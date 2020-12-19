«Байер» — «Бавария». Прогнозы и ставка с коэффициентом 4.25 на чемпионат Германии 19 декабря 2020 года

«Байер» встретится на своем поле с «Баварией» в рамках 13-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 19 декабря в Леверкузене, начало — в 20:30 мск. Прогноз на «Байер» — «Бавария».

«Байер»

К самому главному матчу этого месяца «Байер» подходит в качестве лидера Бундеслиги. После 12-ти туров в активе «фармацевтов» 28 очков. И это, безусловно, сенсация. Вопреки прогнозам, «Байер» не стал слабее после летней продажи Кая Хаверца.

На старте сезона «Байер» три раза кряду сыграл вничью, но после этого в следующих девяти турах были восемь побед.

Если говорить о недавних матчах, то в них игра «Байера» оставила очень сильное впечатление. Три победы — над «Шальке», «Хоффенхаймом» и «Кельном» — с общим счетом 11:1.

Все прогнозы на Бундеслигу

На своем поле «Байер» не смог пока что выиграть только у «Лейпцига» «Герты». Эти матчи завершились вничью.

«Бавария»

Тем временем «Бавария» дышит в спину команде из Леверкузена, отставая на одно очко.

Но на самом деле, «Бавария» вряд ли сейчас довольна своими результатами и игрой. В начале декабря чемпион Германии сыграл вничью с «Лейпцигом», а после этого потерял очки в матче с «Унион Берлин».

Победа над «Вольфсбургом» в прошлом туре тоже оставила вопросы. Игра получилась слишком сложной, «Баварии» даже пришлось отыгрываться.

Интересно, что «Бавария» пропускала в каждом из семи предыдущих матчей Бундеслиги. К обороне у главного тренера мюнхенской команды Ханса-Дитера Флика, наверное, самые большие претензии. «Бавария» не может пропускать так много.

Прогноз и ставка

На «Байер» в предстоящем матче можно поставить за 4.15, ничью букмекеры предлагают за 4.25, а победу «Баварии» — за 1.89.

Во втором круге можно будет даже не задумываться, как завершится матч между этими командами. Весной «Бавария» никому не оставит шансов, и, как обычно, станет чемпионом. Это классический сценарий для Бундеслиги.

А осенью и в начале зимы «Бавария» всегда делает подарки своим конкурентам.

Ставка — победа «Байера» за 4.25. И ставка на тотал «Байера» больше 1,5 за 2.20. 0