«Зенит» — «Лацио». Прогноз (к. 2.22) и ставки на Лигу чемпионов 4 ноября 2020 года

«Зенит» встретится с римским «Лацио» в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 4 ноября в Санкт-Петербурге, начало — в 20:55 мск. Прогноз на «Зенит» — «Лацио».

«Зенит»

«Зенит» можно смело назвать главным разочарованием этой осени. Питерский клуб попал в достаточно удобную группу, но все равно стартовал с двух поражений.

В первом туре чемпион России проиграл на своем поле бельгийскому «Брюгге» (1:2), который в тот момент испытывал серьезные кадровые проблемы.

А на прошлой неделе «Зенит» потерпел гостевое поражение от дортмундской «Боруссии» (0:2). За весь матч — ни одного удара в створ. Все было настолько плохо, что в перерыве Сергей Семак решился даже заменить Артема Дзюбу.

«Зенит» выглядит абсолютно не готовым к Лиге чемпионов. Абсолютно все отмечают усталость питерской команды, которая начала терять очки даже в РПЛ.

«Лацио»

У «Лацио» на прошлой неделе сразу 12 футболистов были отправлены на карантин из-за положительных тестов на коронавирус. И это, пожалуй, главная причина, почему римляне не смогли выиграть во втором туре у «Брюгге». Матч в Бельгии завершился со счетом 1:1, но в таких условиях это очень даже неплохой результат.

Тем более в стартовом матче Лиги чемпионов «Лацио» неожиданно легко выиграл у дортмундской «Боруссии».

Все прогнозы на Лигу чемпионов

Команда Симоне Индзаги, если сравнивать с «Зенитом», очень солидно смотрелась на фоне одного из лучших клубов Бундеслиги. Питерскому клубу пока далеко до такого уровня.

Перед поездкой в Санкт-Петербург в общую группу «Лацио» вернулись пять футболистов, в том числе главный снайпер команда Чиро Иммобиле. В матче с «Зенитом» у «Лацио» будет почти оптимальный состав.

Прогноз и ставка

На победу «Зенита» букмекеры предлагают поставить за 2.85, на ничью за 3.52, а на «Лацио» — за 2.56.

Понятно, что после такого старта «Зенит» даже в домашнем матче трудно назвать фаворитом. На фоне команды Семака «Лацио» выглядит заметно лучше. Достаточно отметить, что итальянцы, в отличие от «Зенита», играли с той же «Боруссией» с позиции силы. И это уже о многом говорит.

Ставка — победа «Лацио» с форой (0) за 1.86.

Кроме того, учитывая проблемы «Зенита» в защите, логично задуматься о ставке на тотал «Лацио» больше 1,5 за 2.22. Хозяева будут под колоссальным давлением, а в таком состоянии ошибок, как правило, становится еще больше. 0