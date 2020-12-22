«Кротоне» — «Парма». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.70 на матч чемпионата Италии 22 декабря 2020 года

Во вторник, 22 декабря, 14-м туре итальянской Серии А «Кротоне» на своем поле сыграет с «Пармой». Начало — в 20:30 по мск. Прогноз на «Кротоне» — «Парма».

«Кротоне»

«Кротоне» замыкает турнирную таблицу Серии А. Команда в 13 турах смогла разжиться только шестью очками и отстает от безопасной строки уже на пять пунктов.

Пока за всю турнирную дистанцию «акулы» смогли добыть всего лишь один победный результат. Это событие произошло 12 декабря, когда дома был разгромлен дебютант элиты — «Специя» (4:1).

Также «пифагорейцы» три раза сыграли вничью и девять раз были повержены. Так накануне они в Генуе потерпели фиаско от «Сампдории» со счетом 1:3, а туром ранее на выезде расписали мировую с «Удинезе» (0:0).

Календарь и таблица Серии А

В родных стенах «Кротоне» в этом первенстве выиграл одну встречу, раз сыграл вничью и четырежды был повергнут, разница забитых и пропущенных в этих встречах составляет 6:12.

«Парма»

«Парма» занимает 15 позицию в турнирной таблице Серии А, имея в своей копилке 12 набранных очков, опережая зону вылета на пять пунктов.

Накануне «крестоносцы» были разгромлены на своей территории «Ювентусом» со счетом 0:4, что стало их пятым фиаско в сезоне. Также они две игры выиграли и шесть раз делили очки с оппонентами.

На данный момент у «желто-синих» 4-матчевая безвыигрышная серия, где помимо поражения от «Юве» было еще три ничейных результата, среди которых стоит выделить мировую в гостях с «Миланом» — 2:2.

Вне родных стен «Парма» в текущем чемпионате Италии добыла одну викторию, дважды сыграла вничью и три раза терпела поражения, разница мячей — 9:15.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают незначительное предпочтение гостям. На победу «Пармы» предлагают — 2.70.

На викторию «Кротоне» дают — 2.80, ничья оценена — в 3.58.

В поединке команд из низов турнирной таблицы вполне можно ожидать обмена забитыми мячами. Наш прогноз и ставка на эту игру — обе забьют: да. 0