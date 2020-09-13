«Ним» — «Ренн». Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции 13 сентября 2020 года

В 3-м туре французской Лиги 1 «Ним» будет принимать «Ренн». Матч пройдет 13 сентября в Ниме. Начало — в 16:00 мск. Прогноз на «Ним» — «Ренн».

«Ним»

В прошлом чемпионате Франции, который был завершен досрочно, «Ним» занял 18-е место, на 4 очка опередив зону вылета.

В новом сезоне команда стартовала с победы и поражения. Сперва «Ним» со счетом 4:0 разгромил «Брест», а во втором туре проиграл «Нанту» (1:2).

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Набрав 4 очка в двух матчах, «Ним» расположился в середине таблицы — на восьмой строчке.

«Ренн»

«Ренн» по итогам прошлого чемпионата сумел завоевать путевку в Лигу чемпионов — команда завоевала бронзовые медали.

В новом чемпионате «Ренн» стартовал, набрав 4 очка в двух турах. Сперва команда сыграла вничью с «Лиллем» (1:1), а затем была сильнее «Монпелье» (2:1).

Во время паузы на международные матчи «Ренн» провел контрольный поединок против «Бенфики», в котором проиграл со счетом 0:2.

Прогноз

На победу «Нима» дается коэффициент 3,25, на ничью — 3,25, а на победу «Ренна» — 2,37.

В предыдущем сезоне «Ренн» дважды обыграл «Ним» с минимальным преимуществом — 1:0 и 2:1.

Прогноз на матч — «Ренн» выиграет хотя бы один тайм с коэффициентом 1,73. 0