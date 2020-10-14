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    Все новости спорта

    Поднимется ли Польша на второе место в группе?

    Польша — Босния и Герцеговина. Прогноз (к. 2.15) и ставки на Лигу наций 14 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на Польша — Босния и Герцеговина
    Польша идет на третьей строчке в группе
    Сборная Польши сыграет с командой Боснии и Герцеговины в рамках четвертого тура группового этапа Лиги наций. Матч состоится 14 октября во Вроцлаве, начало — в 21:45 мск. Прогноз на Польша — Босния и Герцеговина.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. A1 14 Октября 2020 года Коэффициенты на матч
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  • 3.55
  • 2
  • 4.65
  • Ставка!
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    Польша

    В трех поединках текущего сезона Лиги наций польская команда завоевала четыре балла. Пока она занимает третью позицию в таблице Группы 1.

    Новый розыгрыш данного турнира сборная Польши начала с потери. 4 сентября в Амстердаме «орлы» потерпели поражение от Нидерландов (0:1).

    Тремя днями позже был выезд в Боснию. На стадионе «Билино Поле» подопечные Ежи Бженчека одержали верх над желто-синими (2:1).

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    Затем родных стенах красно-белые разгромили Финляндию (5:1). В третьем туре Лиги наций «Кадра» разошлась миром с Италией (0:0) в гостях.

    Босния и Герцеговина

    За три тура Лиги наций эта сборная заработала два очка. В таблице Группы 1 она находится на последнем месте с разницей голов 2:3.

    Первый балл команда Боснии и Герцеговины заработала 4 сентября против Италии (1:1). Второй — в 3-м туре против Нидерландов (0:0) дома.

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    • Далее была домашняя встреча с Польшей. В этом матче желто-синие вышли вперед, однако в итоге упустили лидерство и потерпели поражение (1:2).

    8 октября подопечные Душана Баевича сразились с Северной Ирландией в квалификации на Евро. В родных стенах «Драконы» уступили соперникам по пенальти (1:1, 4:3).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,78.

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    Успех гостей оценивается в 4,40, тогда как ничья — в 3,40.

    Наши прогноз и ставка на матч — Польша выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,15. 0

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    Польша — Босния и Герцеговина. Прогноз (к. 2.15) и ставки на Лигу наций 14 октября 2020 года. Прогноз на Польша — Босния и Герцеговина. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.15
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