ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ЦСКА — «Урал»На шаг ближе к отставке. ЦСКА не обыграл «Урал» даже в большинстве Марко НиколичПозор по-крупному. «Локомотив» пропустил пять мячей от «Краснодара» Жеребьевка Лиги чемпионовЖеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов 2020/2021
  • 08:40
    • Неймар получил серьезную травму в матче с «Лионом»
  • 00:55
    • Месси принес «Барселоне» победу над «Леванте»
  • 23:17
    • Судьба Гончаренко в ЦСКА зависит от матча с «Ростовом»
  • 21:45
    • Гончаренко: Отставка? Такие вещи не обсуждаются на пресс-конференциях
  • 20:54
    • «Ростов» вырвал победу у «Ахмата» в Грозном
  • 20:47
    • ЦСКА упустил победу над «Уралом»
  • 00:59
    • ПСЖ дома проиграл «Лиону»
    Все новости спорта

    «Орлы» дома результативно устоят в игре с «жеребятами»?

    «Айнтрахт» — «Боруссия» М. Прогноз (к. 2.65) и ставки на матч чемпионат Германии 15 декабря 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Бундеслигу Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Айнтрахт Франкфурт Прогнозы на Боруссию М Календарь Бундеслиги
    Прогноз и ставки на «Айнтрахт» — «Боруссия» М
    Бас Дост
    Во вторник, 15 декабря, в 12-м туре немецкой Бундеслиги франкфуртский «Айнтрахт» на своем стадионе «Дойче Банк Парк» примет гладбахскую «Боруссияю». Встреча начнется в 20:30 по мск. Прогноз на «Айнтрахт» — «Боруссия» М.
    ×
    Футбол. Германия. Бундеслига 15 Декабря 2020 года
    Айнтрахт Ф
  • Франкфурт
    •  Айнтрахт Ф 20:30 Боруссия М Боруссия М
  • Мёнхенгладбах
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.80
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 2.40
  • Ставка!
    •

    «Айнтрахт»

    «Айнтрахт» по итогам 11 игровых дней разместился на девятой позиции в турнирной таблице Бундеслиги, имея на своем счету 13 очков и значительно отстал от еврокубковой зоны.

    На данный момент у «орлов» 8-матчевая безвыигрышная серия в чемпионате страны, в которой они трижды проиграли и пять встреч свели вничью. Отметим, что команда пропускала во всех поединках, однако только один раз не смогла забить.

    В прошлом туре франкфуртцы на выезде потерпели поражение от «Вольфсбурга» со счетом 1:2, прервав тем самым свою серию из пяти ничейных исходов подряд.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    В родных стенах «Айнтрахт» в текущем немецком первенстве еще не проигрывал, победив в одной встрече и четыре раза делил очки с оппонентами, разница мячей составляет 6:5.

    «Боруссия» М

    У «Боруссии» на счету числится 17 зачетных баллов, с которыми коллектив в чемпионате Германии находится на восьмой позиции, опережая предстоящего противника на четыре очка.

    Клуб из Менхенладбаха в текущем розыгрыше Бундеслиги четыре раза победил, пять матчей завершил вничью и дважды проигрывал. Последний раз он уступал 8 ноябре в Леверкузене «Байеру» (3:4).

  • Жизнь или смерть. Зидан вновь не подвел в решающий момент
  • «Реал» обыграл менхенгладбахскую «Боруссию» и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов
  • 10/12/2020

    • В своем последнем сыгранном матче «жеребята» в родных стенах разошлись миром с «Гертой» (1:1), продлив свою серию без поражений в первенстве до четырех игр. А перед этим они потерпели выездное фиаско от «Реала» (0:2) в ЛЧ, но все равно пробились в 1/8 финала турнира.

    На выезде «Боруссия» в этом чемпионате Германии по два раза побеждала и проигрывала, а также один раз сыграла вничью, разница мячей — 11:12.

    50 000ПолучитьБонус для новых игроковvulkan 100ПолучитьБонус для новых игроков1xbet

    В минувшем чемпионате обе встречи выиграла «Боруссия»: 4:2 дома и 3:1 в гостях.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям: победа «Боруссии» — 2.50, победа «Айнтрахта» — 2.90, ничья — 3.64.

    «Айнтрахт» дома в чемпионате еще никому не уступал, и сейчас вполне может не проиграть и по привычке выдать с «жеребятами» верховую игру. Наш прогноз — 1Х + ТБ 2,5. 0

    100USD
  • Сделать ставкуleonbets
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.79
  • Прогноз на матч Йокерит — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Сельта — Кадис
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.75
  • Экспресс дня 14 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Динамо Рига — Торпедо
  • Хоккей
  • Завтра в 20:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Вердер — Боруссия Д
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Штутгарт — Унион Берлин
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Борнмут — Уиком Уондерерс
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.63
  • Прогноз на матч Бристоль Сити — Миллуолл
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.49
  • Экспресс дня 15 декабря
  • Завтра в 23:00
    •  2.62
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Вест Бромвич
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.43
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Атлетик
  • Футбол
  • Послезавтра в 00:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Фрагмент матча
  • Бесславный финиш ЦСКА. «Армейцы» установили российский антирекорд в Лиге Европы
    • 02:04 11/12/2020     Станислав Черчесов
  • Россия может выиграть группу, а может занять и четвертое место. Реакция на жеребьевку к ЧМ-2022
    • 12:15 08/12/2020     «Ювентус» сокрушил «Барселону»
  • Роналду уложил на лопатки Месси
    • 17:39 09/12/2020
    «Айнтрахт» — «Боруссия» М. Прогноз (к. 2.65) и ставки на матч чемпионат Германии 15 декабря 2020 года. Прогноз на «Айнтрахт» — «Боруссия» М. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.65
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100

  • новым игрокам
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры