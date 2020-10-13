Азербайджан — Кипр. Прогноз (к. 2.10) и ставки на матч Лиги наций 13 октября 2020 года

Азербайджан
Сборная Азербайджана в этом розыгрыше Лиги наций набрала три очка в трех проведенных поединках и находится на третьем месте в своем квартете.
В сентябре «страна огней» начала текущий турнир с домашнего поражения от Люксембурга (1:2), играя с 26-й минуты в меньшинстве. Во втором туре она на выезде переиграла 1:0 предстоящего противника.
Несколько дней тому назад азербайджанцы провели гостевую встречу с командой Черногории, в которой потерпелb фиаско со счетом 0:2, пропустив в каждом тайме по голу.
В целом за девять матчей в Лиги наций Азербайджан соблюдает пока полный паритет, по три раза побеждал, играл вничью и проигрывал. Дома в этом турнире он выиграл всего одну игру из четырех.
Кипр
Команда Кипра в этом розыгрыше Лиги наций еще не набрала ни одного очка и не забила ни одного мяча. Островитяне с такими показателями рискуют понизится в классе.
Стартовали в данном турнире киприоты с домашнего поражения от сборной Черногории (0:2), после чего также в родных стенах были повержены предстоящим противником (0:1).
На прошедших выходных они уступили со счетом 0:2 сборной Люксембурга на ее арене. Этим поражением Кипр продлил свою проигрышную серию до семи матчей, в которой было забито всего три мяча и не более гола за игру.
За все девять матчей в Лиге наций Кипр одержал только одну победу и потерпел шесть поражений, а на выезде еще не побеждал в данном турнире, трижды проиграв при одной мировой.
Помимо встречи этих сборных в первом круге этой ЛН, эти соперники ранее между собой не пересикались.
Прогноз и ставки
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам: победа Азербайджана — 2.16, победа Кипра — 3.68, ничья — 3.20.
Учитывая, что игра пройдет на нейтральном поле, киприоты вполне могут прервать свою сухую серию в ЛН, однако и сохранить свои ворота на замке вряд ли смогу.
Наши прогноз и ставка на эту игру — обе забьют: да. 0