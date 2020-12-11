«Сент-Этьен» — «Анже». Прогноз (к. 2.02) и ставки на матч чемпионата Франции 11 декабря 2020 года

В пятницу, 11 декабря, в стартовом поединке 14-го тура французской Лиги 1 «Сент-Этьен» на своем поле примет «Анже». Встреча начнется в 23:00 по мск. Прогноз на «Сент-Этьен» — «Анже».

«Сент-Этьен»

«Сент-Этьен» на данный момент в турнирной таблице занимает всего 15 позицию в турнирной таблице Лиги 1, имея в копилке 12 баллов и опережает опасную зону лишь на два пункта

Отметим, что «зеленые» не могут выиграть уже десять туров, проиграв за это время семь матчей при трех ничейных исходах. Последний раз они побеждали еще в середине сентября, одолев тогда в гостях 2:0 «Марсель».

В предыдущих своих двух поединках коллектив играл вничью. Сперва он в родных стенах расписал мировую с «Лиллем» (1:1), а затем на выезде поделил очки с «Дижоном» (0:0).

Календарь и таблица Лиги 1

На своей арене «Сент-Этьен» в текущем розыгрыше Лиги 1 добился двух викторий, один раз сыграл вничью и трижды был повержен, разница забитых и пропущенных составляет 6:8.

«Анже»

«Анже» с 22 набранными пунктами располагается в турнирной таблице чемпионата Франции на седьмой позиции, отставая от четвертого места всего на два очка.

Стоит отметить, что в отрезке последних четырех проведенных встреч «черно-белые» трижды победили и потерпели одно фиаско, которое было дома от «Лиона» (0:1) 22 ноября.

Одолеть удалось еще в начале ноября в гостях 5:1 «Ним», а также в двух прошлых турах «Анже» поочередно обыгрывал в гостях «Ланс» (3:1) и на домашнем поле «Лорьян» (2:0).

Вне родных стен коллектив пока играет бескомпромиссно, одержав четыре виктории при двух проигрышах, разница мячей в этих играх составляет 13:13.

В минувшем чемпионате эти клубы провели только одну игру, которая прошла на поле «Анже» и закончилась победой хозяев (4:1), этим летом они провели товарняк, где также выиграли «черно-белые» — 1:0.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На победу «Сент-Этьена» предлагают — 2.63.

На викторию «Анже» дают — 2.85, ничья оценена — в 3.52.

Оба коллектива не отличаются надежной игрой в обороне, и в очном противостоянии количество голов наверняка будет не меньше двух. Наш прогноз и ставка на эту встречу — ТБ 2,5. 0