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    Отойдет ли Сербия от российского фиаско?

    Сербия — Турция. Прогноз (к. 4.33) и ставки на матч Лиги наций УЕФА 6 сентября 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу наций Прогнозы на сборную Сербии Прогнозы на сборную Турции Календарь Лига нацийПрогнозы на Лигу наций
    Прогноз и ставки на Сербия — Турция
    Сербия начала турнир с поражения
    Во 2-м туре Лиги наций в рамках Лиги B сборная Сербии будет принимать команду Турции. Встреча пройдет 6 сентября в Белгараде на стадионе «Райко Митич». Прогноз на Сербия — Турция.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. Лига B, группа 3 06 Сентября 2020 года
    Сербия
  • Белград
    •  Сербия 21:45 Турция Турция
  • Анкара
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.12
  • X
  • 3.35
  • 2
  • 3.60
  • Ставка!
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    Сербия

    В прошлом сезоне сербы были в Лиге С, но заняли первое место в группе с Литвой (1:0, 4:1), Румынией (2:2,0:0) и Черногорией (2:0, 2:1), и перешли в Лигу B.

    В квалификации Евро-2020 Сербия заняла лишь третье место в группе В, набрав 14 очков в 8 матчах и уступив Украине (20) и Португалии (17).

    С украинцами сербы сыграли 0:5 на выезде, а португальцам проиграли дома 2:4. Побеждала Сербия лишь Литву и Люксембург.

    Календарь и таблица Лиги наций

    В последних матчах в ноябре прошлого года сборная Сербии дома одолела Люксембург (3:2) и сыграла вничью с Украиной (2:2), упустив победу в концовке.

    В стартовом туре новой Лиги наций балканцы уступили на выезде России (1:3).

    Турция

    Сборная Турции в предыдущем розыгрыше Лиги наций заняла третье место в своей группе дивизиона В со Швецией и Россией.

    Все прогнозы на Лигу наций

    Однако турецкой команде удалось остаться в Лиге В благодаря реформе Лиги наций, которую провел УЕФА, расширив более сильные дивизионы.

    Далее турецкая сборная играла в квалификации Евро-2020 и сумела квалифицироваться на турнир. Турки заняли второе место в своей отборочной группе, пропустив вперед сборную Франции, но опередив Исландию, Албанию, Андорру и Молдову.

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    В десяти турах Турция потерпела лишь одно поражение и набрала в итоге 23 очка.

    В первом туре нового розыгрыша Лиги наций коллектив проиграл Венгрии (0:1).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,00, тогда как успех гостей оценивается в 3,60, ничья — в 3,30.

    Рекомендуем ставить на то, что Сербия выиграет, и обе команды забьют за 4,33. 0

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    Сербия — Турция. Прогноз (к. 4.33) и ставки на матч Лиги наций УЕФА 6 сентября 2020 года. Прогноз на Сербия — Турция. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.33
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