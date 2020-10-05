«Нюрнберг» — «Дармштадт». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч чемпионата Германии 5 октября 2020 года

В понедельник, 5 октября, в рамках 3-го тура второй немецкой Бундеслиги «Нюрнберг» дома сыграет с «Дармштадтом». Стартовый свисток будет дан в 21:30 по мск. Прогноз на «Нюрнберг» — «Дармштадт».

«Нюрнберг»

«Нюрнберг» в прошлом сезоне во второй Бундеслиге с большим трудом избежал вылета в третий дивизион, заняв в турнирной таблице 16-е место.

Эта позиция отправила коллектив играть в переходных поединках, где он одолел «Ингольштадт» только благодаря правилу выездного гола — 2:0 и 1:3.

В межсезонье команда провела пять товарищеских матчей, в которых трижды добивалась викторий и два раза уступала. Стартовала она в новом сезоне в Кубке Германии на стадии 1/32 финала, проиграв в родных стенах «Лейпцигу» со счетом 0:3.

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В чемпионате «Нюрнберг» в первом туре на выезде разошелся миром с «Регенсбургом» (1:1), а затем на своей территории одержал викторию над «Зандхаузеном» (1:0).

«Дармштадт»

«Дармштадт» в предыдущем розыгрыше второй Бундеслиги претендовал на путевку в высшую лигу, но финишировал только пятым.

В предсезонной подготовке коллектив провел четыре спарринга, в которых ни разу не добился победы, по два раза разойдясь миром и проиграв.

В 1/32 финала Кубка Германии команда на выезде одержала волевую викторию над «Магдебургом» (3:2), а в рамках чемпионате сперва в гостях проиграла «Зандхаузену» (2:3), а потом в родных стенах сыграла вничью с «Регенсбургом» (0:0).

В минувшем сезоне «Нюрнберг» дома проиграл со счетом 1:2, а на поле «Дармштадта» была результативная ничья — 3:3.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На победу «Нюрнберга» предлагают — 2.27.

На викторию «Дармштадта» дают — 3.01, ничья оценена — в 3.64.

В семи очных противостояниях только в двух случаях не забивала хотя бы одна команда. Так что прогнозируем — в этом матче отличатся оба коллектива. 0