«Гент» — «Динамо» Киев. Прогноз (к. 2.83) и ставки на Лигу чемпионов 23 сентября 2020 года

Киевское «Динамо» сыграет на выезде с бельгийским «Гентом» в рамках первого матча раунда плей-офф Лиги чемпионов. Встреча состоится 23 сентября, начало — в 22:00 мск. Прогноз на «Гент» — «Динамо» Киев.

«Гент»

На прошлой неделе буквально за день до важнейшей игры с венским «Рапидом» в квалификации Лиги чемпионов руководство «Гента» решилось на очень смелый шаг, уволив главного тренера команды Ласло Бёлёни.

Румынский тренер проработал в «Генте» меньше месяца, но за это время обстановка в команде накалилась до такого предела, что дальнейшее сотрудничество стало просто невозможным.

После одного из матчей украинский форвард Роман Яремчук заявил, что «Гент» стал играть как команда второй лиги — этот комментарий и последовавшая за ним реакция Бёлёни окончательно подтвердили, что, скорее всего, назначение нового тренера лишь дело времени.

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В итоге отставка Бёлёни помогла «Генту» пройти «Рапид» (2:1) и выиграть в минувшие выходные у «Мускрона» (1:0) в матче чемпионата Бельгии. Игра команды все еще далека от той, благодаря которой «Гент» в прошлом сезоне занял второе место в чемпионате Бельгии, но это, в любом случае, уже явно не тот кошмар.

«Динамо» Киев

Тем временем в Киеве некоторые болельщики по-прежнему публично заявляют, что никогда в жизни не скажут ни одного хорошего слова в адрес Мирчи Луческу, даже если «Динамо» выиграет Лигу чемпионов.

Насчет победы в ЛЧ, конечно, никто всерьез не говорит, но вот шансы на попадание в групповой этап после назначения румынского специалиста у «Динамо» действительно увеличились.

Несмотря на серьезные кадровые проблемы, «Динамо» уверенно прошло в третьем раунде квалификации голландский АЗ. 2:0 — это была чисто тренерская победа. Динамовцы четко выполнили установку Луческу и заслуженно вышли в следующий раунд.

Под руководством Луческу «Динамо» еще ни разу не проигрывало в официальных матчах. И второй приятный факт — киевляне до этого ни разу не пропускали больше одного мяча.

Прогноз и ставка

Букмекеры затрудняются предположить, как завершится предстоящий матч. На победу «Гента» можно поставить за 2.41, на ничью за 3.36, на «Динамо» — за 2.96.

Очевидно, что преимущество «Гента» заключается только в домашнем поле. По всем остальным показателям бельгийский клуб вряд ли превосходит киевский клуб.

Ну а главное преимущество «Динамо» — это огромный опыт Луческу, который отлично знает, что нужно делать в таких матчах.

Если все пойдет по плану, «Динамо» уже по итогам первого матча сделает большой шаг навстречу групповому этапу ЛЧ. Наша ставка — тотал «Динамо» больше 1,5 за 2.83.

А также — гол «Динамо» во втором тайме за 1.98. 0