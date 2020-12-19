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    «Бавария» сделает сюрприз «Байеру»?

    «Байер» — «Бавария». Прогнозы и ставка с коэффициентом 4.25 на чемпионат Германии 19 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Байер» — «Бавария»
    «Байер» выйдет на игру с «Баварией» в статусе лидера Бундеслиги
    «Байер» встретится на своем поле с «Баварией» в рамках 13-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 19 декабря в Леверкузене, начало — в 20:30 мск. Прогноз на «Байер» — «Бавария».
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    Футбол. Германия. Бундеслига 19 Декабря 2020 года
    Байер
  • Леверкузен
    •  Байер 20:30 Бавария Бавария
  • Мюнхен
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.00
  • X
  • 3.90
  • 2
  • 1.85
  • Ставка!
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    «Байер»

    К самому главному матчу этого месяца «Байер» подходит в качестве лидера Бундеслиги. После 12-ти туров в активе «фармацевтов» 28 очков. И это, безусловно, сенсация. Вопреки прогнозам, «Байер» не стал слабее после летней продажи Кая Хаверца.

    На старте сезона «Байер» три раза кряду сыграл вничью, но после этого в следующих девяти турах были восемь побед.

    Если говорить о недавних матчах, то в них игра «Байера» оставила очень сильное впечатление. Три победы — над «Шальке», «Хоффенхаймом» и «Кельном» — с общим счетом 11:1.

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    На своем поле «Байер» не смог пока что выиграть только у «Лейпцига» «Герты». Эти матчи завершились вничью.

    «Бавария»

    Тем временем «Бавария» дышит в спину команде из Леверкузена, отставая на одно очко.

    Но на самом деле, «Бавария» вряд ли сейчас довольна своими результатами и игрой. В начале декабря чемпион Германии сыграл вничью с «Лейпцигом», а после этого потерял очки в матче с «Унион Берлин».

    Победа над «Вольфсбургом» в прошлом туре тоже оставила вопросы. Игра получилась слишком сложной, «Баварии» даже пришлось отыгрываться.

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    • Интересно, что «Бавария» пропускала в каждом из семи предыдущих матчей Бундеслиги. К обороне у главного тренера мюнхенской команды Ханса-Дитера Флика, наверное, самые большие претензии. «Бавария» не может пропускать так много.

    Прогноз и ставка

    На «Байер» в предстоящем матче можно поставить за 4.15, ничью букмекеры предлагают за 4.25, а победу «Баварии» — за 1.89.

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    Во втором круге можно будет даже не задумываться, как завершится матч между этими командами. Весной «Бавария» никому не оставит шансов, и, как обычно, станет чемпионом. Это классический сценарий для Бундеслиги.

    А осенью и в начале зимы «Бавария» всегда делает подарки своим конкурентам.

    Ставка — победа «Байера» за 4.25. И ставка на тотал «Байера» больше 1,5 за 2.20. 0

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