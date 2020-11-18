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    Обойдет ли Албания Белоруссию в таблице?

    Албания — Белоруссия. Прогноз (к. 2.02) и ставки на матч Лиги наций 18 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на Албания — Белоруссия
    Кастриот Дермаку
    В шестом туре Лиги наций сборная Албании будет принимать сборную Белоруссии в матче Лиги C. Игра пройдет на стадионе «Эир Албания» 18 ноября. Начало встречи — в 18:00 мск. Прогноз на Албания — Белоруссия.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. C4 18 Ноября 2020 года
    Албания
  • Тирана
    •  Албания 18:00 Белоруссия Белоруссия
  • Минск
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.75
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 4.90
  • Ставка!
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    Албания

    В ходе пяти матчей Лиги наций албанская сборная сумела заработать 8 очков. В турнирной таблице группы 4 Лиги C она сейчас занимает второе место и отстает от белорусов на 2 пункта.

    Новый сезон Лиги наций сборная Албании начала как раз с противостояния с Белоруссией. На стадионе «Динамо» в Минске гости сумели добыть сухую победу (2:0).

    А уже во втором сентябрьском матче подопечные Эдоардо Рея остались без очков. В домашней игре с Литвой красно-черные потерпели поражение (0:1).

    Все прогнозы на Лигу наций

    В октябрьских встречах в рамках Лиги наций Албания расписала мировую с Казахстаном (0:0) и Литвой (0:0). А в товарняке 11 ноября «орлы» переиграли Косово (2:1). В пятом туре Лиги наций была победа над Казахстаном (3:1).

    Белоруссия

    В своих пяти играх Лиги наций белорусская команда смогла раздобыть 10 баллов, благодаря чему она и возглавляет турнирную таблицу группы 4, опережая ближайших преследователей на 2 очка.

    В стартовом поединке данного турнира сборная Белоруссии на своем поле потерпела поражение от Албании (0:2). А 7 сентября подопечные Михаила Мархеля взяли верх над Казахстаном (2:1).

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    • Октябрьские сборы «белые крылья» начали с матча против Грузии в рамках квалификации к Евро. Однако ту встречу белорусы проиграли (0:1). Затем в Лиге наций команда расписала мировую с Литвой (2:2).

    Четвертый тур завершился для подопечных Михаила Мархеля победой над Казахстаном (2:0). А в ноябре Белоруссия уступила в товарищеском матче с Румынией (3:5) и одолела Литву в Лиге наций (2:0).

    Прогноз и ставка

    На победу Албании в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.85, на ничью — 3.44, а на победу Белоруссии — 4.64.

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    Для выхода в Лигу B сборной Албании необходимо только выигрывать. В текущем розыгрыше Лиги наций «орлята» уже разок побеждали белорусов.

    В гостях команде Михаила Мархеля хватит и ничьей, за которую она и будет цепляться. Из-за этого может пострадать результативность. Наши прогноз и ставка — Албания не проиграет и тотал меньше 2.5 с коэффициентом 2.02. 0

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    Албания — Белоруссия. Прогноз (к. 2.02) и ставки на матч Лиги наций 18 ноября 2020 года. Прогноз на Албания — Белоруссия. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.02
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