    • 11:11 26/12/2020
    «Гранада» — «Валенсия». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.68 на матч Примеры 30 декабря 2020 года. Прогноз на «Гранада» — «Валенсия». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.68
    Комментарии
  • 100

  • новым игрокам
    • получить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры