«Фрайбург» — «Майнц». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч чемпионата Германии 22 ноября 2020 года

В воскресенье, 22 ноября, в 8-м туре немецкой Бундеслиги «Фрайбург» на своем поле сыграет с «Майнцем». Встреча начнется в 17:30 по мск. Прогноз на «Фрайбург» — «Майнц».

«Фрайбург»

«Фрайбург» после семи туров чемпионата Германии сумел набрать шесть очков, и в турнирной таблице занимает только 14 место, опережая опасную зону на три пункта.

Единственную викторию в Бундеслиге коллектив одержал в первом туре, одолев на выезде «Штутгарт» со счетом 3:2, затем он трижды играл вничью и три раза терпел поражения.

В двух предыдущих встречах первенства «бразильцы из Брайсгау» оказывались слабей на своей территории «Байера» (2:4) и были разгромлены в гостях «РБ Лейпциг» (0:3).

Календарь и таблица Бундеслиги

В новом сезоне «Фрайбург» провел лишь семь домашних игр с учетом всех сезонов, где победил лишь в двух (и то в товарняках), дважды проиграли трижды играл вничью.

«Майнц»

«Майнц» после семи сыгранных туров замыкает турнирную таблицу чемпионата Германии, имея в своей копилке всего лишь один набранный балл.

«Карнавальщики» в текущем первенстве шесть раз терпели фиаско, а также раз разошлись миром, пропустив в этих поединках 20 мячей, а забивали они семь раз.

Свой единственный пункт «красно-белые» заработали в прошлом поединке Бундеслиги на домашнем поле с еще одним аутсайдером — «Шальке», сыграв 2:2.

В новом сезоне «Майнц» провел шесть гостевых встреч с учетом всех турниров. В этих матчах он добыл одну победу (над низшелиговой командой в Кубке) и шесть раз был повержен.

В прошлом сезоне «Фрайбург» дважды обыграл «Майнц»: 3:0 дома и 2:1 на выезде.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Фрайбурга» — 2.12, победа «Майнца» — 3.62, ничья — 3.66.

«Фрайбург», который все-таки выглядит лучше своего соперника, да и играет дома, должен добыть благоприятный результат. Ставим на викторию хозяев поля с нулевой форой.

Наш прогноз — победа «Фрайбурга» с форой 0. 0