«Нюрнберг» — «Дармштадт». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч чемпионата Германии 5 октября 2020 года

«Нюрнберг»
«Нюрнберг» в прошлом сезоне во второй Бундеслиге с большим трудом избежал вылета в третий дивизион, заняв в турнирной таблице 16-е место.
Эта позиция отправила коллектив играть в переходных поединках, где он одолел «Ингольштадт» только благодаря правилу выездного гола — 2:0 и 1:3.
В межсезонье команда провела пять товарищеских матчей, в которых трижды добивалась викторий и два раза уступала. Стартовала она в новом сезоне в Кубке Германии на стадии 1/32 финала, проиграв в родных стенах «Лейпцигу» со счетом 0:3.
В чемпионате «Нюрнберг» в первом туре на выезде разошелся миром с «Регенсбургом» (1:1), а затем на своей территории одержал викторию над «Зандхаузеном» (1:0).
«Дармштадт»
«Дармштадт» в предыдущем розыгрыше второй Бундеслиги претендовал на путевку в высшую лигу, но финишировал только пятым.
В предсезонной подготовке коллектив провел четыре спарринга, в которых ни разу не добился победы, по два раза разойдясь миром и проиграв.
В 1/32 финала Кубка Германии команда на выезде одержала волевую викторию над «Магдебургом» (3:2), а в рамках чемпионате сперва в гостях проиграла «Зандхаузену» (2:3), а потом в родных стенах сыграла вничью с «Регенсбургом» (0:0).
В минувшем сезоне «Нюрнберг» дома проиграл со счетом 1:2, а на поле «Дармштадта» была результативная ничья — 3:3.
Прогноз и ставки
В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На победу «Нюрнберга» предлагают — 2.27.
На викторию «Дармштадта» дают — 3.01, ничья оценена — в 3.64.
В семи очных противостояниях только в двух случаях не забивала хотя бы одна команда. Так что прогнозируем — в этом матче отличатся оба коллектива. 0