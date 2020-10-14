ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ЧМ-2022Матчи, матчи и еще раз матчи. Дорога на ЧМ-2022 будет непростой Давид АлабаТрансферный дайджест. 6-12 октября Рафаэль НадальИсторический триумф Надаля, сенсационная Швентек и прогресс Рублева
  • 18:41
    • Криштиану Роналду заразился коронавирусом
  • 20:18
    • «Оренбург» одолел «Чайку», «Крылья Советов» победили «Спартак-2»
  • 18:58
    • Молодежная сборная России разгромила Латвию и пробилась на Евро-2021
  • 11:52
    • У Кузяева была возможность перейти в «Наполи»
    Все новости спорта

    Бельгия легко разберется с Исландией?

    Исландия — Бельгия. Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч Лиги наций 14 октября 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу наций Прогнозы на сборную Исландии Прогнозы на сборную Бельгии Календарь Лига нацийПрогнозы на Лигу наций
    Прогноз и ставки на Исландия — Бельгия
    Миши Батшуайи
    В четвертом туре Лиги наций сборная Исландии будет принимать сборную Бельгии в матче Лиги А. Игра пройдет на стадионе «Лаугардалсвёллур» 14 октября. Начало встречи — в 21:45 мск. Прогноз на Исландия — Бельгия.
    ×
    Футбол. Лига наций УЕФА. A2 14 Октября 2020 года
    Исландия
  • Рейкьявик
    •  Исландия 21:45 Бельгия Бельгия
  • Брюссель
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 10.50
  • X
  • 5.30
  • 2
  • 1.30
  • Ставка!
    •

    Исландия

    В новом сезоне Лиги наций исландцы демонстрируют ужасные результаты. В трех матчах «викинги» пропустили 9 голов, а забили всего 1. В таблице Группы 2 Лиги А они идут последними с нулем очков.

    Первое поражение Исландия потерпела от команды Англии в Рейкьявике. Хозяева встречи держались до 91-й минуты, а потом привезли пенальти, который реализовал Стерлинг. Сами же «викинги» смазали с точки двумя минутами позже (0:1).

    8 сентября был выезд в Бельгию. В Брюсселе подопечные Эрика Хамрена повели в счете на 10-й минуте, а потом получили пять голов в ответ (5:1).

    Все прогнозы на Лигу наций

    8 октября Исландия билась с Румынией за продвижение в квалификации Евро и добыла важную победу (2:1), а в третьем туре Лиги наций «викинги» крупно влетели Дании (0:3).

    Бельгия

    За три матча бельгийская сборная заработала 6 очков. В таблице Группы 2 она заняла второе место, отстав от Англии на 1 пункт. В своем квартете «дьяволы» забили больше остальных — 8 мячей.

    В первом туре Лиги наций Бельгия сразилась с Данией в Копенгагене. Забив по голу в каждом тайме, гости без проблем добыли нужный для себя результат (2:0).

  • Песочница для слабаков. Лига конфедераций УЕФА — шаг к изоляции топ-лиг
  • Все, что вы хотели знать о новом клубном турнире УЕФА
  • 07/10/2020

    • Далее была домашняя встреча с Исландией, которая не доставила особых хлопот хозяевам (5:1). А 8 октября подопечные Роберто Мартинеса сыграли товарняк против Кот-д'Ивуара (1:1).

    Первая же потеря очков в Лиге наций случилась 11 октября. Тогда на «Уэмбли» бельгийцы вышли вперед в противостоянии с Англией, но затем пропустили пару голов в ответ (1:2).

    Прогноз и ставка

    Победа Исландии в домашнем матче оценивается в 9.90, на ничью букмекеры предлагают поставить за 5,50, ну а Бельгия считается явным фаворитом, на ее успех дается коэффициент 1.31

    5000ЗабратьБонус к депозиту новичкамparimatch.ru 10 000ЗабратьФрибет для новых игроковbetcity.ru

    В новейшей истории «дьяволы» встречались с Исландией на ее поле лишь 1 раз. В 2018 бельгийцы раскатали «викингов» в Рейкьявике (3:0).

    Сейчас Исландия находится в плохой форме и рискует снова пропустить в свои ворота пачку голов, учитывая, что гостям необходимо выигрывать. Наши прогноз и ставка — голы в обоих таймах с коэффициентом 1.63. 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.93
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Динамо Рига — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 18:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Йокерит — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 18:30
    •  6.65
  • Прогноз на матч Финляндия — Ирландия
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Ак Барс — Амур
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Витязь — Автомобилист
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.58
  • Прогноз на матч Сочи — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.72
  • Прогноз на матч Спартак — Барыс
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Россия — Венгрия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.65
  • Прогноз на матч Хорватия — Франция
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.26
  • Прогноз на матч Италия — Нидерланды
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.59
  • Прогноз на матч Португалия — Швеция
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.61
  • Прогноз на матч Англия — Дания
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.74
  • Прогноз на матч Турция — Сербия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Россия — Турция
  • Ничья разных таймов. Сборная России не удержала победу над Турцией
    • Вчера в 02:27     УЕФА создает новый турнир
  • Песочница для слабаков. Лига конфедераций УЕФА — шаг к изоляции топ-лиг
    • 02:59 07/10/2020     Россия — Швеция
  • Неудобные шведы и аморфный Дзюба. Дебютный гол Соболева не спас Россию от поражения
    • 01:30 09/10/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    Исландия — Бельгия. Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч Лиги наций 14 октября 2020 года. Прогноз на Исландия — Бельгия. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.63
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет
    • забрать
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры