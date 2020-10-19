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    Чемпион и лидер сыграют «по низам»?

    «Юргорден» — «Мальме». Прогноз (к. 1.95) и ставки на матч чемпионата Швеции 19 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Юргорден» — «Мальме»
    Ула Тойвонен
    В понедельник, 19 октября, в 24-м туре шведской Аллсвенскан «Юргорден» с Стокгольме на «Теле2 Арене» сыграет с «Мальме». Игра начнется в 20:00 по мск. Прогноз на «Юргорден» — «Мальме».

    «Юргорден»

    После 22 сыгранных матчей шведского первенства «Юргорден» с 33 очками находится на шестой позиции в турнирной таблице, уступая всего три очка третьей строке при игре в запасе.

    Прошлогодний чемпион Швеции не может выиграть в последних шести поединках чемпионата, дважды проиграв в этот период и четыре игры закончив в ничью.

    В своей последней сыгранной встрече «зоопарк» расписал мировую в дерби с «Хаммарбю» (1:1), а туром ранее стокгольмцы были повержены в родных стенах 1:2 «Норрчепингом».

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    На евроарене «Юргорден» прекратил борьбу на третьей стадии отбора Лиги Европы, проиграв на этом этапе на своей территории румынскому «ЧФР Клужу» со счетом 0:1.

    «Мальме»

    «Мальме» — лидер текущего чемпионата Швеции. После 23 туров у команды 47 набранных очков, что на девять больше, чем у ближайшего преследователя.

    За всю турнирную дистанцию «небесно-голубые» проиграли лишь два матча. Последний раз это случилось 10 сентября в выездной игре против «Эребру» — 2:3.

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    • После того они расписали домашнюю ничью с АИКом (0:0) и поделили очки с «Норрчепингом» (1:1) в гостях, а также одолели в родных стенах 3:0 «Хеккен» и на выезде 4:0 «Кальмар».

    В Лиге Европы «Мальме» был в шаге от группового этапа, но проиграл в раунде плей-офф на своем поле испанской «Гранаде» со счетом 1:3 и прекратил борьбу на турнире.

    В прошлом розыгрыше Аллсвенскан «Мальме» выиграл обе игры у «Юргордена» по 1:0.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Мальме» — 2.10, победа «Юргордена» — 3.36, ничья — 3.54.

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    Зачастую поединки между этими соперниками проходят не особо результативно. За последние семь очных встреч пять раз был «низовой» матч.

    Прогнозируем, что и грядущая игре не будет изобиловать забитыми мячами. 0

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    «Юргорден» — «Мальме». Прогноз (к. 1.95) и ставки на матч чемпионата Швеции 19 октября 2020 года. Прогноз на «Юргорден» — «Мальме». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.95
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