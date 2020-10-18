ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сергей СемакБез Дзюбы, Малкома и Оздоева. «Зенит» размялся перед Лигой чемпионов Лионель МессиПримера. «Севилья» проиграла «Гранаде», «Реал» — «Кадису», «Барса» будет гостить в Хетафе «Эвертон» — «Ливерпуль»АПЛ. Мерсисайдское дерби закончилось вничью, «Ман Сити» одолел «Арсенал»
  • 21:23
    • Гол Стерлинга принес «Манчестер Сити» победу над «Арсеналом»
  • 21:02
    • «Милан» в дерби переиграл «Интер»
  • 20:50
    • «Спартак» одержал победу над «Химками»
  • 19:11
    • «Челси» упустил победу над «Саутгемптоном»
  • 19:06
    • Гол Крыховяка принес «Локо» победу над «Уфой»
  • 22:31
    • «Сампдория» разгромила «Лацио»
  • 22:02
    • Защитник «Ливерпуля» рискует пропустить остаток сезона
    Все новости спорта

    Прервет ли «Лион» неудачную серию?

    «Страсбур» — «Лион». Прогноз (к. 2.10) и ставки на матч чемпионата Франции по футболу 18 октября 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу 1 Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Страсбург Прогнозы на Лион Календарь Лиги 1
    Прогноз и ставки на «Страсбур» — «Лион»
    Футболисты «Лиона»
    В воскресенье, 18 октября, «Страсбур» на своем поле примет «Лион» в рамках седьмого тура французской Лиги 1. Встреча, которая пройдет на «Стад де ля Мено», начнется в 14:00 по московскому времени. Прогноз на «Страсбур» — «Лион».

    «Страсбур»

    «Страсбур» занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, имея на своем счету 3 очка.

    Подопечные Тьерри Лорея в нынешнем сезоне одержали одну победу и потерпели пять поражений.

    «Страсбур» обыграл «Дижон» (1:0), а также уступил «Лорьяну» (1:3), «Ницце» (0:2), «Сент-Этьену» (0:2), «Монако» (2:3) и «Лиллю» (0:3).

    Все прогнозы на Лигу 1

    Среди травмированных у «Страсбура» значатся Маджид Уорис, Лебо Мотиба и Матц Селс. Дисквалификацию отбывает Александр Джику.

    «Лион»

    «Лион» расположился на 14-й позиции в турнирной таблице французской Лиги 1 с 7 баллами.

    На счету «ткачей» одна победа, четыре ничьи и одно поражение в шести сыгранных турах.

  • Трансферный дайджест. 6-12 октября
  • Переберется ли защитник «Баварии» в Италию, переманит ли «Ювентус» вундеркинда из «Ренна», уедет ли хавбек «МЮ» в Португалию и другие трансферные новости последних дней
  • 12/10/2020

    • Команда Руди Гарсии обыграла «Дижон» (4:1), разошлась миром с «Бордо» (0:0), «Нимом» (0:0), «Лорьяном» (1:1) и «Марселем» (1:1), а также потерпела поражение от «Монпелье» (1:2).

    У «Лиона» на карантине находятся Лео Дюбуа, Максенс Какере, Антони Лопеш и Юлиан Поллерсбек. Бруно не сыграет из-за перебора желтых карточек.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Лиона» — 2.10, победа «Страсбура» — 3.80, ничья — 3.40.

    10 000ЗабратьФрибет для новых игроковbetcity.ru 15 000ПолучитьКешбэк — уникальный бонус новичкам1xstavka.ru

    Мы рассчитываем увидеть зрелищную игру. «Страсбур» в последнее время не впечатляет, но это та команда, которая способна удивить во встречах с более титулованными соперниками.

    Например, можно вспомнить как подопечные Тьерри Лорея заставили попотеть «Монако».

    Конечно, наш первый прогноз — «победа гостей», которым очень важно вернуться на победный путь, после серии разочаровывающих результатов.

    А вот второй ставкой предлагаем «тотал больше 2,5» за 2.04. Надеемся, что матч получится результативным. 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    2.27
  • Прогноз на матч Спортинг — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Монреаль — Интер Майами
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Ломаченко — Лопес
  • Бокс
  • Завтра в 06:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед — Фулхэм
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Урал
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  2.54
  • Прогноз на матч Ротор — Тамбов
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Трактор — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Завтра в 14:30
    •  1.69
  • Прогноз на матч Атлетик — Леванте
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Монако — Монпелье
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Брайтон
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.83
  • Прогноз на матч ЦСКА — Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  1.59
  • Прогноз на матч Северсталь — Автомобилист
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч ЦСКА — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Вильярреал — Валенсия
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Россия — Турция
  • Ничья разных таймов. Сборная России не удержала победу над Турцией
    • 02:27 12/10/2020     Роналду еще ни разу не забивал Франции
  • Франция остается непреодолимой стеной для Роналду
    • 04:11 12/10/2020     Лионель Месси
  • Звезды на халяву. Месси, Рамос, Агуэро и другие будущие свободные агенты
    • 02:18 14/10/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Страсбур» — «Лион». Прогноз (к. 2.10) и ставки на матч чемпионата Франции по футболу 18 октября 2020 года. Прогноз на «Страсбур» — «Лион». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.10
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет
    • забрать
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры