«Специя» — «Лацио». Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч Серии А 5 декабря 2020 года

В 10 туре чемпионата Италии «Специя» будет принимать «Лацио». Игра пройдет на стадионе «Альберто Пикко» 5 декабря. Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Специя» — «Лацио».

«Специя»

За 9 туров чемпионата Италии футбольная команда из одноименного города сумела набрать 10 очков, благодаря чему она находится на 14 месте в таблице. От зоны вылета она оторвалась на безопасное расстояние в 4 балла.

Сезон в элите итальянского футбола выходцы из Серии В начали с разгромного поражения от «Сассуоло» (1:4). А затем «Специя» добыла первую победу, обыграв в гостях «Удинезе» (2:0).

Позже подопечные Винченцо Итальяно проиграли «Милану» (0:3), и разошлись миром с «Фиорентиной» (2:2) и «Пармой» (2:2). Далее «орлята» прошли «Читтаделлу» в Кубке Италии (0:2), а в чемпионате они крупно влетели «Юве» в 6-м туре (1:4).

Все прогнозы на Серию А

После потери в игре с туринцами «Специя» больше никому не уступала. В Серии А команда Итальяно разгромила «Беневенто» (3:0), а также заработала по 1 баллу в матчах с «Аталантой» (0:0) и «Кальяри» (2:2). В 1/16 финала Кубка «орлята» успели пройти «Болонью» в дополнительное время (4:2).

«Лацио»

Римский клуб пока находится на девятом месте в итальянском первенстве с 14 очками в копилке. От еврокубковой зоны команда уже отстала на 3 пункта.

В недавних пяти встречах в рамках Серии А «Лацио» потерял очки дважды. После побед, добытых в играх с «Болоньей» (2:1) и «Торино» (4:3), римляне с трудом вырвали ничью в поединке с «Юве» (1:1).

Затем в чемпионате страны подопечные Симоне Индзаги одержали верх над «Кротоне» (2:0), а в девятом туре «орлы» на «Олимпико» потерпели поражение от «Удинезе» (1:3).

Между этими поединками «Лацио» в Лиге чемпионов успел сыграть вничью с «Зенитом» (1:1), победить «Зенит» во втором стыковом поединке (3:1) и обменяться голами с «Боруссией» Д на «Сигнал Идуна Парк» (1:1).

Прогноз и ставка

Победа «Специи» в игре 10-го тура Серии А оценивается букмекерами в 5.15, на ничью они дают коэффициент 4.04, а на победу «Лацио» — 1.71.

В плотном календаре римский клуб не всегда успевает прийти в нужную форму, из-за чего во всех соревнованиях он теряет очки.

Но в поединке со «Специей» гости должны брать 3 балла и приближаться к еврокубковой зоне. Наши прогноз и ставка — победа «Лацио» с коэффициентом 1.71. 0