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    Пустит ли «МанСити» в плей-офф ЛЕ «Марсель»?

    «Манчестер Сити» — «Марсель». Прогноз (к. 2.80) и ставки на Лигу чемпионов 9 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Манчестер Сити» — «Марсель»
    «Манчестер Сити» уже выиграл свою группу ЛЧ
    «Манчестер Сити» встретится на своем поле с «Марселем» в рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 9 декабря, начало — в 23:00 мск. Прогноз на «Манчестер Сити» — «Марсель».
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа C 09 Декабря 2020 года
    Манчестер Сити
  • Манчестер
    •  Манчестер Сити 23:00 Марсель Марсель
  • Лига чемпионов. Группа C
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    «Манчестер Сити»

    Английская команда в пяти еврокубковых встречах заработала близкое к максимуму количество очков — 13. Благодаря этому она досрочно обеспечила себе желаемый выход в следующий раунд.

    В первом поединке на групповой стадии «Манчестер Сити» победил «Порту» (3:1). Во втором туре подопечные Пепа Гвардиолы спокойно разобрались с «Марселем» (3:0).

    Удалось выиграть светло-синим и в двух поединках с «Олимпиакосом» (3:0; 1:0). А после домашней ничьей с «Порту» (0:0) «Горожане» гарантировали себе первое место в квартете.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    В чемпионате Англии «Манчестер Сити» пока занимает седьмую строчку в таблице с 18 баллами на счету, но потенциально он только на три пункта отстает от лидера «Тоттенхэма», поскольку сыграл на один матч меньше.

    «Марсель»

    На позапрошлой неделе «Марсель» установил один из самых грустных антирекордов в истории Лиги чемпионов. Поражение от «Порту» стало для провансальцев 13-м кряду в рамках главного турнира Европы.

    Вопреки ожиданиям, команда Андре Виллаш-Боаша оказалась и близко не готова к борьбе за выход в плей-офф ЛЧ. Пять поединков — четыре поражения и только одна победа.

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    • Но как ни странно, «Олимпик» все еще сохраняет шансы на выход в Лигу Европы. Для этого нужны победа над «Манчестер Сити» на выезде и невыигрыш «Олимпиакоса» в домашнем поединке с «Порту», который уже также вышел в 1/8 финала.

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    • Во французской Лиге 1 дела у южан обстоят не в сравнение лучше. По итогам 11 матчей они идут на четвертом месте, но отстают от лидера ПСЖ на четыре очка при двух играх в запасе.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,40.

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    Успех гостей оценивается в 8,00, тогда как ничья — 4,75.

    Наши прогноз и ставка — «Манчестер Сити» выиграет, и обе команды забьют за 2,80. 0

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    «Манчестер Сити» — «Марсель». Прогноз (к. 2.80) и ставки на Лигу чемпионов 9 декабря 2020 года. Прогноз на «Манчестер Сити» — «Марсель». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.80
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