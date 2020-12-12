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    Дерби Манчестера будет богатым на голы?

    «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити». Прогноз (к. 1.66) на тоталы в матче АПЛ 12 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»
    Маркус Рэшфорд
    В 12 туре английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» будет принимать «Манчестер Сити». Игра пройдет на стадионе «Олд Траффорд» 12 декабря. Начало встречи — в 20:30 мск. Прогноз на «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 12 Декабря 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.50
  • X
  • 4.25
  • 2
  • 1.77
  • Ставка!
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    «Манчестер Юнайтед»

    В десяти играх АПЛ «Юнайтед» заработал 19 очков. В таблице ему удалось подняться на шестое место, а своего будущего соперника эта команда опережает на 1 балл.

    Последний раз «Манчестер Юнайтед» терял очки в чемпионате Англии 1 ноября. В рамках седьмого тура «дьяволы» на «Олд Траффорд» минимально уступили «Арсеналу» (0:1).

    После той встречи команда Уле Гуннара Сульшера выдала четыре победных матча в Премьер-лиге. Соперниками «МЮ» в этих встречах были «Эвертон» (3:1), «Вест Бромвич» (1:0), «Саутгемптон» (3:2) и «Вест Хэм» (3:1).

    Календарь и таблица АПЛ

    А вот в Лиге чемпионов «Юнайтед» успел проиграть трижды и отправился в более скромный еврокубковый турнир. В двух последних матчах команда Сульшера уступила ПСЖ (1:3) и «РБ Лейпцигу» (2:3).

    «Манчестер Сити»

    После провального старта сезона «Сити» потихоньку начал взбираться вверх по таблице. На данном этапе светло-синие уже идут седьмыми с 18 очками на счету. От зоны ЛЧ дистанция всего 3 балла.

    Совсем недавно «Манчестер Сити» пережил отрезок из двух матчей без побед в Премьер-лиге. В одной из этих встреч «горожане» на своем поле по разу обменялись голами с «Ливерпулем» (1:1).

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    • А в следующем матче команда Пепа Гвардиолы и вовсе влетела «Тоттенхэму» (0:2). В двух последних играх чемпионата «Сити» раскатал «Бернли» (5:0) и легко справился с «Фулхэмом» (2:0).

    В Лиге чемпионов манчестерский клуб спокойно вышел в плей-офф с первого места. В недавних еврокубковых поединках «Манчестер Сити» расписал мировую с «Порту» (0:0) и разгромил «Марсель» (3:0).

    Прогноз и ставка

    Победа «МЮ» в дерби оценивается в 4.54, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.14, а на победу «Манчестер Сити» — 1.77.

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    После заключительных матчей в Лиге чемпионов соперники с разным настроением готовятся к предстоящему дерби. В грядущем поединке «Сити» может обойти «Юнайтед» в таблице, или же команда Сульшера отбросит оппонентов ниже.

    Последние два матча между клубами из одного города заканчивались в пользу «МЮ», поэтому на «Олд Траффорд» гости вновь попытаются захватить территорию.

    От предстоящего сражения стоит ждать высокой результативности, поскольку турнирно игра важна для обоих клубов. Наши прогноз и ставка — тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.66. 0

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    «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити». Прогноз (к. 1.66) на тоталы в матче АПЛ 12 декабря 2020 года. Прогноз на «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.66
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