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    «Бенфика» побережет силы перед ЛЕ?

    «Боавишта» — «Бенфика». Прогноз (к. 2.03) и ставки на матч чемпионата Португалии 3 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Боавишта» — «Бенфика»
    Во вторник, 3 ноября, «Боавишта» в Порту на своем стадионе «Беса Секулу XXI» сыграет с «Бенфикой» в 6-м туре чемпионата Португалии по футболу. Игра начнется в 00:00 по мск. Прогноз на «Боавишта» — «Бенфика».
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    Футбол. Португалия. Примера 03 Ноября 2020 года
    Боавишта
  • Порту
    •  Боавишта 00:00 Бенфика Бенфика
  • Лиссабон
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  • 1.27
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    «Боавишта»

    «Боавишта» после пяти сыгранных матчей в новом розыгрыше португальского первенства трижды сыграла вничью и дважды проиграла. С таким результатами коллектив идет предпоследним в турнирной таблице.

    Начали текущее первенство «шахматные» с выездной мировой с «Насьоналем» (3:3), после чего были разгромлены со счетом 0:5 в дерби с «Порту».

    В третьем туре чемпионата Португалии «пантеры» поделили очки в гостях с «Морейренси» (1:1), затем дома уступили 0:1 «Гимарайншу», а в своей последней проведенной игре сыграли вничью с «Фамаликаном» (2:2) вне родных стен.

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    Отметим, что «Боавишта» проиграла свои четыре последние домашние матча в португальском первенстве, не забив в этих встречах ни одного гола, а пропустили в свои аж девять.

    «Бенфика»

    «Бенфика» — единоличный лидер текущего чемпионата Португалии. Лиссабонский коллектив выиграл все пять проведенных встреч.

    На своей территории «орлы» одолели «Морейренси» (2:0), «Фаренсе» (3:2) и «Белененсеш» (2:0), а в гостях обыграли 5:1 «Фамаликан» и 3:0 «Риу Аве».

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    • Попутно лиссабонцы удачно выступают и в Лиге Европы, переиграв в двух стартовых турах группового этапа на выезде 4:2 польский «Лех» и на своей территории 3:0 бельгийский «Стандард».

    В текущем сезоне с учетом всех турниров «Бенфика» на выезде выиграла три встречи и раз потерпела фиаско, забили 14 мячей, пропустили пять.

    В минувшем чемпионате Португалии «Бенфика» дважды одолела «Боавишту»: 3:1 дома и 4:1 на выезде.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Бенфики» — 1.30, победа «Боавишты» — 9.90, ничья — 5.90.

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    «Бенфика» вряд ли будет устраивать голевую феерию в Порту, так как лиссабонцам в четверг предстоит играть с «Рейнджерс» в Лиге Европы.

    Наш прогноз на эту игру — ТМ 3,0. 0

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    «Боавишта» — «Бенфика». Прогноз (к. 2.03) и ставки на матч чемпионата Португалии 3 ноября 2020 года. Прогноз на «Боавишта» — «Бенфика». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.03
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