«Милан» — «Спарта» Прага. Прогноз (к. 2.45) и ставки на Лигу Европы 29 октября 2020 года

«Милан»
«Милан» не без проблем пробился в группу, обыграв в последнем раунде отбора португальский «Риу Аве» только по пенальти, а в основной сетке турнира стартовал с убедительной выездной победы над шотландским «Селтиком» (3:1).
Клуб превосходно стартовал в текущем розыгрыше Серии А. «Россонери» выиграли все четыре проведенные встречи первенства и возглавляют турнирную таблицу.
Начал миланский коллектив с трех «сухих» викторий, поочередно одолев по 2:0 «Болонью» дома и «Кротоне» на выезде, а также 3:0 «Специю» на своей территории.
Затем дружина Стефано Пиоли переиграл в дерби «Интер» со счетом 2:1. А в прошлом туре она оступилась в домашнем матче с «Ромой» (3:3), но остается лидером Серии А и не проигрывает с марта.
«Спарта» Прага
До первого тура группового этапа ЛЕ команда уверенно проводила текущий отрезок сезона. С самого начала «Спарта» побеждает и до сих пор не прервала эту серию.
«Красные» выиграли 7 поединков подряд. Последнюю встречу клуб выиграл у «Яблонца» со счетом 2:1. До этого «Железная Спарта» выиграла «Прибрам» 3:1 и «Бланско» 2:0 в Кубке Чехии.
Что касается еврокубков, то в Лигу Европы клуб попал напрямую без проведения квалификационных матчей.
Победная серия прервалась разгромным поражением от «Лилля» дома в 1-м туре группового раунда ЛЕ.
Прогноз и ставка
Букмекеры закономерно считают хозяев поля фаворитом матча, коэффициент на победу которых равен 1,36.
Успех хозяев поля оценивается в 8,00, тогда как ничья — в 5,00.
Наши прогноз и ставка на матч — «Милан» выиграет, и в матче будет забито четыре или больше голов за 2,45. 0