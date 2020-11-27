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    Как сыграют низовые команды на «Хосе Соррилья»?

    «Вальядолид» — «Леванте». Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч Ла Лиги 27 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Вальядолид» — «Леванте»
    Маркос Андре
    В 11 туре чемпионата Испании «Вальядолид» будет принимать «Леванте». Игра пройдет на стадионе «Хосе Соррилья» 27 ноября. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Вальядолид» — «Леванте».
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    Футбол. Испания. Примера 27 Ноября 2020 года
    Вальядолид
  • Вальядолид
    •  Вальядолид 23:00 Леванте Леванте
  • Валенсия
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    «Вальядолид»

    Футбольный клуб из одноименного города находится сейчас на 17-м месте в таблице Примеры. За 10 туров команда заработала 9 очков. А от красной зоны ее отделяет дистанция в 2 балла.

    В новом розыгрыше чемпионата Испании «Вальядолид» спал 8 туров, в которых он ни разу не победил. На старте Ла Лиги этот коллектив расписал мировую с «Реалом Сосьедад» (1:1), а затем в гостях проиграл «Бетису» (0:2).

    Еще одна ничья была зафиксирована в матче с «Сельтой» (1:1), после чего бело-фиолетовые проиграли «Реалу» (0:1) и «Эйбару» (1:2). В шестом туре Примеры подопечные Серхио Гонсалеса расписали мировую с «Уэской» (2:2).

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    Позже «Вальядолид» потерпел поражения от «Алавеса» (0:2) и «Вильярреала» (0:2). И только недавно команда наконец-то проснулась и выдала две победных встречи с «Атлетиком» (2:1) и «Гранадой» (3:1).

    «Леванте»

    Валенсийская команда в девяти играх чемпионата заработала всего 7 очков. В турнирной таблице она находится в зоне вылета на 18-м месте.

    Новый сезон «Леванте» начал с рубилова с «Валенсией» в дерби. На «Месталье» гости выглядели хорошо, но в итоге потерпели от «мышат» поражение (2:4).

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    • Во втором туре подопечные Пако Лопеса одержали верх над «Осасуной» (3:1). А затем «лягушки» потерпели три поражения. Проиграла эта команда «Севилье» (0:1), «Реалу» (0:2) и «Атлетику» (0:2).

    С 26 октября по 21 ноября «Леванте» в четырех встречах сыграл вничью. И даже счет был одинаковый. Команда Пако Лопеса разошлась миром с «Сельтой» (1:1), «Гранадой» (1:1), «Алавесом» (1:1) и «Эльче» (1:1).

    Прогноз и ставка

    На победу «Вальядолида» в игре 11-го тура Примеры букмекеры дают коэффициент 2.48, на ничью — 3.28, а на победу «Леванте» — 3.15.

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    В предстоящем матче клубы могут изменить свое положение, связанное с зоной вылета. Хозяева грядущей встречи попытаются оторваться от тройки слабейших. Ну а «Леванте» намерен выбраться из красной зоны.

    Две не самые мощные команды в последних трех очных поединках не баловали результативностью. Поэтому голевой феерии и от пятничного матча ждать не стоит. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2.5 с коэффициентом 1.67. 0

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    «Вальядолид» — «Леванте». Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч Ла Лиги 27 ноября 2020 года. Прогноз на «Вальядолид» — «Леванте». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.67
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