Сербия — Турция. Прогноз (к. 4.33) и ставки на матч Лиги наций УЕФА 6 сентября 2020 года

Во 2-м туре Лиги наций в рамках Лиги B сборная Сербии будет принимать команду Турции. Встреча пройдет 6 сентября в Белгараде на стадионе «Райко Митич». Прогноз на Сербия — Турция.

Сербия

В прошлом сезоне сербы были в Лиге С, но заняли первое место в группе с Литвой (1:0, 4:1), Румынией (2:2,0:0) и Черногорией (2:0, 2:1), и перешли в Лигу B.

В квалификации Евро-2020 Сербия заняла лишь третье место в группе В, набрав 14 очков в 8 матчах и уступив Украине (20) и Португалии (17).

С украинцами сербы сыграли 0:5 на выезде, а португальцам проиграли дома 2:4. Побеждала Сербия лишь Литву и Люксембург.

Календарь и таблица Лиги наций

В последних матчах в ноябре прошлого года сборная Сербии дома одолела Люксембург (3:2) и сыграла вничью с Украиной (2:2), упустив победу в концовке.

В стартовом туре новой Лиги наций балканцы уступили на выезде России (1:3).

Турция

Сборная Турции в предыдущем розыгрыше Лиги наций заняла третье место в своей группе дивизиона В со Швецией и Россией.

Все прогнозы на Лигу наций

Однако турецкой команде удалось остаться в Лиге В благодаря реформе Лиги наций, которую провел УЕФА, расширив более сильные дивизионы.

Далее турецкая сборная играла в квалификации Евро-2020 и сумела квалифицироваться на турнир. Турки заняли второе место в своей отборочной группе, пропустив вперед сборную Франции, но опередив Исландию, Албанию, Андорру и Молдову.

В десяти турах Турция потерпела лишь одно поражение и набрала в итоге 23 очка.

В первом туре нового розыгрыша Лиги наций коллектив проиграл Венгрии (0:1).

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,00, тогда как успех гостей оценивается в 3,60, ничья — в 3,30.

Рекомендуем ставить на то, что Сербия выиграет, и обе команды забьют за 4,33. 0