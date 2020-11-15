«Торпедо» — «Спартак-2». Прогноз (к. 1.98) и ставки на матч ФНЛ 15 ноября 2020 года

15 ноября в рамках 22-го тура первенства ФНЛ состоится московское дерби, «Торпедо» сыграет со вторым составом «Спартака». Игра начнется в 17:00 по мск. Прогноз на «Торпедо» — «Спартак-2».

«Торпедо»

«Торпедо» после завершения первого круга розыгрыша ФНЛ с 43 набранными пунктами разместилось на третьей строке в турнирной таблице, отставая от второй позиции всего на очко.

За всю турнирную дистанцию «автозаводцы» добыли 13 победных результатов, четыре матча закончили вничью и столько же раз терпели фиаско, забить удалось 45 мячей (один из лучших показателей в лиге), пропустили 17 голов.

В отрезке последних девяти матчей первенства «черно-белые» вышли победителями из восьми из них и раз проиграли, уступив 7 ноября в Астрахани «Волгарю» со счетом 2:3.

Прогнозы на ФНЛ

В своей последней проведенной встрече чемпионата «Торпедо» на своей территории разгромило воронежский «Факел» — 4:1.

«Спартак-2»

«Спартак-2» с 33 зачетными баллами находится на восьмом месте в турнирной таблице первенства первого российского дивизиона.

В 21 проведенном поединке розыгрыша ФНЛ «красно-белые» победили в десяти из них, восемь раз были повержены и трижды делили очки с оппонентами, разница мячей составляет 28:26.

В минувшем туре чемпионата коллектив на выезде смог обыграть «Шинник» со счетом 2:1. Этой викторией он прервал свою 7-матчевую безвыигрышную серию, в которой было пять проигрышей.

Также в ноябре «Спартак-2» разошелся миром в Воронеже с «Факелом» (1:1) и был разгромлен в родных стенах «Нижним Новгородом» — 0:4.

В первом круге эти коллективы сыграли вничью со счетом 1:1.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Торпедо» — 1.41, победа «Спартака-2» — 7.70, ничья — 3.90.

Между собой эти команды играли трижды, и во всех этих встречах голы влетали в обе стороны. Вполне возможно, что эта тенденция продолжится.

Наш прогноз на эту игру — обе забьют: да. 0