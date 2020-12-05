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    Кто вернется на победный путь?

    «Ренн» — «Ланс». Прогноз (к. 2.00) и ставки на чемпионат Франции 5 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Ренн» — «Ланс»
    «Ренн» не знает побед шесть матчей кряду
    «Ренн» сыграет на своем поле с «Лансом» в рамках 13-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 5 декабря в Ренне, начало — в 19:00 мск. Прогноз на «Ренн» — «Ланс».

    «Ренн»

    В своих 12 матчах французского первенства эта команда смогла заработать 19 очков, благодаря чему она находится на седьмом месте в таблице и отстает от еврокубковой зоны на четыре пункта.

    С момента старта выступлений в Лиге чемпионов «Ренн» провел 10 поединков во всех соревнованиях. И только в одном он сумел победить, еще семь игр завершились поражениями.

    На старте еврокубковой кампании красно-черные расписали мировую с «Краснодаром» (1:1). Затем в Лиге 1 подопечные Жюльена Стефана уступили «Анже» (1:2), а в ЛЧ они проиграли «Севилье» (0:1).

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    А после победы над «Брестом» в чемпионате (2:1) «Ренн» проиграл «Челси» (дважды) (0:3; 1:2) и «Краснодару» (0:1) в еврокубках, а также оказался слабее ПСЖ (0:3), «Бордо» (0:1) и сыграл вничью со «Страсбургом» (1:1) в домашнем первенстве.

    «Ланс»

    В стартовой игре Лиги 1 «Ланс» в гостях проиграл «Ницце» со счетом 1:2. После этого он совершил сенсацию, победив дома ПСЖ (1:0).

    В 3-м туре команда снова победила — на выезде «Лорьян» (3:2). Победная серия в итоге составила три матча, в завершение которой на своем поле был повержен «Бордо» (2:1).

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    • Вслед за этим клуб не выиграл, но и не проиграл — в поединке с «Нимом» (1:1) в гостях. Беспроигрышная серия в итоге составила пять матчей, которую прервал разгром от «Лилля» (0:4) на выезде.

    В четырех предыдущих поединках чемпионата коллектив разошелся миром с «Реймсом» (4:4) и «Нантом» (1:1), переиграл «Дижон» (1:0) и уступил «Анже» (1:3). По итогам 11 матчах «Ланс» идет на 9-м месте и в случае выигрыша станет седьмым.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,05.

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    Успех гостей оценивается в 3,60, тогда как ничья — в 2,05.

    Наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,00. 0

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