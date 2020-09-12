«Фулхэм» — «Арсенал». Прогнозы (к. 2.15) и ставки на чемпионат Англии 12 сентября 2020 года

«Фулхэм» сыграет с «Арсеналом» в рамках первого тура английской Премьер-лиги. Матч состоится 12 сентября в Лондоне, начало — в 14:30 мск. Прогноз на «Фулхэм» — «Арсенал».

«Фулхэм»

«Фулхэм» в прошлом сезоне выступал в Чемпионшипе. Команда заняла четвертую строчку, благодаря чему смогла выступить в плей-офф турнира.

Там «Дачники» смогли со счетом 3:2 обыграть «Кардифф Сити» по итогам двухматчевого полуфинала. В решающем поединке они победили «Брентфорд» и вышли в АПЛ.

В межсезонье клуб провел только одну товарищескую встречу. В ней он разошелся миром с «МК Донс» со счетом 2:2.

«Арсенал»

По итогам прошлой кампании «Арсенал» занял нееврокубковую позицию в турнирной таблице Премьер-лиги. Лондонцы финишировали на восьмой строчке.

Календарь и таблица АПЛ

Тем не менее, попасть в Лигу Европы «Канонирам» удалось благодаря победе в Кубке Англии. В его финале они оказались сильнее своих земляков из «Челси» — 2:1.

В межсезонье подопечные Микеля Артеты разгромили «МК Донс» (4:1) в контрольном поединке. Также им удалось обыграть в Суперкубке Англии «Ливерпуль» (1:1) по пенальти.

Прогноз и ставка

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,55, тогда как успех хозяев поля оценивается в 6,00, ничья — в 4,20.

Рекомендуем ставить на то, что «Арсенал» выиграет, и в матче будет забито три или более голов за 2,15. 0