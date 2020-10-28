«Севилья» — «Ренн». Прогноз (к. 1.59) и ставки на матч Лиги чемпионов 28 октября 2020 года

Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов «Севилья» будет принимать «Ренн». Игра пройдет на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» 28 октября. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Севилья» — «Ренн».

«Севилья»

В Группе Е каждая команда заработала по одному баллу. Но из-за разницы голов испанский коллектив пока занимает последнюю строчку. В первом туре «Севилья» расписала мировую с «Челси» (0:0).

В чемпионате страны подопечные Юлена Лопетеги из-за частых потерь опустились на 13 позицию в таблице. За 5 туров красно-белые набрали всего 7 очков.

В новом сезоне «Севилья» успела проиграть «Баварии» матч за Суперкубок УЕФА в дополнительное время (1:2), а в Примере команда стартовала с побед над «Кадисом» (3:1) и «Леванте» (1:0).

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Затем была ничья с «Барселоной», добытая на «Камп Ноу» (0:0), а 17 октября красно-белые потерпели поражение от «Гранады» (0:1). Без набранных баллов «Севилья» осталась и в домашней игре с «Эйбаром» (0:1).

«Ренн»

Футбольный клуб из одноименного города в дебютной встрече Лиги чемпионов принимал «Краснодар». В поединке на «Роазон Парк» соперники по разу обменялись голами (1:1).

В восьми турах домашнего первенства «Ренн» набрал 15 очков. В зачете Лиги 1 команда замыкает тройку лидеров, отставая от двух клубов, которые идут выше, на 3 балла.

В сентябрьских встречах подопечные Жюльена Стефана переиграли «Ним» (4:2), «Монако» (2:1) и «Сент-Этьен» (3:0). А октябрьские выступления красно-черные начали с потери очков в противостоянии с «Реймсом» (2:2).

После паузы на игры Лиги наций «Ренн» в гостях расписал мировую с «Дижоном» (1:1), а на прошлых выходных команда Жюльена Стефана потерпела поражение от «Анже» (1:2).

Прогноз и ставка

На победу «Севильи» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.59, на ничью — 4.18, а на победу «Ренна» — 6.30.

Французская команда в текущем месяце часто теряет очки, а в недавнем матче она впервые в сезоне проиграла. Возможно, после яркого старта у этого клуба начался небольшой спад.

«Севилья», которая намерена выйти в плей-офф, на своем поле должна разбираться с такими соперниками. Наши прогноз и ставка — победа «Севильи» за 1.59. 0