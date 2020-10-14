Польша — Босния и Герцеговина. Прогноз (к. 2.15) и ставки на Лигу наций 14 октября 2020 года

Польша
В трех поединках текущего сезона Лиги наций польская команда завоевала четыре балла. Пока она занимает третью позицию в таблице Группы 1.
Новый розыгрыш данного турнира сборная Польши начала с потери. 4 сентября в Амстердаме «орлы» потерпели поражение от Нидерландов (0:1).
Тремя днями позже был выезд в Боснию. На стадионе «Билино Поле» подопечные Ежи Бженчека одержали верх над желто-синими (2:1).
Затем родных стенах красно-белые разгромили Финляндию (5:1). В третьем туре Лиги наций «Кадра» разошлась миром с Италией (0:0) в гостях.
Босния и Герцеговина
За три тура Лиги наций эта сборная заработала два очка. В таблице Группы 1 она находится на последнем месте с разницей голов 2:3.
Первый балл команда Боснии и Герцеговины заработала 4 сентября против Италии (1:1). Второй — в 3-м туре против Нидерландов (0:0) дома.
Далее была домашняя встреча с Польшей. В этом матче желто-синие вышли вперед, однако в итоге упустили лидерство и потерпели поражение (1:2).
8 октября подопечные Душана Баевича сразились с Северной Ирландией в квалификации на Евро. В родных стенах «Драконы» уступили соперникам по пенальти (1:1, 4:3).
Прогноз и ставка
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,78.
Успех гостей оценивается в 4,40, тогда как ничья — в 3,40.
Наши прогноз и ставка на матч — Польша выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,15. 0