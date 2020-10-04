ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ЦСКАПобедить — трудно, проиграть — стыдно. ЦСКА досталась сложная группа Жеребьевка Лиги ЕвропыЖеребьёвка Лиги Европы 2020/2021 Уле-Гуннар Сульшер и Жозе МоуриньюАПЛ. Разгром от «Челси», «Ман Сити» в гостях у «Лидса», «МЮ» будет принимать «Тоттенхэм»
  • 18:27
    • Тульский «Арсенал» упустил победу над «Тамбовом»
  • 18:20
    • ЦСКА в меньшинстве обыграл «Урал»
  • 18:07
    • «Спартак» и «Зенит» огласили составы
  • 16:00
    • «Уфа» и «Ротор» голов не забили
  • 18:56
    • «Эвертон» обыграл «Брайтон», Хамес оформил дубль
  • 18:51
    • «Атлетико» не сумел забить «Вильярреалу»
  • 18:34
    • Дортмундская «Боруссия» отправила четыре мяча в ворота «Фрайбурга»
    Все новости спорта

    «Бавария» уверенно наберет очки после фиаско?

    «Бавария» — «Герта». Прогноз (к. 1.78) и ставки на матч Бундеслиги 4 октября 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Бундеслигу Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Баварию Прогнозы на Герту Календарь Бундеслиги
    Прогноз и ставки на «Бавария» — «Герта»
    Ханс-Дитер Флик
    В рамках 3-го тура немецкой Бундеслиги «Бавария» проведет домашний матч с «Гертой» на стадионе «Альянц Арена». Игра состоится 4-го октября в 19:00 по мск. Прогноз на «Бавария» — «Герта».
    ×
    Футбол. Германия. Бундеслига 04 Октября 2020 года
    Бавария
  • Мюнхен
    •  Бавария 19:00 Герта Герта
  • Берлин
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.15
  • X
  • 8.25
  • 2
  • 16.00
  • Ставка!
    •

    «Бавария»

    «Мюнхенцы» взяли в этом сезоне уже два трофея. Выиграв Суперкубок УЕФА, подопечные Флика победили в Суперкубке Германии, одолев «Боруссию» Д со счетом 3:2.

    В четырех играх сезона команда победила, однако в одном уступила, причем с неожиданным результатом 4:1. Обидчиком стал «Хоффенхайм». Хотя в первом туре чемпионата «баварцы» не менее сильно обидели «Шальке», разгромив его у себя дома 8:0.

    Лишь игра с «Севильей» за Суперкубок УЕФА была не такой результативной. Там основное время закончилось ничьей 1:1. «Бавария» выиграла в дополнительное время (2:1 ДВ).

    Календарь и таблица Бундеслиги

    У хозяев травмировался Лерой Сане. У него снова проблемы с коленом. Может не выиграть Леон Горецка. Возможно, что его оставят на лавке для запасных.

    «Герта»

    «Герта» имеет те же 3 очка, что и «Бавария», однако находится на две строчки ниже и находится на 10-м месте. У команды тоже одно поражение и победа.

    Коллектив потерпел два поражения в трех играх нового сезона. На старте «Старая дама» проиграла «Айнтрахту» Б в Кубке Германии со счетом 4:5.

    После этого гости исправились и дали разгромный результат в игре с «бременцами», победив 4:1. 25 сентября команда потерпела поражение от другого «Айнтрахта», который из Франкфурта, со счетом 1:3.

  • Пятый титул в 2020 году. «Бавария» завоевала Суперкубок Германии
  • На «Альянц Арене» мюнхенцы одержали победу над дортмундской «Боруссией»
  • 01/10/2020

    • «Герта» проиграла 3 из 4 последних выездных матчей в рамках Бундеслиги и выиграла только в одном из пяти.

    Джавайро Дилросун, Мэттью Леки и Арне Майер — травмированные футболисты. Вряд ли выйдет на поле Сантьяго Аскасибар.

    Прогноз и ставка

    На «Баварию» дают очень маленький коэффициент 1.14, тогда как на «Герту» поставили 19.5. Ничья рассматривается букмекерами с коэффициентом 9.10.

    15 000ПолучитьКешбэк — уникальный бонус новичкам1xstavka.ru 500ПолучитьФрибет за регистрациюolimp.bet

    «Баварии» нужно побеждать, чтобы не терять из виду конкурентов за чемпионский титул. тем более после поражения от «Хоффенхайма». «Герту» же ждет тяжелое соперничество. В прошлый раз команду разгромили 0:4.

    Ставим на то, что «Бавария» устроит «Герте» разгром — ИТ 1 больше 3.0 за 1.78. 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.75
  • Прогноз на матч Спартак — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Лидс — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.64
  • Прогноз на матч Лейпциг — Шальке
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.67
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  5.71
  • Экспресс дня 3 октября
  • Сегодня в 21:45
    •  3.00
  • Прогноз на матч Удинезе — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.74
  • Прогноз на матч Валенсия — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Орландо Сити — Нью-Йорк Ред Буллс
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Амур — Торпедо
  • Хоккей
  • Завтра в 10:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Корда — Надаль
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Зверев — Синнер
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Аталанта — Кальяри
  • Футбол
  • Завтра в 13:30
    •  1.67
  • Прогноз на матч Лестер — Вест Хэм
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Локомотив — Химки
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Пеп Гвардиола
  • Гвардиола столкнулся с наибольшим вызовом в тренерской карьере
    • 04:46 28/09/2020     Джейдон Санчо
  • Трансферный дайджест. 22-28 сентября
    • 23:11 28/09/2020     Юрген Клопп
  • Великолепный Мане, урок для Артеты и дилемма для Клоппа
    • 15:19 29/09/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Бавария» — «Герта». Прогноз (к. 1.78) и ставки на матч Бундеслиги 4 октября 2020 года. Прогноз на «Бавария» — «Герта». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.78
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 20 000
  • рублей
    бонус
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры