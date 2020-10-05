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    Мячами отметятся оба коллектива?

    «Нюрнберг» — «Дармштадт». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч чемпионата Германии 5 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Нюрнберг» — «Дармштадт»
    Игрок «Нюрнберга»
    В понедельник, 5 октября, в рамках 3-го тура второй немецкой Бундеслиги «Нюрнберг» дома сыграет с «Дармштадтом». Стартовый свисток будет дан в 21:30 по мск. Прогноз на «Нюрнберг» — «Дармштадт».
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    Футбол. Германия. Вторая Бундеслига 05 Октября 2020 года
    Нюрнберг
  • Нюрнберг
    •  Нюрнберг 21:30 Дармштадт 98 Дармштадт 98
  • Германия. Вторая Бундеслига
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    «Нюрнберг»

    «Нюрнберг» в прошлом сезоне во второй Бундеслиге с большим трудом избежал вылета в третий дивизион, заняв в турнирной таблице 16-е место.

    Эта позиция отправила коллектив играть в переходных поединках, где он одолел «Ингольштадт» только благодаря правилу выездного гола — 2:0 и 1:3.

    В межсезонье команда провела пять товарищеских матчей, в которых трижды добивалась викторий и два раза уступала. Стартовала она в новом сезоне в Кубке Германии на стадии 1/32 финала, проиграв в родных стенах «Лейпцигу» со счетом 0:3.

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    В чемпионате «Нюрнберг» в первом туре на выезде разошелся миром с «Регенсбургом» (1:1), а затем на своей территории одержал викторию над «Зандхаузеном» (1:0).

    «Дармштадт»

    «Дармштадт» в предыдущем розыгрыше второй Бундеслиги претендовал на путевку в высшую лигу, но финишировал только пятым.

    В предсезонной подготовке коллектив провел четыре спарринга, в которых ни разу не добился победы, по два раза разойдясь миром и проиграв.

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    • В 1/32 финала Кубка Германии команда на выезде одержала волевую викторию над «Магдебургом» (3:2), а в рамках чемпионате сперва в гостях проиграла «Зандхаузену» (2:3), а потом в родных стенах сыграла вничью с «Регенсбургом» (0:0).

    В минувшем сезоне «Нюрнберг» дома проиграл со счетом 1:2, а на поле «Дармштадта» была результативная ничья — 3:3.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На победу «Нюрнберга» предлагают — 2.27.

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    На викторию «Дармштадта» дают — 3.01, ничья оценена — в 3.64.

    В семи очных противостояниях только в двух случаях не забивала хотя бы одна команда. Так что прогнозируем — в этом матче отличатся оба коллектива. 0

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    «Нюрнберг» — «Дармштадт». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч чемпионата Германии 5 октября 2020 года. Прогноз на «Нюрнберг» — «Дармштадт». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.65
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