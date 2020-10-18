«Страсбур» — «Лион». Прогноз (к. 2.10) и ставки на матч чемпионата Франции по футболу 18 октября 2020 года

В воскресенье, 18 октября, «Страсбур» на своем поле примет «Лион» в рамках седьмого тура французской Лиги 1. Встреча, которая пройдет на «Стад де ля Мено», начнется в 14:00 по московскому времени. Прогноз на «Страсбур» — «Лион».

«Страсбур»

«Страсбур» занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, имея на своем счету 3 очка.

Подопечные Тьерри Лорея в нынешнем сезоне одержали одну победу и потерпели пять поражений.

«Страсбур» обыграл «Дижон» (1:0), а также уступил «Лорьяну» (1:3), «Ницце» (0:2), «Сент-Этьену» (0:2), «Монако» (2:3) и «Лиллю» (0:3).

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Среди травмированных у «Страсбура» значатся Маджид Уорис, Лебо Мотиба и Матц Селс. Дисквалификацию отбывает Александр Джику.

«Лион»

«Лион» расположился на 14-й позиции в турнирной таблице французской Лиги 1 с 7 баллами.

На счету «ткачей» одна победа, четыре ничьи и одно поражение в шести сыгранных турах.

Команда Руди Гарсии обыграла «Дижон» (4:1), разошлась миром с «Бордо» (0:0), «Нимом» (0:0), «Лорьяном» (1:1) и «Марселем» (1:1), а также потерпела поражение от «Монпелье» (1:2).

У «Лиона» на карантине находятся Лео Дюбуа, Максенс Какере, Антони Лопеш и Юлиан Поллерсбек. Бруно не сыграет из-за перебора желтых карточек.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Лиона» — 2.10, победа «Страсбура» — 3.80, ничья — 3.40.

Мы рассчитываем увидеть зрелищную игру. «Страсбур» в последнее время не впечатляет, но это та команда, которая способна удивить во встречах с более титулованными соперниками.

Например, можно вспомнить как подопечные Тьерри Лорея заставили попотеть «Монако».

Конечно, наш первый прогноз — «победа гостей», которым очень важно вернуться на победный путь, после серии разочаровывающих результатов.

А вот второй ставкой предлагаем «тотал больше 2,5» за 2.04. Надеемся, что матч получится результативным. 0