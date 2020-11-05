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    Справится ли «Славия» с «Ниццей»?

    «Славия» — «Ницца». Прогноз (к. 3.70) и ставки на Лигу Европы 5 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Славия» — «Ницца»
    «Ницца» не проигрывает три матча кряду
    Пражская «Славия» встретится на своем поле с «Ниццой» в 3-м туре группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 5 ноября в Праге, начало — в 20:55 мск. Прогноз на «Славия» — «Ницца».
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    Футбол. Лига Европы. Группа C 05 Ноября 2020 года
    Славия П
  • Прага
    •  Славия П 20:55 Ницца Ницца
  • Лига Европы. Группа C
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.35
  • X
  • 3.50
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  • 2.95
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    «Славия»

    С еврокубками у «Славии» в текущем сезоне складывается противоречивым образом. В конце сентября пражский клуб с треском проиграл в решающем раунде квалификации Лиги чемпионов датскому «Мидтъюллану» (1:4).

    Групповой этап Лиги Европы чешская команда тоже начала с поражения. Дружина Индржиха Трпишовски проиграла в гостях «Хапоэлю» (Беэр-Шева) со счетом 1:3.

    Во втором туре коллектив одержал свою первую победу, обыграв дома «Байер» (1:0). Теперь он занимает третье место с тремя очками — столько же у первого «Леверкузена» и «Хапоэля» Беэр-Шева.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    После шести туров в чемпионате Чехии команда занимает второе место, отставая на два очка от пражской «Спарты».

    «Ницца»

    Первый матч в групповом этапе Лиги Европы получился для «Ниццы» по-настоящему кошмарным. Французский клуб проиграл на выезде леверкузенскому «Байеру» со счетом 2:6.

    Во втором туре данной стадии ему уже удалось выиграть. На своем поле он переиграл «Хапоэль» Беэр-Шева с минимальным результатом 1:0.

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    • Между тем, беспроигрышная серия «Ниццы» на внутренней арене составляет уже пять матчей. Благодаря этому команда с юга Франции поднялась в турнирной таблице на четвертое место.

    В минувшие выходные «Орлы» разгромили «Анже» (3:0) на выезде. Перед этим они выиграли у крепких «Нанта» и «Сент-Этьена», а также сыграли вничью с «Лиллем» (1:1).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,50.

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    Успех гостей оценивается в 2,80, тогда как ничья — в 3,30.

    Наши прогноз и ставка на матч — «Ницца» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 3,70. 0

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    «Славия» — «Ницца». Прогноз (к. 3.70) и ставки на Лигу Европы 5 ноября 2020 года. Прогноз на «Славия» — «Ницца». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.70
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