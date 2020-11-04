ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Микель АртетаАртета возвращает «Арсенал» к былой славе. Сульшер пока страдает в «Юнайтед» Джейми ВардиИ снова Варди. «Лестер» наказал «Лидс» за ошибки Антуан ГризманнТрансферный дайджест. 27 октября — 2 ноября
  • 20:17
    • Назначены арбитры на матчи 14-го тура РПЛ
  • 19:55
    • Смолов и Зе Луиш сыграют в атаке «Локо» против «Атлетико»
  • 17:32
    • Поветкин госпитализирован с коронавирусом
  • 20:33
    • «Спартак» готов продать Рошу во «Фламенго»
  • 18:30
    • «Динамо» просит дисквалифицировать Тетрашвили на семь матчей
  • 16:30
    • Матч «Тамбов» — «Ахмат» в 14-м туре РПЛ пройдет без зрителей
  • 16:15
    • Иммобиле и Лейва не помогут «Лацио» в матче с «Зенитом»
    Все новости спорта

    «Лацио» продлит серию поражений «Зенита» в ЛЧ?

    «Зенит» — «Лацио». Прогноз (к. 2.22) и ставки на Лигу чемпионов 4 ноября 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на Зенит Прогнозы на футбол России Прогнозы на Лацио Календарь Лиги чемпионов
    Прогноз и ставки на «Зенит» — «Лацио»
    «Зенит» не набрал ни одного очка в двух турах ЛЧ
    «Зенит» встретится с римским «Лацио» в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 4 ноября в Санкт-Петербурге, начало — в 20:55 мск. Прогноз на «Зенит» — «Лацио».
    ×
    Футбол. Лига чемпионов. Группа F 04 Ноября 2020 года
    Зенит
  • Санкт-Петербург
    •  Зенит 20:55 Лацио Лацио
  • Рим
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.40
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 3.00
  • Ставка!
    •

    «Зенит»

    «Зенит» можно смело назвать главным разочарованием этой осени. Питерский клуб попал в достаточно удобную группу, но все равно стартовал с двух поражений.

    В первом туре чемпион России проиграл на своем поле бельгийскому «Брюгге» (1:2), который в тот момент испытывал серьезные кадровые проблемы.

    А на прошлой неделе «Зенит» потерпел гостевое поражение от дортмундской «Боруссии» (0:2). За весь матч — ни одного удара в створ. Все было настолько плохо, что в перерыве Сергей Семак решился даже заменить Артема Дзюбу.

  • Не дотерпели. Ставка «Зенита» на игру от обороны не оправдалась
  • Реакция спортивных СМИ на поражение «Зенита» от «Боруссии» в Дортмунде
  • 29/10/2020

    • «Зенит» выглядит абсолютно не готовым к Лиге чемпионов. Абсолютно все отмечают усталость питерской команды, которая начала терять очки даже в РПЛ.

    «Лацио»

    У «Лацио» на прошлой неделе сразу 12 футболистов были отправлены на карантин из-за положительных тестов на коронавирус. И это, пожалуй, главная причина, почему римляне не смогли выиграть во втором туре у «Брюгге». Матч в Бельгии завершился со счетом 1:1, но в таких условиях это очень даже неплохой результат.

    Тем более в стартовом матче Лиги чемпионов «Лацио» неожиданно легко выиграл у дортмундской «Боруссии».

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Команда Симоне Индзаги, если сравнивать с «Зенитом», очень солидно смотрелась на фоне одного из лучших клубов Бундеслиги. Питерскому клубу пока далеко до такого уровня.

    Перед поездкой в Санкт-Петербург в общую группу «Лацио» вернулись пять футболистов, в том числе главный снайпер команда Чиро Иммобиле. В матче с «Зенитом» у «Лацио» будет почти оптимальный состав.

    Прогноз и ставка

    На победу «Зенита» букмекеры предлагают поставить за 2.85, на ничью за 3.52, а на «Лацио» — за 2.56.

    5000ЗабратьБонус к депозиту новичкамparimatch.ru 10 000ЗабратьФрибет для новых игроковbetcity.ru

    Понятно, что после такого старта «Зенит» даже в домашнем матче трудно назвать фаворитом. На фоне команды Семака «Лацио» выглядит заметно лучше. Достаточно отметить, что итальянцы, в отличие от «Зенита», играли с той же «Боруссией» с позиции силы. И это уже о многом говорит.

    Ставка — победа «Лацио» с форой (0) за 1.86.

    Кроме того, учитывая проблемы «Зенита» в защите, логично задуматься о ставке на тотал «Лацио» больше 1,5 за 2.22. Хозяева будут под колоссальным давлением, а в таком состоянии ошибок, как правило, становится еще больше. 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.74
  • Прогноз на матч Шеффилд Уэнсдей — Борнмут
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Брентфорд — Суонси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Реал — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Аталанта — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Зальцбург — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Реал — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Аталанта — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Олимпиакос
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Порту — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Мидтьюлланн — Аякс
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.66
  • Экспресс дня 3 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч СКА-Хабаровск — Рубин
  • Футбол
  • Завтра в 10:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Дженоа — Торино
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Лейпциг — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Фрагмент матча
  • К проблемам в обороне добавились ляпы Сафонова. «Краснодар» уступил «Челси»
    • 00:26 29/10/2020     «Локомотив» — «Бавария»
  • Обидно, но не стыдно. «Локо» не набрал очков, но заставил «Баварию» попотеть
    • 02:35 28/10/2020     ЦСКА — «Динамо» Загреб
  • Били-били, не забили. Расточительность Эджуке стоила ЦСКА очков
    • 02:15 30/10/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Зенит» — «Лацио». Прогноз (к. 2.22) и ставки на Лигу чемпионов 4 ноября 2020 года. Прогноз на «Зенит» — «Лацио». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.86
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры