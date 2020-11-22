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    «Фрайбург» отдалится от опасной зоны?

    «Фрайбург» — «Майнц». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч чемпионата Германии 22 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Фрайбург» — «Майнц»
    Игрок «Фрайбурга»
    В воскресенье, 22 ноября, в 8-м туре немецкой Бундеслиги «Фрайбург» на своем поле сыграет с «Майнцем». Встреча начнется в 17:30 по мск. Прогноз на «Фрайбург» — «Майнц».
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    Футбол. Германия. Бундеслига 22 Ноября 2020 года
    Фрайбург
  • Фрайбург
    •  Фрайбург 17:30 Майнц Майнц
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    «Фрайбург»

    «Фрайбург» после семи туров чемпионата Германии сумел набрать шесть очков, и в турнирной таблице занимает только 14 место, опережая опасную зону на три пункта.

    Единственную викторию в Бундеслиге коллектив одержал в первом туре, одолев на выезде «Штутгарт» со счетом 3:2, затем он трижды играл вничью и три раза терпел поражения.

    В двух предыдущих встречах первенства «бразильцы из Брайсгау» оказывались слабей на своей территории «Байера» (2:4) и были разгромлены в гостях «РБ Лейпциг» (0:3).

    Календарь и таблица Бундеслиги

    В новом сезоне «Фрайбург» провел лишь семь домашних игр с учетом всех сезонов, где победил лишь в двух (и то в товарняках), дважды проиграли трижды играл вничью.

    «Майнц»

    «Майнц» после семи сыгранных туров замыкает турнирную таблицу чемпионата Германии, имея в своей копилке всего лишь один набранный балл.

    «Карнавальщики» в текущем первенстве шесть раз терпели фиаско, а также раз разошлись миром, пропустив в этих поединках 20 мячей, а забивали они семь раз.

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    • Свой единственный пункт «красно-белые» заработали в прошлом поединке Бундеслиги на домашнем поле с еще одним аутсайдером — «Шальке», сыграв 2:2.

    В новом сезоне «Майнц» провел шесть гостевых встреч с учетом всех турниров. В этих матчах он добыл одну победу (над низшелиговой командой в Кубке) и шесть раз был повержен.

    В прошлом сезоне «Фрайбург» дважды обыграл «Майнц»: 3:0 дома и 2:1 на выезде.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Фрайбурга» — 2.12, победа «Майнца» — 3.62, ничья — 3.66.

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    «Фрайбург», который все-таки выглядит лучше своего соперника, да и играет дома, должен добыть благоприятный результат. Ставим на викторию хозяев поля с нулевой форой.

    Наш прогноз — победа «Фрайбурга» с форой 0. 0

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    «Фрайбург» — «Майнц». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч чемпионата Германии 22 ноября 2020 года. Прогноз на «Фрайбург» — «Майнц». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.60
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