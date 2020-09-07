Казахстан — Белоруссия. Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч футбольной Лиги наций 7 сентября 2020 года

В понедельник, 7 сентября, сборная Казахстана на своем поле примет команду Белоруссии в матче Лиги наций. Встреча лиги C группы 4, которая пройдет на стадионе «Алматы Орталык», начнется в 17:00 по московскому времени. Прогноз на Казахстан — Белоруссия.

Казахстан

Сборная Казахстана хорошо известна российским болельщикам, ведь выступала с национальной командой России в одной группе квалификации Евро-2020.

Тогда «ястребы» c 10 очками финишировали пятыми в группе I, лишь по дополнительным показателям отстав от команды Кипра.

На 2020 год у Казахстана были запланированы товарищеские матчи с Литвой и Арменией, которые в итоге не состоялись в связи со вспышкой коронавируса.

В новой Лиге наций подопечные Михала Билека стартовали с выездной победы над Литвой (2:0).

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Казахстан пока не может рассчитывать только на травмированного защитника «Астаны» Абзала Бейсебекова.

Белоруссия

Сборная Белоруссии тоже не вышла в финальную часть Евро-2020. Выступая в отборочной группе C, она набрала всего четыре очка и заняла четвертое место, опередив только Эстонию.

Сыграв по два матча с Германией, Нидерландами и Северной Ирландией, «белые крылья» не набрали ни одного балла.

В февральских товарищеских матчах белорусы одержали победы над Узбекистаном (1:0) и Болгарией (1:0).

А вот в Лиге наций сборная Белоруссии стартовала с домашнего поражения от Албании (0:2).

Календарь и таблица Лиги наций

У сборной Белоруссии травмированы Всеволод Садовский и Максим Плотников. Также в расположение команды отказался прибыть Илья Шкурин из ЦСКА.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры не видят явного фаворита: победа сборной Казахстана — 2.80, победа сборной Белоруссии — 2.80, ничья — 2.90.

«Белые крылья» опережают «ястребов» на 20 позиций в рейтинге ФИФА, но на данном этапе вряд ли он может объективно отражать расклад сил.

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Белорусы откровенно плохо сыграли на своем поле с албанцами, а тяжелый перелет, вероятно, еще больше выбьет их из колеи.

Также минусом для команды Михаила Мархеля должно стать искусственное покрытие поля, к которому подопечные Михала Билека более привычны. Исходя из этого, наш прогноз — «победа сборной Казахстана с форой 0» за 1.90.

Также можно попробовать ставку «индивидуальный тотал сборной Казахстана больше 1» за 2.14. Белорусы вполне могли проиграть Албании с более крупным счетом, а все из-за ненадежной игры в обороне. 0