«Торпедо» — «Спартак-2». Прогноз (к. 1.98) и ставки на матч ФНЛ 15 ноября 2020 года

«Торпедо»
«Торпедо» после завершения первого круга розыгрыша ФНЛ с 43 набранными пунктами разместилось на третьей строке в турнирной таблице, отставая от второй позиции всего на очко.
За всю турнирную дистанцию «автозаводцы» добыли 13 победных результатов, четыре матча закончили вничью и столько же раз терпели фиаско, забить удалось 45 мячей (один из лучших показателей в лиге), пропустили 17 голов.
В отрезке последних девяти матчей первенства «черно-белые» вышли победителями из восьми из них и раз проиграли, уступив 7 ноября в Астрахани «Волгарю» со счетом 2:3.
В своей последней проведенной встрече чемпионата «Торпедо» на своей территории разгромило воронежский «Факел» — 4:1.
«Спартак-2»
«Спартак-2» с 33 зачетными баллами находится на восьмом месте в турнирной таблице первенства первого российского дивизиона.
В 21 проведенном поединке розыгрыша ФНЛ «красно-белые» победили в десяти из них, восемь раз были повержены и трижды делили очки с оппонентами, разница мячей составляет 28:26.
В минувшем туре чемпионата коллектив на выезде смог обыграть «Шинник» со счетом 2:1. Этой викторией он прервал свою 7-матчевую безвыигрышную серию, в которой было пять проигрышей.
Также в ноябре «Спартак-2» разошелся миром в Воронеже с «Факелом» (1:1) и был разгромлен в родных стенах «Нижним Новгородом» — 0:4.
В первом круге эти коллективы сыграли вничью со счетом 1:1.
Прогноз и ставки
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Торпедо» — 1.41, победа «Спартака-2» — 7.70, ничья — 3.90.
Между собой эти команды играли трижды, и во всех этих встречах голы влетали в обе стороны. Вполне возможно, что эта тенденция продолжится.
Наш прогноз на эту игру — обе забьют: да. 0