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    Справится ли «Арсенал» с «Фулхэмом»?

    «Фулхэм» — «Арсенал». Прогнозы (к. 2.15) и ставки на чемпионат Англии 12 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Фулхэм» — «Арсенал»
    «Арсенал» выиграл Суперкубок Англии-2020
    «Фулхэм» сыграет с «Арсеналом» в рамках первого тура английской Премьер-лиги. Матч состоится 12 сентября в Лондоне, начало — в 14:30 мск. Прогноз на «Фулхэм» — «Арсенал».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 12 Сентября 2020 года
    Фулхэм
  • Лондон
    •  Фулхэм 14:30 Арсенал Лондон Арсенал Лондон
  • Лондон
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 5.80
  • X
  • 4.30
  • 2
  • 1.57
  • Ставка!
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    «Фулхэм»

    «Фулхэм» в прошлом сезоне выступал в Чемпионшипе. Команда заняла четвертую строчку, благодаря чему смогла выступить в плей-офф турнира.

    Там «Дачники» смогли со счетом 3:2 обыграть «Кардифф Сити» по итогам двухматчевого полуфинала. В решающем поединке они победили «Брентфорд» и вышли в АПЛ.

    В межсезонье клуб провел только одну товарищескую встречу. В ней он разошелся миром с «МК Донс» со счетом 2:2.

    «Арсенал»

    По итогам прошлой кампании «Арсенал» занял нееврокубковую позицию в турнирной таблице Премьер-лиги. Лондонцы финишировали на восьмой строчке.

    Календарь и таблица АПЛ

    Тем не менее, попасть в Лигу Европы «Канонирам» удалось благодаря победе в Кубке Англии. В его финале они оказались сильнее своих земляков из «Челси» — 2:1.

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    В межсезонье подопечные Микеля Артеты разгромили «МК Донс» (4:1) в контрольном поединке. Также им удалось обыграть в Суперкубке Англии «Ливерпуль» (1:1) по пенальти.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,55, тогда как успех хозяев поля оценивается в 6,00, ничья — в 4,20.

    Рекомендуем ставить на то, что «Арсенал» выиграет, и в матче будет забито три или более голов за 2,15. 0

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    «Фулхэм» — «Арсенал». Прогнозы (к. 2.15) и ставки на чемпионат Англии 12 сентября 2020 года. Прогноз на «Фулхэм» — «Арсенал». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.15
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