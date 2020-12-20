«Сассуоло» — «Милан». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.65 на матч чемпионата Италии 20 декабря 2020 года

В 13-м туре итальянской Серии А «Сассуоло» дома сыграет с «Миланом». Поединок, который пройдет 20 декабря в Реджо-нель-Эмилия на стадионе «Мапей», начнется в 17:00 по мск. Прогноз на «Сассуоло» — «Милан».

«Сассуоло»

По итогам 12 игровых дней «Сассуоло» идет среди группы лидеров. Сейчас команда шестая с 23 набранными очками и отстает от первой позиции на пять пунктов.

В текущем чемпионате Италии «зелено-черные» потерпели лишь одно фиаско, которое было в конце ноября в родных стенах от другого миланского коллектива — «Интера» (0:3).

После того команда на своей территории переиграла 1:0 «Беневенто», а также расписала выездные мировые с «Ромой» (0:0) и «Фиорентиной» (1:1) в минувшем игровом дне первенства.

Все прогнозы на Серию А

Несмотря на то, что команда идет в топ-6, домашние матчи Серии А она проводит не совсем удачно, выиграв только у клубов из низов турнирной таблицы.

«Милан»

«Милан» — лидер текущего чемпионата Италии. У коллектива на счету находится 28 зачетных пунктов, но соседи из «Интера» отстают только на очко.

«Россонери» в текущем розыгрыше Серии А еще не знали горечи поражений, выиграв восемь матчей при четырех ничейных результатах, разница мячей в этих играх составляет 27:13.

Стоит отметить, что миланский клуб неудачно провел две последние встречи первенства, расписав в них ничьи по 2:2 в родных стенах с «Пармой» и на выезде с «Дженоа».

В этом чемпионате Италии «Милан» на выезде играет пока лучше, чем дома. Вне родных стен он выиграл пять встреч и раз поделил очки с оппонентом, разница забитых и пропущенных — 13:6.

В минувшем сезоне «Сассуоло» дома проиграл «россонери» (1:2), а в Милане была ничья 0:0.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Милана» предлагают — 2.01.

На викторию «Сассуоло» дают — 3.66, ничья оценена — в 4.08.

У «Милана» возвращается в строй Златан Ибрагимович, и это наверняка скажется на результативности данного поединка. Ставим в этой игре на тотал больше. 0