«Эйбар» — «Кадис». Прогноз (к. 3.02) и ставки на чемпионат Испании 30 октября 2020 года

«Эйбар» встретится на своем поле с «Кадисом» в рамках восьмого тура чемпионата Испании. Матч состоится 30 октября, начало — в 23:00 мск. Прогноз на «Эйбар» — «Кадис».

«Эйбар»

Первые матчи нового сезона заставили серьезно волноваться болельщиков «Эйбара». После четырех туров в активе басков было всего лишь одно очко, которое команда набрала в невзрачном матче против «Сельты» (0:0).

Однако постепенно ситуация начала улучшаться, и сейчас уже сложно сказать, что «Эйбар» входит в группу претендентов на вылет из Примеры.

В октябре «Эйбар» набрал семь очков. Команда Хосе Луиса Мендилибара одержала победы над «Вальядолидом» и «Севильей», а также сыграла вничью с «Осасуной».

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В этот период «Эйбар» пропустил лишь один мяч, благодаря чему поднялся в таблице на 11-е место.

«Кадис»

Тем временем «Кадис» и вовсе можно назвать главной сенсацией текущего сезона в испанском чемпионате.

Вернувшийся летом в элитный дивизион «Кадис» на данный момент на шестой строчке, в трех очках от лидирующего «Реал Сосьедада».

Беспроигрышная серия команды Альваро Диаса составляет уже четыре матча. В середине октября «Кадис» сенсационно выиграл на выезде у мадридского «Реала», после чего сыграл вничью с «Вильярреалом».

В четырех октябрьских матчах «Кадис» пропустил лишь один мяч — в домашней игре с «Гранадой» (1:1).

Прогноз и ставка

В таком матче крайне сложно выделить фаворита, на что намекает и букмекерская линия. На победу «Эйбара» можно поставить за 2.44, на ничью за 3.02, а на «Кадис» — за 3.35.

Обе команды здорово играют в обороне, «Кадис», например, умудрился ни разу не пропустить от «Реала». «Эйбар», в свою очередь, сокрушил в гостевом матче «Севилью» — и тоже не пропустил.

Похоже, нас ждет не самый результативный матч. Более того, не исключено, что нули на табло останутся и после финального свистка.

Ставка — ничья за 3.02. И вариант для любителей рисковать — точный счет матча 0:0 за 6.10. 0