«Эвертон» — «Челси». Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч чемпионата Англии по футболу 12 декабря 2020 года

В субботу, 12 декабря, «Эвертон» на своем поле примет «Челси» в рамках 12-го тура английской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на «Гудисон Парк», начнется в 23:00 по московскому времени. Прогноз на «Эвертон» — «Челси».

«Эвертон»

«Эвертон» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея на своем счету 17 очков.

«Ириски» одержали пять побед, дважды сыграли вничью и потерпели четыре поражения в 11 турах.

Команда Карло Анчелотти в последних шести матчах обыграла только «Фулхэм» (3:2), проиграв сразу четыре встречи.

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После травм у «Эвертона» восстанавливаются Жан-Филипп Гбамен, Люка Динь и Шеймус Коулман.

«Челси»

«Челси» расположился на третьей строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги с 22 баллами.

На счету «синих» шесть побед, четыре ничьи и одно поражение в 11 сыгранных турах.

В пяти последних матчах подопечные Фрэнка Лэмпарда обыграли «Бернли» (3:0), «Шеффилд Юнайтед» (4:1), «Ньюкасл» (2:0) и «Лидс» (3:1), а также поделили очки с «Тоттенхэмом» (0:0).

В шестом туре группового этапа Лиги чемпионов «Челси» разошелся миром с «Краснодаром» (1:1), что не помешало ему выйти в 1/8 финала с первого места в группе E.

Среди травмированных у лондонцев значатся Хаким Зиеш и Каллум Хадсон-Одои.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Челси» — 1.80, победа «Эвертона» — 4.20, ничья — 4.10.

«Ириски» начали сезон с четырех побед подряд, сделав заявку на попадание в чемпионскую гонку. Однако радость подопечных Анчелотти оказалась преждевременной, поскольку у них наступила затяжная черная полоса, из которой команда никак не выберется.

Что касается «синих», то у них как раз был невнятный старт, после которого команда Лэмпарда набрала ход и начала одерживать уверенные победы.

Не исключаем, что на «Гудисон Парк» лондонцам придется помучиться, но одолеть кризисный «Эвертон» им вполне по силам, однако для этого придется забить хотя бы пару мячей. Наш прогноз и ставка — «победа гостей».

А вот альтернативным вариантом возьмем «индивидуальный тотал "Челси" больше 1,5» за 1.68. 0