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    Вернется ли «Реал Сосьедад» на первое место?

    «Сельта» — «Реал Сосьедад». Прогноз (к. 3.10) и ставки на матч Примеры 1 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Сельта» — «Реал Сосьедад»
    «Сосьедад» станет лидером в случае победы
    В поединке 8 тура испанской Примеры «Сельта» примет «Реал Сосьедад» на стадионе «Балаидос». Команды сыграют 1 ноября. Начало игры в 18:00 по мск. Прогноз на «Сельта» — «Реал Сосьедад».

    «Сельта»

    Коллектив из города Виго занимает 18 место в таблице чемпионата Испании. За шесть туров команда завоевала пять очков.

    Старт сезона «Сельта» провела неплохо. В первом матче Ла Лиги она встретилась с «Эйбаром» на выезде. Но голов на «Ипуруа» соперники не забили (0:0).

    Во втором туре «Кельты» добыли 3 очка. На своем поле подопечные Оскара Гарсии взяли верх над «Валенсией» (2:1). Затем была ничья с «Вальядолидом» (1:1).

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    Но в октябре «Сельта» выступает неудачно, правда, в двух играх у нее были сильные оппоненты. В этих поединках клуб из Виго уступил «Барселоне» (0:3), «Осасуне» (0:2), «Атлетико» (0:2) и сыграл вничью с «Леванте» (1:1).

    «Реал Сосьедад»

    «Реал Сосьедад» уверенно стартовал в Примере. За 7 матчей чемпионата сансебастьянцы набрали 14 баллов и возглавили таблицу, но в стартовавшем туре их уже на два очка обошел «Реал».

    В первых двух матчах чемпионата подопечные Иманоля Альгуасиля сыграли вничью с «Вальядолидом» (1:1) и «Реалом» (0:0), после чего они добыли победу над «Эльче» (3:0).

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    • Первое поражение «Реал Сосьедад» потерпел 29 сентября, уступив «Валенсии» (0:1). В трех других встречах бело-голубые обыграли «Хетафе» (3:0), «Бетис» (3:0) и «Уэску» (4:1).

    Победную серию в четыре поединка посреди недели прервал «Наполи» (0:1) в домашнем матче 2-го тура Лиги Европы. В первом туре баски победили «Риеку» (1:0) на выезде.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,40.

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    Успех хозяев поля оценивается в 3,10, тогда как ничья — в 3,20.

    Наши прогноз и ставка — «Реал Сосьедад» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 3,10. 0

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    «Сельта» — «Реал Сосьедад». Прогноз (к. 3.10) и ставки на матч Примеры 1 ноября 2020 года. Прогноз на «Сельта» — «Реал Сосьедад». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.10
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