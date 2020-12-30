«Гранада» — «Валенсия». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.68 на матч Примеры 30 декабря 2020 года

«Гранада» сыграет на своем поле с «Валенсией» в рамках 16-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 30 декабря, начало — в 19:00 мск. Прогноз на «Гранада» — «Валенсия».

«Гранада»

В минувшем туре «Гранада» на выезде уступила мадридскому «Реалу» (2:0). При этом команда продолжает довольно успешно выступать в Примере — 7 место.

Да, «Гранада» вполне серьезно сражается за выход в еврокубки. Между тем, откровенно блекло выглядит нападение — 17 мячей в 14 встречах.

Не лучшим образом выглядит и оборона. Команда пропустила 22 гола, но очень крупно проиграла только однажды: еще в начале чемпионата «Гранада» была бита мадридским «Атлетико» (6:1).

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«Гранада» частенько дает достойный бой «Валенсии». Из 5 последних свиданий команда однажды победила, дважды сыграла вничью и дважды уступила.

«Валенсия»

«Валенсия» пока и близко не напоминает себя образца лучших времен. Левантийцы околачиваются вблизи опасной зоны, имея в своем активе только 15 очков.

До группы вылета — только один пункт. При этом «Валенсия» забила 21 гол, пропустив в свои ворота на мяч меньше.

В минувшем туре команда дома минимально уступила «Севилье». При этом последняя виктория пришлась еще на начало ноября, зато какой она была! Левантийцы в клочья разнесли «Реал» (4:1).

В этом матче левантийцы не смогут рассчитывать на травмированных Кевина Гамейро, Уроша Рачича и Уго Санмартина.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Гранаду» за 2.17, на ничью за 3.35, а на «Валенсию» — за 3.38.

Хозяева не лучшим образом атакуют, что выльется в серьезные проблемы в этом матче.

Левантийцам пора бы подниматься подальше от опасной зоны. Тем более, потенциал у «Валенсии» серьезный.

Атака гостей предопределит исход этой встречи. Наши прогноз и ставка — Победа «Валенсии» или ничья с коэффициентом 1.68 0