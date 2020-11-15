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    Московское дерби будет голевым?

    «Торпедо» — «Спартак-2». Прогноз (к. 1.98) и ставки на матч ФНЛ 15 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Торпедо» — «Спартак-2»
    «Торпедо»
    15 ноября в рамках 22-го тура первенства ФНЛ состоится московское дерби, «Торпедо» сыграет со вторым составом «Спартака». Игра начнется в 17:00 по мск. Прогноз на «Торпедо» — «Спартак-2».
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    Футбол. Россия. ФНЛ 15 Ноября 2020 года
    Торпедо
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    •  Торпедо 17:00 Спартак-2 Спартак-2
  • Москва
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    Коэффициенты на матч
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  • 4.60
  • 2
  • 8.20
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    «Торпедо»

    «Торпедо» после завершения первого круга розыгрыша ФНЛ с 43 набранными пунктами разместилось на третьей строке в турнирной таблице, отставая от второй позиции всего на очко.

    За всю турнирную дистанцию «автозаводцы» добыли 13 победных результатов, четыре матча закончили вничью и столько же раз терпели фиаско, забить удалось 45 мячей (один из лучших показателей в лиге), пропустили 17 голов.

    В отрезке последних девяти матчей первенства «черно-белые» вышли победителями из восьми из них и раз проиграли, уступив 7 ноября в Астрахани «Волгарю» со счетом 2:3.

    Прогнозы на ФНЛ

    В своей последней проведенной встрече чемпионата «Торпедо» на своей территории разгромило воронежский «Факел» — 4:1.

    «Спартак-2»

    «Спартак-2» с 33 зачетными баллами находится на восьмом месте в турнирной таблице первенства первого российского дивизиона.

    В 21 проведенном поединке розыгрыша ФНЛ «красно-белые» победили в десяти из них, восемь раз были повержены и трижды делили очки с оппонентами, разница мячей составляет 28:26.

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    • В минувшем туре чемпионата коллектив на выезде смог обыграть «Шинник» со счетом 2:1. Этой викторией он прервал свою 7-матчевую безвыигрышную серию, в которой было пять проигрышей.

    Также в ноябре «Спартак-2» разошелся миром в Воронеже с «Факелом» (1:1) и был разгромлен в родных стенах «Нижним Новгородом» — 0:4.

    В первом круге эти коллективы сыграли вничью со счетом 1:1.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Торпедо» — 1.41, победа «Спартака-2» — 7.70, ничья — 3.90.

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    Между собой эти команды играли трижды, и во всех этих встречах голы влетали в обе стороны. Вполне возможно, что эта тенденция продолжится.

    Наш прогноз на эту игру — обе забьют: да. 0

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    «Торпедо» — «Спартак-2». Прогноз (к. 1.98) и ставки на матч ФНЛ 15 ноября 2020 года. Прогноз на «Торпедо» — «Спартак-2». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.98
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