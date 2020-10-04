«Бавария» — «Герта». Прогноз (к. 1.78) и ставки на матч Бундеслиги 4 октября 2020 года

В рамках 3-го тура немецкой Бундеслиги «Бавария» проведет домашний матч с «Гертой» на стадионе «Альянц Арена». Игра состоится 4-го октября в 19:00 по мск. Прогноз на «Бавария» — «Герта».

«Бавария»

«Мюнхенцы» взяли в этом сезоне уже два трофея. Выиграв Суперкубок УЕФА, подопечные Флика победили в Суперкубке Германии, одолев «Боруссию» Д со счетом 3:2.

В четырех играх сезона команда победила, однако в одном уступила, причем с неожиданным результатом 4:1. Обидчиком стал «Хоффенхайм». Хотя в первом туре чемпионата «баварцы» не менее сильно обидели «Шальке», разгромив его у себя дома 8:0.

Лишь игра с «Севильей» за Суперкубок УЕФА была не такой результативной. Там основное время закончилось ничьей 1:1. «Бавария» выиграла в дополнительное время (2:1 ДВ).

Календарь и таблица Бундеслиги

У хозяев травмировался Лерой Сане. У него снова проблемы с коленом. Может не выиграть Леон Горецка. Возможно, что его оставят на лавке для запасных.

«Герта»

«Герта» имеет те же 3 очка, что и «Бавария», однако находится на две строчки ниже и находится на 10-м месте. У команды тоже одно поражение и победа.

Коллектив потерпел два поражения в трех играх нового сезона. На старте «Старая дама» проиграла «Айнтрахту» Б в Кубке Германии со счетом 4:5.

После этого гости исправились и дали разгромный результат в игре с «бременцами», победив 4:1. 25 сентября команда потерпела поражение от другого «Айнтрахта», который из Франкфурта, со счетом 1:3.

«Герта» проиграла 3 из 4 последних выездных матчей в рамках Бундеслиги и выиграла только в одном из пяти.

Джавайро Дилросун, Мэттью Леки и Арне Майер — травмированные футболисты. Вряд ли выйдет на поле Сантьяго Аскасибар.

Прогноз и ставка

На «Баварию» дают очень маленький коэффициент 1.14, тогда как на «Герту» поставили 19.5. Ничья рассматривается букмекерами с коэффициентом 9.10.

«Баварии» нужно побеждать, чтобы не терять из виду конкурентов за чемпионский титул. тем более после поражения от «Хоффенхайма». «Герту» же ждет тяжелое соперничество. В прошлый раз команду разгромили 0:4.

Ставим на то, что «Бавария» устроит «Герте» разгром — ИТ 1 больше 3.0 за 1.78. 0