Азербайджан — Кипр. Прогноз (к. 2.10) и ставки на матч Лиги наций 13 октября 2020 года

В четвертом туре Лиги наций дивизиона С группы 1 сборная Азербайджана в албанском городе Эльбасани сыграет с национальной командой Кипра. Игра начнется в 19:00 по мск. Прогноз на Азербайджан — Кипр.

Азербайджан

Сборная Азербайджана в этом розыгрыше Лиги наций набрала три очка в трех проведенных поединках и находится на третьем месте в своем квартете.

В сентябре «страна огней» начала текущий турнир с домашнего поражения от Люксембурга (1:2), играя с 26-й минуты в меньшинстве. Во втором туре она на выезде переиграла 1:0 предстоящего противника.

Несколько дней тому назад азербайджанцы провели гостевую встречу с командой Черногории, в которой потерпелb фиаско со счетом 0:2, пропустив в каждом тайме по голу.

Все прогнозы на Лигу наций

В целом за девять матчей в Лиги наций Азербайджан соблюдает пока полный паритет, по три раза побеждал, играл вничью и проигрывал. Дома в этом турнире он выиграл всего одну игру из четырех.

Кипр

Команда Кипра в этом розыгрыше Лиги наций еще не набрала ни одного очка и не забила ни одного мяча. Островитяне с такими показателями рискуют понизится в классе.

Стартовали в данном турнире киприоты с домашнего поражения от сборной Черногории (0:2), после чего также в родных стенах были повержены предстоящим противником (0:1).

На прошедших выходных они уступили со счетом 0:2 сборной Люксембурга на ее арене. Этим поражением Кипр продлил свою проигрышную серию до семи матчей, в которой было забито всего три мяча и не более гола за игру.

За все девять матчей в Лиге наций Кипр одержал только одну победу и потерпел шесть поражений, а на выезде еще не побеждал в данном турнире, трижды проиграв при одной мировой.

Помимо встречи этих сборных в первом круге этой ЛН, эти соперники ранее между собой не пересикались.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам: победа Азербайджана — 2.16, победа Кипра — 3.68, ничья — 3.20.

Учитывая, что игра пройдет на нейтральном поле, киприоты вполне могут прервать свою сухую серию в ЛН, однако и сохранить свои ворота на замке вряд ли смогу.

Наши прогноз и ставка на эту игру — обе забьют: да. 0