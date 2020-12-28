«Эвертон» — «Манчестер Сити». Прогноз (к. 2.65) и ставки на матч АПЛ 28 декабря 2020 года

В матче 16 тура английской Премьер-лиги «Эвертон» примет на «Гудисон Парк» «Манчестер Сити». Игра запланирована на 28 декабря 23:00 мск. Прогноз на «Эвертон» — «Манчестер Сити».

«Эвертон»

«Эвертон» после 15 туров занимает второе место место, имея 29 очков. Команда Карло Анчелотти смогла победить в четырех играх подряд, одержав уже 9 побед в этом сезоне. Но речь идет об АПЛ. Эту серию портит поражение в Кубке лиги от МЮ со счетом 0:2.

«Ириски» стали меньше пропускать и вследствие этого матчи с участием команды стали проходить менее результативно. 3 из 4 встреч заканчивались с тоталом меньше 2.5.

«Эвертон» обыграл «Шеффилд Юнайтед» (1:0) и «Челси» (1:0), а также со счетом 2:0 одолел на выезде «Лестер». После этого «синие» дома победили «Арсенал» 2:1, установив 5-матчевую беспроигрышную серию, в которую также входит ничья с «Бернли» (1:1).

Календарь и таблица АПЛ

У хозяев травмированы Динь и Аллан. Потенциально вне игры могут остаться Хамес Родригес и Ришарлисон по той же причине.

«Манчестер Сити»

У гостей сыграно 14 матчей, после которых они идут пятыми. К этой игре «манкунианцы» подходят с серией из десяти матчей без поражений. В АПЛ эта серия составляет 7 поединков.

«Манчестер Сити» в последнем матче одолел «Ньюкасл» 2:0. Кроме того, была победа над «Арсеналом» 4:1, благодаря которой клуб прошел в полуфинал Кубка лиги.

Также коллектив Гвардиолы минимально одолел «Саутгемптон». Перед этим команда дважды играла вничью — «Вест Бромвич» 1:1 и «Ман Юнайтед» 0:0.

Шесть последних выездных игр «горожан» заканчивались с тоталом меньше 2.5. При этом в двух последних выступлениях «Сити» не пропускал.

Габриэл Жезус и Кайл Уокер заболели коронавирусом. Также игру пропустит Эрик Гарсия.

Прогноз и ставка

Котировки на эту встречу выглядят так: 6.20 дают на победу «Эвертона» и 1.51 поставили на победу «Ман Сити». Ничья в этом матче оценивается коэффициентом 4.70.

«Горожане» имеют хорошую беспроигрышную серию. К тому же они не пропускали в 4 из 5 поединков только в рамках АПЛ. Давайте попробуем заиграть вариант с сухой победой «Ман Сити».

Восемь матчей подряд «Эвертон» не проигрывает первый тайм. «Ириски» навяжут борьбу сопернику, тем более у себя дома. Ставим на 1Х в первом тайме за 1.77. 0