ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лука МодричЖизнь или смерть. Зидан вновь не подвел в решающий момент «Бавария» — «Локомотив»Чуда не случилось. «Локо» проиграл «Баварии» и попрощался с еврокубками «Ювентус» сокрушил «Барселону»Роналду уложил на лопатки Месси
  • 22:24
    • ЧЕ-2021 и финал Гран-при по фигурному катанию отменены
  • 23:49
    • Стали известны все участники 1/16 финала Лиги Европы
  • 23:05
    • ПСВ разгромил «Омонию», «Гранада» сыграла вничью с ПАОКом
  • 23:00
    • «Арсенал» выиграл все матчи в группе в Лиге Европы
  • 22:54
    • «Реал Сосьедад» обеспечил себе место в плей-офф Лиги Европы
  • 22:54
    • «Рома» проиграла в Софии, «Янг Бойз» вырвал победу у «Клужа»
  • 22:45
    • «Рейнджерс» победил «Лех», «Бенфика» сыграла вничью со «Стандардом»
    Все новости спорта

    Стартовый поединок 14 тура Лиги 1 будет «верховым»?

    «Сент-Этьен» — «Анже». Прогноз (к. 2.02) и ставки на матч чемпионата Франции 11 декабря 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу 1 Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Сент-Этьен Прогнозы на Анже Календарь Лиги 1
    Прогноз и ставки на «Сент-Этьен» — «Анже»
    «Анже»
    В пятницу, 11 декабря, в стартовом поединке 14-го тура французской Лиги 1 «Сент-Этьен» на своем поле примет «Анже». Встреча начнется в 23:00 по мск. Прогноз на «Сент-Этьен» — «Анже».
    ×
    Футбол. Франция. Лига 1 11 Декабря 2020 года
    Сент-Этьен
  • Франция. Лига 1
    •  Сент-Этьен 23:00 Анже Анже
  • Франция. Лига 1
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.45
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 2.85
  • Ставка!
    •

    «Сент-Этьен»

    «Сент-Этьен» на данный момент в турнирной таблице занимает всего 15 позицию в турнирной таблице Лиги 1, имея в копилке 12 баллов и опережает опасную зону лишь на два пункта

    Отметим, что «зеленые» не могут выиграть уже десять туров, проиграв за это время семь матчей при трех ничейных исходах. Последний раз они побеждали еще в середине сентября, одолев тогда в гостях 2:0 «Марсель».

    В предыдущих своих двух поединках коллектив играл вничью. Сперва он в родных стенах расписал мировую с «Лиллем» (1:1), а затем на выезде поделил очки с «Дижоном» (0:0).

    Календарь и таблица Лиги 1

    На своей арене «Сент-Этьен» в текущем розыгрыше Лиги 1 добился двух викторий, один раз сыграл вничью и трижды был повержен, разница забитых и пропущенных составляет 6:8.

    «Анже»

    «Анже» с 22 набранными пунктами располагается в турнирной таблице чемпионата Франции на седьмой позиции, отставая от четвертого места всего на два очка.

    Стоит отметить, что в отрезке последних четырех проведенных встреч «черно-белые» трижды победили и потерпели одно фиаско, которое было дома от «Лиона» (0:1) 22 ноября.

  • Трансферный дайджест. 1-7 декабря
  • Объединятся ли Неймар с Месси, куда перейдет Иско, купит ли «Зенит» полузащитника «Штутгарта» и другие трансферные новости последних дней
  • 07/12/2020

    • Одолеть удалось еще в начале ноября в гостях 5:1 «Ним», а также в двух прошлых турах «Анже» поочередно обыгрывал в гостях «Ланс» (3:1) и на домашнем поле «Лорьян» (2:0).

    Вне родных стен коллектив пока играет бескомпромиссно, одержав четыре виктории при двух проигрышах, разница мячей в этих играх составляет 13:13.

    В минувшем чемпионате эти клубы провели только одну игру, которая прошла на поле «Анже» и закончилась победой хозяев (4:1), этим летом они провели товарняк, где также выиграли «черно-белые» — 1:0.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На победу «Сент-Этьена» предлагают — 2.63.

    50 000ПолучитьБонус для новых игроковvulkan 100ЗабратьБонус на пополнениеmelbet

    На викторию «Анже» дают — 2.85, ничья оценена — в 3.52.

    Оба коллектива не отличаются надежной игрой в обороне, и в очном противостоянии количество голов наверняка будет не меньше двух. Наш прогноз и ставка на эту встречу — ТБ 2,5. 0

    100USD
  • Сделать ставкуleonbets
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.59
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Трактор — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Йокерит
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Химки — Арсенал Тула
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Ак Барс — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.67
  • Прогноз на матч Северсталь — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.62
  • Прогноз на матч Вольфсбург — Айнтрахт
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Сассуоло — Беневенто
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.71
  • Прогноз на матч Лидс — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  4.52
  • Экспресс дня 11 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  3.22
  • Прогноз на матч Вальядолид — Осасуна
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    ЧМ-2022 по футболу
  • Жеребьёвка отбора к ЧМ-2022 по футболу
    • 20:52 07/12/2020     ЦСКА — «Вольфсберг»
  • Позор становится привычным. ЦСКА проиграл австрийскому середняку и вылетел из еврокубков
    • 02:36 04/12/2020     Станислав Черчесов
  • Россия может выиграть группу, а может занять и четвертое место. Реакция на жеребьевку к ЧМ-2022
    • 12:15 08/12/2020
    «Сент-Этьен» — «Анже». Прогноз (к. 2.02) и ставки на матч чемпионата Франции 11 декабря 2020 года. Прогноз на «Сент-Этьен» — «Анже». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.02
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100

  • новым игрокам
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры