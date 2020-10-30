«Эйбар» — «Кадис». Прогноз (к. 3.02) и ставки на чемпионат Испании 30 октября 2020 года

«Эйбар»
Первые матчи нового сезона заставили серьезно волноваться болельщиков «Эйбара». После четырех туров в активе басков было всего лишь одно очко, которое команда набрала в невзрачном матче против «Сельты» (0:0).
Однако постепенно ситуация начала улучшаться, и сейчас уже сложно сказать, что «Эйбар» входит в группу претендентов на вылет из Примеры.
В октябре «Эйбар» набрал семь очков. Команда Хосе Луиса Мендилибара одержала победы над «Вальядолидом» и «Севильей», а также сыграла вничью с «Осасуной».
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В этот период «Эйбар» пропустил лишь один мяч, благодаря чему поднялся в таблице на 11-е место.
«Кадис»
Тем временем «Кадис» и вовсе можно назвать главной сенсацией текущего сезона в испанском чемпионате.
Вернувшийся летом в элитный дивизион «Кадис» на данный момент на шестой строчке, в трех очках от лидирующего «Реал Сосьедада».
Беспроигрышная серия команды Альваро Диаса составляет уже четыре матча. В середине октября «Кадис» сенсационно выиграл на выезде у мадридского «Реала», после чего сыграл вничью с «Вильярреалом».
В четырех октябрьских матчах «Кадис» пропустил лишь один мяч — в домашней игре с «Гранадой» (1:1).
Прогноз и ставка
В таком матче крайне сложно выделить фаворита, на что намекает и букмекерская линия. На победу «Эйбара» можно поставить за 2.44, на ничью за 3.02, а на «Кадис» — за 3.35.
Обе команды здорово играют в обороне, «Кадис», например, умудрился ни разу не пропустить от «Реала». «Эйбар», в свою очередь, сокрушил в гостевом матче «Севилью» — и тоже не пропустил.
Похоже, нас ждет не самый результативный матч. Более того, не исключено, что нули на табло останутся и после финального свистка.
Ставка — ничья за 3.02. И вариант для любителей рисковать — точный счет матча 0:0 за 6.10. 0