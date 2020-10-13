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    Забьет ли Кипр первый гол в этой ЛН?

    Азербайджан — Кипр. Прогноз (к. 2.10) и ставки на матч Лиги наций 13 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на Азербайджан — Кипр
    Кипр — Азербайджан
    В четвертом туре Лиги наций дивизиона С группы 1 сборная Азербайджана в албанском городе Эльбасани сыграет с национальной командой Кипра. Игра начнется в 19:00 по мск. Прогноз на Азербайджан — Кипр.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. C1 13 Октября 2020 года
    Азербайджан
  • Баку
    •  Азербайджан 19:00 Кипр Кипр
  • Никосия
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    Коэффициенты на матч
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  • 3.00
  • 2
  • 3.95
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    Азербайджан

    Сборная Азербайджана в этом розыгрыше Лиги наций набрала три очка в трех проведенных поединках и находится на третьем месте в своем квартете.

    В сентябре «страна огней» начала текущий турнир с домашнего поражения от Люксембурга (1:2), играя с 26-й минуты в меньшинстве. Во втором туре она на выезде переиграла 1:0 предстоящего противника.

    Несколько дней тому назад азербайджанцы провели гостевую встречу с командой Черногории, в которой потерпелb фиаско со счетом 0:2, пропустив в каждом тайме по голу.

    Все прогнозы на Лигу наций

    В целом за девять матчей в Лиги наций Азербайджан соблюдает пока полный паритет, по три раза побеждал, играл вничью и проигрывал. Дома в этом турнире он выиграл всего одну игру из четырех.

    Кипр

    Команда Кипра в этом розыгрыше Лиги наций еще не набрала ни одного очка и не забила ни одного мяча. Островитяне с такими показателями рискуют понизится в классе.

    Стартовали в данном турнире киприоты с домашнего поражения от сборной Черногории (0:2), после чего также в родных стенах были повержены предстоящим противником (0:1).

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    • На прошедших выходных они уступили со счетом 0:2 сборной Люксембурга на ее арене. Этим поражением Кипр продлил свою проигрышную серию до семи матчей, в которой было забито всего три мяча и не более гола за игру.

    За все девять матчей в Лиге наций Кипр одержал только одну победу и потерпел шесть поражений, а на выезде еще не побеждал в данном турнире, трижды проиграв при одной мировой.

    Помимо встречи этих сборных в первом круге этой ЛН, эти соперники ранее между собой не пересикались.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам: победа Азербайджана — 2.16, победа Кипра — 3.68, ничья — 3.20.

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    Учитывая, что игра пройдет на нейтральном поле, киприоты вполне могут прервать свою сухую серию в ЛН, однако и сохранить свои ворота на замке вряд ли смогу.

    Наши прогноз и ставка на эту игру — обе забьют: да. 0

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    Азербайджан — Кипр. Прогноз (к. 2.10) и ставки на матч Лиги наций 13 октября 2020 года. Прогноз на Азербайджан — Кипр. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.10
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