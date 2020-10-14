Северная Македония — Грузия. Прогноз (к. 2.37) и ставки на Лигу наций 14 октября 2020 года

Сборная Северной Македонии сыграет с командой Грузии в рамках четвертого тура группового этапа Лиги наций. Матч состоится 14 октября в Киеве, начало — в 21:45 мск. Прогноз на Северная Македония — Грузия.

Северная Македония

В трех поединках нового сезона Лиги наций эта сборная сумела набрать пять очков. Благодаря таким показателям она сейчас лидирует в таблице Группы 2, имея разницу голов 6:5.

В ходе первого поединка, который состоялся 5 сентября, Северная Македония встретилась с Арменией на своем поле. Битву в Скопье хозяева выиграли (2:1).

Тремя днями позже «красные львы» сразились с Грузией и сыграли вничью (1:1). В 3-м туре они снова разошлись миром с Эстонией (3:3) в гостях.

Все прогнозы на Лигу наций

Перед этим подопечные Игора Ангеловского встретились с Косово в квалификации к Евро и одержали верх в домашней игре (2:1).

Грузия

На данном этапе Лиги наций эта команда занимает третье место в таблице Группы 2 Лиги С. В трех матчах она заработала 5 очков.

В первом туре сборная Грузии отправилась в гости к команде Эстонии. В Таллине «крестоносцы» добыли первую победу (1:0).

Затем была домашняя ничья с Северной Македонией (1:1). В третьем туре коллектив разошелся на выезде с Арменией (2:2).

8 октября сборная Грузии дома принимала Белоруссию в рамках матча квалификации Евро. На своем поле «крестоносцы» победили с минимальным счетом (1:0).

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,15.

Успех гостей оценивается в 3,50, тогда как ничья — в 3,00.

Наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,37. 0