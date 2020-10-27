«Ливерпуль» — «Мидтьюлланн». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч Лиги чемпионов 27 октября 2020 года

Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» будет принимать «Мидтьюлланн». Игра пройдет на стадионе «Энфилд» 27 октября. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Ливерпуль» — «Мидтьюлланн».

«Ливерпуль»

Английская команда после первого тура идет в таблице Группы D второй с тремя баллами. В дебютной встрече ЛЧ красные на «Йохан Кройфф Арене» скромно обыграли «Аякс» (1:0).

В чемпионате страны «Ливерпуль» пока находится на втором месте, имея 13 очков в копилке. От первой строчки его отделяют лишь худшие второстепенные показатели.

В стартовых матчах АПЛ подопечные Юргена Клоппа победили «Лидс» (4:3) и «Челси» (2:0), а затем в Кубке лиги они разгромили «Линкольн» (7:2). Позже «мерсисайдцы» переиграли «Арсенал» в чемпионате (3:1).

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Но потом «Ливерпуль» вылетел от «пушкарей» в Кубке по пенальти (0:0, 4:5). Далее в АПЛ красные были опозорены «Астон Виллой» (2:7), после чего они сыграли вничью с «Эвертоном» (2:2) и победили «Шеффилд Юнайтед» (2:1).

«Мидтьюлланн»

Датский клуб из города Хернинг с нулем в графе набранных очков предсказуемо идет последним в Группе. В первом матче ЛЧ «Мидтьюлланн» влетел «Аталанте» (0:4).

В датской Суперлиге «волки» успели принять участие в шести встречах. В этих матчах они смогли заработать 13 баллов, благодаря чему в таблице команда занимает вторую строчку.

В первом туре «Мидтьюлланн» потерпел поражение от «Сеннерьюска» (0:2), а во втором туре была победа над «Люнгбю» (1:0). В следующей встрече этот коллектив обыграл «Раннерс» (1:0).

Затем в Суперлиге подопечные Бриана Приске расписали мировую с «Хорсенсом» (2:2), одержали верх над «Оденсе» (3:1) и одолели «Бреннбю» (3:2).

Прогноз и ставка

На победу «Ливерпуля» в этой встрече букмекеры дают скромный коэффициент 1.14. Ничья оценивается в 9.90, а победа «Мидтъюлланна» — в 20.0.

Разумеется, датская команда на «Энфилде» будет играть вторым номером и закроется в обороне.

Однако «Ливерпулю» хватит мастерства, чтобы уверенно повести в счете уже к перерыву. Наши прогноз и ставка — победа «Ливерпуля» в первом тайме с форой -1 с коэффициентом 1.85. 0