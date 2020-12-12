«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити». Прогноз (к. 1.66) на тоталы в матче АПЛ 12 декабря 2020 года

В 12 туре английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» будет принимать «Манчестер Сити». Игра пройдет на стадионе «Олд Траффорд» 12 декабря. Начало встречи — в 20:30 мск. Прогноз на «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити».

«Манчестер Юнайтед»

В десяти играх АПЛ «Юнайтед» заработал 19 очков. В таблице ему удалось подняться на шестое место, а своего будущего соперника эта команда опережает на 1 балл.

Последний раз «Манчестер Юнайтед» терял очки в чемпионате Англии 1 ноября. В рамках седьмого тура «дьяволы» на «Олд Траффорд» минимально уступили «Арсеналу» (0:1).

После той встречи команда Уле Гуннара Сульшера выдала четыре победных матча в Премьер-лиге. Соперниками «МЮ» в этих встречах были «Эвертон» (3:1), «Вест Бромвич» (1:0), «Саутгемптон» (3:2) и «Вест Хэм» (3:1).

Календарь и таблица АПЛ

А вот в Лиге чемпионов «Юнайтед» успел проиграть трижды и отправился в более скромный еврокубковый турнир. В двух последних матчах команда Сульшера уступила ПСЖ (1:3) и «РБ Лейпцигу» (2:3).

«Манчестер Сити»

После провального старта сезона «Сити» потихоньку начал взбираться вверх по таблице. На данном этапе светло-синие уже идут седьмыми с 18 очками на счету. От зоны ЛЧ дистанция всего 3 балла.

Совсем недавно «Манчестер Сити» пережил отрезок из двух матчей без побед в Премьер-лиге. В одной из этих встреч «горожане» на своем поле по разу обменялись голами с «Ливерпулем» (1:1).

А в следующем матче команда Пепа Гвардиолы и вовсе влетела «Тоттенхэму» (0:2). В двух последних играх чемпионата «Сити» раскатал «Бернли» (5:0) и легко справился с «Фулхэмом» (2:0).

В Лиге чемпионов манчестерский клуб спокойно вышел в плей-офф с первого места. В недавних еврокубковых поединках «Манчестер Сити» расписал мировую с «Порту» (0:0) и разгромил «Марсель» (3:0).

Прогноз и ставка

Победа «МЮ» в дерби оценивается в 4.54, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.14, а на победу «Манчестер Сити» — 1.77.

После заключительных матчей в Лиге чемпионов соперники с разным настроением готовятся к предстоящему дерби. В грядущем поединке «Сити» может обойти «Юнайтед» в таблице, или же команда Сульшера отбросит оппонентов ниже.

Последние два матча между клубами из одного города заканчивались в пользу «МЮ», поэтому на «Олд Траффорд» гости вновь попытаются захватить территорию.

От предстоящего сражения стоит ждать высокой результативности, поскольку турнирно игра важна для обоих клубов. Наши прогноз и ставка — тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.66. 0