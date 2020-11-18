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    Сколько мячей нидерландцы смогут забить в ворота Польши?

    Польша — Нидерланды. Прогноз (к. 1.96) и ставки на матч Лиги наций 18 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на Польша — Нидерланды
    Мемфис Депай
    В шестом туре Лиги наций сборная Польши будет принимать сборную Нидерландов в матче Лиги A. Игра пройдет на стадионе «Шленски» 18 ноября. Начало встречи — в 22:45 мск. Прогноз на Польша — Нидерланды.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. A1 18 Ноября 2020 года
    Польша
  • Варшава
    •  Польша 22:45 Нидерланды Нидерланды
  • Амстердам
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.90
  • X
  • 3.75
  • 2
  • 1.90
  • Ставка!
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    Польша

    За 5 матчей в рамках Лиги наций польская команда смогла раздобыть 7 очков. На данный момент она занимает третье место в группе 1 и отстает от лидеров на 2 балла, а от Нидерландов — на 1 пункт.

    В первой встрече с оранжевыми сборная Польши в Амстердаме уступила с минимальным счетом (0:1). А уже во второй игре «орлы» добыли 3 очка, одолев боснийцев (2:1).

    В октябрьском товарняке команда Ежи Бженчека раскатала Финляндию (5:1), после чего в Лиге наций была ничья со сборной Италии (0:0) и уверенная победа над Боснией и Герцеговиной (3:0).

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    Во время ноябрьского сбора Польша у себя дома переиграла Украину в контрольной встрече (2:0), а в пятом туре Лиги наций бело-красные оказались слабее Италии (0:2).

    Нидерланды

    Приняв участие в пяти играх Лиги наций, нидерландская команда заработала 8 баллов. В турнирной таблице группы 1 она идет второй. А разрыв между итальянцами составляет 1 очко.

    В сентябрьской встрече с поляками Нидерланды добыли победу (1:0). После этого «апельсины» остались без очков в домашнем противостоянии со сборной Италии (0:1).

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    • Спустя месяц команда под руководством Франка де Бура проиграла Мексике в контрольном матче (0:1). А в Лиге наций оранжевые расписали мировую с Боснией и Герцеговиной (0:0) и с Италией (1:1).

    В ноябре сборная Нидерландов встретилась с Испанией в товарищеской игре. В ней команды обменялись голами (1:1). А в Лиге наций «апельсины» еще раз победили боснийцев (3:1).

    Прогноз и ставка

    На победу Польши в игре шестого тура Лиги наций букмекеры предлагают поставить за 4.10, на ничью — за 3.74, а на победу Нидерландов — за 1.94.

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    В предстоящем поединке команды будут биться за победу и надеяться на осечку итальянцев в решающем матче. Польша, несмотря на любовь к закрытой игре, вынуждена будет идти вперед, как и гости грядущего поединка.

    От этой встречи вполне резонно ожидать высокой результативности и яркого перформанса в исполнении коллектива Франка де Бура. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал Нидерландов больше 1.5 с коэффициентом 1.96. 0

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    Польша — Нидерланды. Прогноз (к. 1.96) и ставки на матч Лиги наций 18 ноября 2020 года. Прогноз на Польша — Нидерланды. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.96
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