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    Добудет ли «Аякс» первую победу в ЛЧ?

    «Мидтьюлланн» — «Аякс». Прогноз (к. 2.10) и ставки на матч Лиги чемпионов 3 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Мидтьюлланн» — «Аякс»
    Дэви Классен
    В третьем туре группового этапа Лиги чемпионов «Мидтьюлланн» будет принимать «Аякс». Игра пройдет «МСХ Арене» 3 ноября. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Мидтьюлланн» — «Аякс».
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа D 03 Ноября 2020 года
    Мидтьюлланн
  • Хернинг
    •  Мидтьюлланн 23:00 Аякс Аякс
  • Амстердам
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.25
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 2.12
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    «Мидтьюлланн»

    В квартете с «Ливерпулем», «Аталантой» и «Аяксом» скромная датская команда прогнозируемо занимает последнее место в таблице Группы D. За два матча она не набрала очков и не забивала.

    В первом еврокубковом поединке «Мидтьюлланн» принимал «Аталанту» и был разгромлен итальянцами (4:0). Во второй игре «волки» на «Энфилде» потерпели поражение от «Ливерпуля» (0:2).

    В чемпионате Дании команда Бриана Приске находится на третьем месте в таблице. После семи туров Суперлиги «Мидтьюлланн» имеет 13 очков в копилке.

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    В октябре этот клуб в рамках домашнего первенства расписал мировую с «Хорсенсом» (2:2), одержал верх над «Оденсе» (3:1) и «Бреннбю» (3:2), а также крупно влетел «Норшелланну» (1:4).

    «Аякс»

    Нидерландский клуб в Лиге чемпионов пока играет не очень удачно. За два тура команде из Амстердама удалось заработать всего 1 очко. В Группе D она находится на третьем месте.

    На старте еврокубковой кампании «Аякс» на «Йохан Кройфф Арене» встретился с «Ливерпулем». Гол Тальяфико в свои ворота решил исход поединка в пользу гостей из Англии (0:1).

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  • 26/10/2020

    • Во втором матче подопечные Эрика тен Хага сыграли с «Аталантой» в Бергамо. В этой встрече «аяксиды» вели с преимуществом в два мяча, но в итоге все закончилось ничьей — 2:2.

    В Эредивизи «Аякс» хорош. В таблице он и «Витесс» идут на вершине с 18 очками в копилке. Но разница голов — 29:5 позволяет команде из Амстердама лидировать в гонке.

    Прогноз и ставка

    На победу «Мидтьюлланна» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 5.15, на ничью — 4.34, а на победу «Аякса» — 2.10.

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    У команды Эрика тен Хага в ЛЧ пока не все так гладко, как хотелось бы. А недавно стало известно, что 11 игроков подхватили коронавирус и не помогут в матче с датчанами.

    Однако нидерландский клуб встречается с явным аутсайдером группы. К тому же, «Аякс» привык к трудностям, которые связаны с массовой потерей своих лидеров.

    Учитывая, что «Мидтьюлланн» много пропускает и не забивает, шансы «аяксидов» на успех все еще высоки. Наши прогноз и ставка — победа «Аякса» с коэффициентом 2.10. 0

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    «Мидтьюлланн» — «Аякс». Прогноз (к. 2.10) и ставки на матч Лиги чемпионов 3 ноября 2020 года. Прогноз на «Мидтьюлланн» — «Аякс». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.10
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