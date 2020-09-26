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    «Метц» просто так очки не отдаст

    «Марсель» — «Метц». Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч Лиги 1 26 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Марсель» — «Метц»
    Андре Виллаш-Боаш
    В рамках 5-го тура французской Лиги 1 «Марсель» сразится с «Метцом» на стадионе «Велодром». Игра запланирована на 26-е сентября 2020 года. Прогноз на «Марсель» — «Метц».
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    Футбол. Франция. Лига 1 26 Сентября 2020 года
    Марсель
  • Франция. Лига 1
    •  Марсель 22:00 Метц Метц
  • Франция. Лига 1
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.65
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 5.50
  • Ставка!
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    «Марсель»

    У «Марселя» сейчас два из двух. В двух первых турах «олимпийцы» победили, а затем были ничья и поражение. Таким образом, хозяева идут седьмыми. У них 7 очков.

    «Бело-голубые» выиграли у «Бреста» 3:2 и, самое главное, у ПСЖ 1:0. После этого коллектив уступил 0:2 «Сент-Этьену» на своем поле. С «Лиллем» команда сыграла вничью 1:1.

    «Марсель» не выигрывает на домашнем поле на протяжении четырех поединков. Во всех четырех матчах подопечные Виллаша-Боаша пропускали, однако в трех из четырех игр они пропускали не менее двух мячей.

    «Метц»

    Позиция «Метца» в турнирной таблице не отражает потенциала команды. Сейчас она занимает 17-е место и у нее всего одна победа в четырех турах.

    Календарь и таблица Лиги 1

    «Метц» в прошлом туре обыграл «Реймс» с результатом 2:1, тем самым прервав серию поражений. Однако справедливости ради стоит отметить, что в этих трех матчах гостям попались непростые соперники.

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    С одинаковым счетом 0:1 «мессинцы» уступили ПСЖ, «Монако» и «Лиллю». Четыре пропущенных гола в четырех турах — это неплохой результат. Учитывая, что вышеперечисленные соперники относятся к топам турнира, «темно-бордовые» заслужили похвалы.

    Прогноз и ставка

    За 1.65 дат победу «Марселя» и за 6.10 предлагают победу «Метца». Ничья оценена коэффициентом 3.75.

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    • «Марселю» будет непросто. Это не тот соперник, с которым можно расслабиться. ПСЖ и «Лиллю» и «Монако» пришлось потрудиться для победы.

    У хозяев был непростой отрезок. Вдобавок прошлая встреча при этих же тренерах закончилась вничью 1:1. Считаем, что хорошим вариантом является ставка «фора 2 (+1)» за 1.73. Все-таки на старте сезона гости много не пропускают. 0

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