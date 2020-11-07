«Штутгарт» — «Айнтрахт». Прогноз (к. 2.87) на матч Бундеслиги 7 ноября 2020 года

В седьмом туре чемпионата Германии «Штутгарт» будет принимать «Айнтрахт». Игра пройдет на стадионе «Мерседес Бенц Арена» 7 ноября. Начало встречи — в 17:30 мск. Прогноз на «Штутгарт» — «Айнтрахт».

«Штутгарт»

После шести сыгранных туров в первой Бундеслиги «Штутгарт» идет восьмым, имея на счету девять набранных очков, дважды победив при трех мировых и одном фиаско.

В первом туре «автозаводцы» дома проиграли 2:3 «Фрайбургу», после чего они в гостях одолели 4:1 «Майнц» и 2:0 «Герту», а также поделили очки в родных стенах с «Байером» (1:1).

В своей предпоследней проведенной встрече первенства коллектив не смог на своей территории переиграть «Кельн», сыграв вничью со счетом 1:1.

Все прогнозы на Бундеслигу

В прошлом туре швабы снова сыграли вничью с аналогичным счетом против «Шальке» в гостях. Таким образом серия клуба без поражений составляет шесть поединков.

«Айнтрахт»

По итогам шести туров чемпионата «Айнтрахт» занимает 10-е место. Коллектив Ади Хюттера набрал девять очков двумя победами и тремя ничейными результатами.

«Орлы» не смогли выиграть в трех последних поединках Бундеслиги. Со счетом 1:1 команда разошлась с «Кельном» и «Вердером», а с результатом 0:5 она проиграла «Баварии».

Если же добавить товарищескую встречу с «Вюрцбургер Киккерс», которому франкфуртцы проиграли 0:3, то серия без побед составляет уже четыре матча.

Последняя победа была у франкфуртского клуба в 3-м туре над «Хоффенхаймом» (2:1). Помимо этого хозяева добились успеха на выезде с «Гертой» (3:1).

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,50.

Успех хозяев поля оценивается в 2,70, тогда как ничья — в 3,60.

Наши прогноз и ставка — «Штутгарт» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,87. 0