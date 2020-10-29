«Милан» — «Спарта» Прага. Прогноз (к. 2.45) и ставки на Лигу Европы 29 октября 2020 года

«Милан» встретится на своем поле со «Спартой» Прага в рамках 2-го тура группового этапа Лиги Европы. Матч состоится 29 октября, начало — в 19:55 мск. Прогноз на «Милан» — «Спарта» Прага.

«Милан»

«Милан» не без проблем пробился в группу, обыграв в последнем раунде отбора португальский «Риу Аве» только по пенальти, а в основной сетке турнира стартовал с убедительной выездной победы над шотландским «Селтиком» (3:1).

Клуб превосходно стартовал в текущем розыгрыше Серии А. «Россонери» выиграли все четыре проведенные встречи первенства и возглавляют турнирную таблицу.

Начал миланский коллектив с трех «сухих» викторий, поочередно одолев по 2:0 «Болонью» дома и «Кротоне» на выезде, а также 3:0 «Специю» на своей территории.

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Затем дружина Стефано Пиоли переиграл в дерби «Интер» со счетом 2:1. А в прошлом туре она оступилась в домашнем матче с «Ромой» (3:3), но остается лидером Серии А и не проигрывает с марта.

«Спарта» Прага

До первого тура группового этапа ЛЕ команда уверенно проводила текущий отрезок сезона. С самого начала «Спарта» побеждает и до сих пор не прервала эту серию.

«Красные» выиграли 7 поединков подряд. Последнюю встречу клуб выиграл у «Яблонца» со счетом 2:1. До этого «Железная Спарта» выиграла «Прибрам» 3:1 и «Бланско» 2:0 в Кубке Чехии.

Что касается еврокубков, то в Лигу Европы клуб попал напрямую без проведения квалификационных матчей.

Победная серия прервалась разгромным поражением от «Лилля» дома в 1-м туре группового раунда ЛЕ.

Прогноз и ставка

Букмекеры закономерно считают хозяев поля фаворитом матча, коэффициент на победу которых равен 1,36.

Успех хозяев поля оценивается в 8,00, тогда как ничья — в 5,00.

Наши прогноз и ставка на матч — «Милан» выиграет, и в матче будет забито четыре или больше голов за 2,45. 0