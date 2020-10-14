Португалия — Швеция. Прогноз (к. 1.59) и ставки на матч Лиги наций 14 октября 2020 года

Португалия
В трех турах Лиги наций «команда избранных» заработала 7 очков и заняла первое место в Группе 3 Лиги А. В своих матчах португальцы забили больше других в квартете (6), а пропустили меньше (1).
На старте Лиги наций Португалия в родных стенах принимала Хорватию. В игре без Криштиану в составе хозяева на «Драгау» смогли забить «шашечным» 4 гола (4:1).
Затем был выезд в Стокгольм, где на «Френдс Арене» команда Фернанду Сантуша противостояла Швеции. Здесь главной звездой был уже сам Роналду, который выстрелил дублем (2:0).
А после возобновления матчей сборных Португалия не забивала. В товарняке с Испанией голов не было (0:0), как и в третьем поединке Лиги наций против французов (0:0).
Швеция
За 3 поединка Лиги наций шведам не удалось набрать очков. Сейчас желто-синие имеют худшую разницу голов в своем квартете — 1:5, а в таблице Группы 3 они занимают последнее место.
В первом туре сборная Швеции принимала Францию. В этом поединке исход встречи решил единственный гол Килиана Мбаппе под занавес первого тайма (1:0).
В следующем матче подопечные Янне Андерссона сразились с Португалией, но не смогли сдержать Криштиану Роналду в нападении, а сами не забили в ответ (0:2).
Позже в товарищеском поединке против России шведы победили (2:1), после чего было гостевое поражение от команды Хорватии в третьем туре Лиги наций (1:2).
Прогноз и ставка
На победу Португалии в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.59, на ничью — 4.14, а на победу Швеции — 6.05.
После перерыва на игры сборных коллектив Сантуша провел два поединка против топовых команд и дважды сыграла вничью (0:0).
В последнем октябрьском матче она постарается переиграть худшую сборную в своей группе, чтобы не отдать Франции лидерство.
Наши прогноз и ставка — победа Португалии с коэффициентом 1.59. 0