«Славия» — «Ницца». Прогноз (к. 3.70) и ставки на Лигу Европы 5 ноября 2020 года

«Славия»
С еврокубками у «Славии» в текущем сезоне складывается противоречивым образом. В конце сентября пражский клуб с треском проиграл в решающем раунде квалификации Лиги чемпионов датскому «Мидтъюллану» (1:4).
Групповой этап Лиги Европы чешская команда тоже начала с поражения. Дружина Индржиха Трпишовски проиграла в гостях «Хапоэлю» (Беэр-Шева) со счетом 1:3.
Во втором туре коллектив одержал свою первую победу, обыграв дома «Байер» (1:0). Теперь он занимает третье место с тремя очками — столько же у первого «Леверкузена» и «Хапоэля» Беэр-Шева.
После шести туров в чемпионате Чехии команда занимает второе место, отставая на два очка от пражской «Спарты».
«Ницца»
Первый матч в групповом этапе Лиги Европы получился для «Ниццы» по-настоящему кошмарным. Французский клуб проиграл на выезде леверкузенскому «Байеру» со счетом 2:6.
Во втором туре данной стадии ему уже удалось выиграть. На своем поле он переиграл «Хапоэль» Беэр-Шева с минимальным результатом 1:0.
Между тем, беспроигрышная серия «Ниццы» на внутренней арене составляет уже пять матчей. Благодаря этому команда с юга Франции поднялась в турнирной таблице на четвертое место.
В минувшие выходные «Орлы» разгромили «Анже» (3:0) на выезде. Перед этим они выиграли у крепких «Нанта» и «Сент-Этьена», а также сыграли вничью с «Лиллем» (1:1).
Прогноз и ставка
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,50.
Успех гостей оценивается в 2,80, тогда как ничья — в 3,30.
Наши прогноз и ставка на матч — «Ницца» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 3,70. 0