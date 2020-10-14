Исландия — Бельгия. Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч Лиги наций 14 октября 2020 года

В четвертом туре Лиги наций сборная Исландии будет принимать сборную Бельгии в матче Лиги А. Игра пройдет на стадионе «Лаугардалсвёллур» 14 октября. Начало встречи — в 21:45 мск. Прогноз на Исландия — Бельгия.

Исландия

В новом сезоне Лиги наций исландцы демонстрируют ужасные результаты. В трех матчах «викинги» пропустили 9 голов, а забили всего 1. В таблице Группы 2 Лиги А они идут последними с нулем очков.

Первое поражение Исландия потерпела от команды Англии в Рейкьявике. Хозяева встречи держались до 91-й минуты, а потом привезли пенальти, который реализовал Стерлинг. Сами же «викинги» смазали с точки двумя минутами позже (0:1).

8 сентября был выезд в Бельгию. В Брюсселе подопечные Эрика Хамрена повели в счете на 10-й минуте, а потом получили пять голов в ответ (5:1).

Все прогнозы на Лигу наций

8 октября Исландия билась с Румынией за продвижение в квалификации Евро и добыла важную победу (2:1), а в третьем туре Лиги наций «викинги» крупно влетели Дании (0:3).

Бельгия

За три матча бельгийская сборная заработала 6 очков. В таблице Группы 2 она заняла второе место, отстав от Англии на 1 пункт. В своем квартете «дьяволы» забили больше остальных — 8 мячей.

В первом туре Лиги наций Бельгия сразилась с Данией в Копенгагене. Забив по голу в каждом тайме, гости без проблем добыли нужный для себя результат (2:0).

Далее была домашняя встреча с Исландией, которая не доставила особых хлопот хозяевам (5:1). А 8 октября подопечные Роберто Мартинеса сыграли товарняк против Кот-д'Ивуара (1:1).

Первая же потеря очков в Лиге наций случилась 11 октября. Тогда на «Уэмбли» бельгийцы вышли вперед в противостоянии с Англией, но затем пропустили пару голов в ответ (1:2).

Прогноз и ставка

Победа Исландии в домашнем матче оценивается в 9.90, на ничью букмекеры предлагают поставить за 5,50, ну а Бельгия считается явным фаворитом, на ее успех дается коэффициент 1.31

В новейшей истории «дьяволы» встречались с Исландией на ее поле лишь 1 раз. В 2018 бельгийцы раскатали «викингов» в Рейкьявике (3:0).

Сейчас Исландия находится в плохой форме и рискует снова пропустить в свои ворота пачку голов, учитывая, что гостям необходимо выигрывать. Наши прогноз и ставка — голы в обоих таймах с коэффициентом 1.63. 0