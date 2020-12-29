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    Атака «Барнсли» обеспечит гол до перерыва?

    «Ротерхэм Юнайтед» — «Барнсли». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.65 на матч Чемпионшип 29 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Ротерхэм Юнайтед» — «Барнсли»
    Валерьен Исмаэль
    «Ротерхэм Юнайтед» сыграет на своем поле с «Барнсли» в рамках 22-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 29 декабря, начало — в 22:45 мск. Прогноз на «Ротерхэм Юнайтед» — «Барнсли».

    «Ротерхэм Юнайтед»

    В минувшем туре «Ротерхэм Юнайтед» на выезде уступил «Блэкберну» (2:1). При этом команда находится над пропастью — на 21 месте.

    Мало кто сомневается, что эта команда в нынешнем сезоне будет бороться исключительно за выживание. При этом шансы сохранить прописку в Чемпионшип у «Ротерхэма» не особо высокие.

    Команда не так мало забивает (18 мячей в 19 матчах), но оборона не отличается надежностью. При этом «Ротерхэм» в минувшем туре сумел переиграть крепкий «Бристоль Сити» (2:0).

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    С «Барнсли» отношения у «Ротерхэма» сложные. Из 5 последних свиданий только 2 завершилось в пользу ротэрхэмцев.

    «Барнсли»

    «Барнсли» под руководством Валерьена Исмаэля значительно преобразился. Вместо давно привычной борьбы за выживание, команда вполне способна запрыгнуть даже в зону плей-офф.

    Отставание от заветного 6 места составляет лишь 5 пунктов, что вполне реально отыграть. Вот только нужно подтянуть игру в обороне.

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  • 26/12/2020

    • В предыдущем туре «Барнсли» дома не оставил шансов «Хаддерсфилду» (2:1). В общем, дела налаживаются, несмотря даже на отсутствие травмированного защитника Аапо Хальме…

    …Финн не поможет и в этом матче. Впрочем, «Барнсли» и без него будет иметь хорошие шансы на успех в отчетном поединке.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Барнсли» за 2.38, на ничью за 3.30, а на «Ротерхэм Юнайтед» — за 3.00.

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    Хозяевам отступать некуда: позади только опасная зона, до которой рукой подать.

    «Барнсли» сейчас находится на морально-психологическом подъеме, и наверняка постарается взять максимум очков в этой встрече.

    Команда Исмаэля неплохо атакует, и наверняка продемонстрирует это качество с первых минут матча против одного из аутсайдеров. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.65 0

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