«Айнтрахт» — «Боруссия» М. Прогноз (к. 2.65) и ставки на матч чемпионат Германии 15 декабря 2020 года

Во вторник, 15 декабря, в 12-м туре немецкой Бундеслиги франкфуртский «Айнтрахт» на своем стадионе «Дойче Банк Парк» примет гладбахскую «Боруссияю». Встреча начнется в 20:30 по мск. Прогноз на «Айнтрахт» — «Боруссия» М.

«Айнтрахт»

«Айнтрахт» по итогам 11 игровых дней разместился на девятой позиции в турнирной таблице Бундеслиги, имея на своем счету 13 очков и значительно отстал от еврокубковой зоны.

На данный момент у «орлов» 8-матчевая безвыигрышная серия в чемпионате страны, в которой они трижды проиграли и пять встреч свели вничью. Отметим, что команда пропускала во всех поединках, однако только один раз не смогла забить.

В прошлом туре франкфуртцы на выезде потерпели поражение от «Вольфсбурга» со счетом 1:2, прервав тем самым свою серию из пяти ничейных исходов подряд.

Все прогнозы на Бундеслигу

В родных стенах «Айнтрахт» в текущем немецком первенстве еще не проигрывал, победив в одной встрече и четыре раза делил очки с оппонентами, разница мячей составляет 6:5.

«Боруссия» М

У «Боруссии» на счету числится 17 зачетных баллов, с которыми коллектив в чемпионате Германии находится на восьмой позиции, опережая предстоящего противника на четыре очка.

Клуб из Менхенладбаха в текущем розыгрыше Бундеслиги четыре раза победил, пять матчей завершил вничью и дважды проигрывал. Последний раз он уступал 8 ноябре в Леверкузене «Байеру» (3:4).

В своем последнем сыгранном матче «жеребята» в родных стенах разошлись миром с «Гертой» (1:1), продлив свою серию без поражений в первенстве до четырех игр. А перед этим они потерпели выездное фиаско от «Реала» (0:2) в ЛЧ, но все равно пробились в 1/8 финала турнира.

На выезде «Боруссия» в этом чемпионате Германии по два раза побеждала и проигрывала, а также один раз сыграла вничью, разница мячей — 11:12.

В минувшем чемпионате обе встречи выиграла «Боруссия»: 4:2 дома и 3:1 в гостях.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям: победа «Боруссии» — 2.50, победа «Айнтрахта» — 2.90, ничья — 3.64.

«Айнтрахт» дома в чемпионате еще никому не уступал, и сейчас вполне может не проиграть и по привычке выдать с «жеребятами» верховую игру. Наш прогноз — 1Х + ТБ 2,5. 0