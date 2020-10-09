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    Каким будет Перу спустя год после финала Кубка Америки?

    Парагвай — Перу. Прогноз (к. 3.30) и ставки на квалификацию ЧМ-2022 9 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на Парагвай — Перу
    Перу — финалист прошлой Копа Америки
    9 октября в матче первого тура отбора на чемпионат мира 2022 года сборная Парагвая в Асунсьоне сыграет с национальной командой Перу. Начало — в 02:30 по мск. Прогноз на Парагвай — Перу.

    Парагвай

    Сборная Парагвая, попав в группу B Кубка Америки летом 2019 года, заставила своих соперников понервничать.

    Хотя команда так и не одержала ни одной победы, удалось сыграть вничью с Катаром 2:2 и Аргентиной 1:1, а также было поражение от Колумбии — 0:1.

    В четвертьфинале Парагваю удалось довести дело до серии послематчевых пенальти, где бразильцам повезло больше — 4:3.

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    Затем были лишь товарищеские встречи, которых в общем было сыграно шесть матчей. В двух из них коллектив проиграл при двух победах.

    Перу

    Сборная Перу не проводила официальные матчи после Кубка Южной Америки, где очень сильно проявила себя, дойдя до финала. Команда не только выбила из турнира уже экс-чемпиона Чили, но и дала бой Бразилии.

    После вполне заслуженного триумфа «Инки» выступили против Эквадора в товарищеской игре. Правда, там они уступили 0:1.

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    • Затем была победа над бразильцами с аналогичным счетом. 12 октября 2019 года перуанцы сыграли с Уругваем и проиграли 0:1.

    Эта товарищеская встреча стала первой из трех предыдущих для команды, в которых она не смогла победить. Это были еще один матч с Уругваем (1:1) и Колумбией (0:1).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,20.

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    Успех гостей оценивается в 3,40, тогда как ничья — в 3,00.

    Прогноз и ставка на матч — обе команды забьют без ничьей за 3,30. 0

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