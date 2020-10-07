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    «Скуадра Адзурра» не даст ни одного шанса молдаванам?

    Италия — Молдавия. Прогноз (к. 1.57) и ставки на товарищеский матч 7 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на Италия — Молдавия
    Чиро Иммобиле
    7 октября в контрольном поединке сборная Италии дома сыграет с национальной командой Молдавии. Начало — в 21:45 по мск. Прогноз на Италия — Молдавия.

    Италия

    Сборная Италии не проигрывает уже более двух лет. Последний раз она уходила с поля ни с чем в сентябре 2018 года, уступив тогда на выезде 0:1 Португалии в рамках Лиги наций.

    После того «Скуадра Адзурра» провела 16 поединков в различных турнирах, где было одержано 13 победных результатов при трех ничейных.

    В этом году итальянцы сыграли в двух встречах, пришедшие на новый розыгрыш Лиги наций. В перовом туре турнира они дома расписали мировую с Боснией (1:1), после чего обыграли на выезде Нидерланды — 1:0.

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    Квалификацию к Евро-2020 Италия провела просто блестяще, выиграв в 10 играх из 10 с общей разницей мячей 37:4.

    Молдавия

    Национальная команда Молдавии смогла добыть лишь одну викторию в последних проведенных 16 встречах. Это событие произошло в июне 2019 года, когда дома была повержена Андорра (1:0) в отборе к Евро-2020.

    В том отборочном турнире этот успех оказался единственным для команды. Остальные девять игр она проиграла. Общая разница мячей составила 4:26.

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    • В новом году молдаване провели три поединка. Еще до пандемии они проиграли в товарняке 0:1 Швеции в гостях.

    А в прошлом месяце в новом розыгрыше Лиги наций Молдавия дома сыграла вничью 1:1 с Косово, а также минимально проиграла на выезде Словении — 0:1.

    Между собой эти сборные играли четыре раза. И во всех этих встречах побеждали итальянцы с общим счетом 9:2.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают ощутимое предпочтение хозяевам. На победу Италии предлагают — 1.04.

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    На викторию Молдавии дают — 41.00, ничья оценена — в 16.00.

    Молдавии очень тяжело даются забитые мячи. За последние два года она провела лишь четыре мяча.

    Так что в игре с надежно играющими в защите итальянцами, у гостей будет мало шансов отличится. Ставим в этой игре на «сухую» викторию хозяев. 0

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    Италия — Молдавия. Прогноз (к. 1.57) и ставки на товарищеский матч 7 октября 2020 года. Прогноз на Италия — Молдавия. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.57
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