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    Остановят ли «спартанцы» «Милан»?

    «Милан» — «Спарта» Прага. Прогноз (к. 2.45) и ставки на Лигу Европы 29 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Милан» — «Спарта» Прага
    «Милан» не проигрывает с марта
    «Милан» встретится на своем поле со «Спартой» Прага в рамках 2-го тура группового этапа Лиги Европы. Матч состоится 29 октября, начало — в 19:55 мск. Прогноз на «Милан» — «Спарта» Прага.

    «Милан»

    «Милан» не без проблем пробился в группу, обыграв в последнем раунде отбора португальский «Риу Аве» только по пенальти, а в основной сетке турнира стартовал с убедительной выездной победы над шотландским «Селтиком» (3:1).

    Клуб превосходно стартовал в текущем розыгрыше Серии А. «Россонери» выиграли все четыре проведенные встречи первенства и возглавляют турнирную таблицу.

    Начал миланский коллектив с трех «сухих» викторий, поочередно одолев по 2:0 «Болонью» дома и «Кротоне» на выезде, а также 3:0 «Специю» на своей территории.

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    Затем дружина Стефано Пиоли переиграл в дерби «Интер» со счетом 2:1. А в прошлом туре она оступилась в домашнем матче с «Ромой» (3:3), но остается лидером Серии А и не проигрывает с марта.

    «Спарта» Прага

    До первого тура группового этапа ЛЕ команда уверенно проводила текущий отрезок сезона. С самого начала «Спарта» побеждает и до сих пор не прервала эту серию.

    «Красные» выиграли 7 поединков подряд. Последнюю встречу клуб выиграл у «Яблонца» со счетом 2:1. До этого «Железная Спарта» выиграла «Прибрам» 3:1 и «Бланско» 2:0 в Кубке Чехии.

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    • Что касается еврокубков, то в Лигу Европы клуб попал напрямую без проведения квалификационных матчей.

    Победная серия прервалась разгромным поражением от «Лилля» дома в 1-м туре группового раунда ЛЕ.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры закономерно считают хозяев поля фаворитом матча, коэффициент на победу которых равен 1,36.

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    Успех хозяев поля оценивается в 8,00, тогда как ничья — в 5,00.

    Наши прогноз и ставка на матч — «Милан» выиграет, и в матче будет забито четыре или больше голов за 2,45. 0

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    «Милан» — «Спарта» Прага. Прогноз (к. 2.45) и ставки на Лигу Европы 29 октября 2020 года. Прогноз на «Милан» — «Спарта» Прага. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.45
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