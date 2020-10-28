«Севилья» — «Ренн». Прогноз (к. 1.59) и ставки на матч Лиги чемпионов 28 октября 2020 года

«Севилья»
В Группе Е каждая команда заработала по одному баллу. Но из-за разницы голов испанский коллектив пока занимает последнюю строчку. В первом туре «Севилья» расписала мировую с «Челси» (0:0).
В чемпионате страны подопечные Юлена Лопетеги из-за частых потерь опустились на 13 позицию в таблице. За 5 туров красно-белые набрали всего 7 очков.
В новом сезоне «Севилья» успела проиграть «Баварии» матч за Суперкубок УЕФА в дополнительное время (1:2), а в Примере команда стартовала с побед над «Кадисом» (3:1) и «Леванте» (1:0).
Все прогнозы на Лигу чемпионов
Затем была ничья с «Барселоной», добытая на «Камп Ноу» (0:0), а 17 октября красно-белые потерпели поражение от «Гранады» (0:1). Без набранных баллов «Севилья» осталась и в домашней игре с «Эйбаром» (0:1).
«Ренн»
Футбольный клуб из одноименного города в дебютной встрече Лиги чемпионов принимал «Краснодар». В поединке на «Роазон Парк» соперники по разу обменялись голами (1:1).
В восьми турах домашнего первенства «Ренн» набрал 15 очков. В зачете Лиги 1 команда замыкает тройку лидеров, отставая от двух клубов, которые идут выше, на 3 балла.
В сентябрьских встречах подопечные Жюльена Стефана переиграли «Ним» (4:2), «Монако» (2:1) и «Сент-Этьен» (3:0). А октябрьские выступления красно-черные начали с потери очков в противостоянии с «Реймсом» (2:2).
После паузы на игры Лиги наций «Ренн» в гостях расписал мировую с «Дижоном» (1:1), а на прошлых выходных команда Жюльена Стефана потерпела поражение от «Анже» (1:2).
Прогноз и ставка
На победу «Севильи» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.59, на ничью — 4.18, а на победу «Ренна» — 6.30.
Французская команда в текущем месяце часто теряет очки, а в недавнем матче она впервые в сезоне проиграла. Возможно, после яркого старта у этого клуба начался небольшой спад.
«Севилья», которая намерена выйти в плей-офф, на своем поле должна разбираться с такими соперниками. Наши прогноз и ставка — победа «Севильи» за 1.59. 0