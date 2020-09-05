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    Армения снова проиграет в Скопье?

    Северная Македония — Армения. Прогноз (2.06) и ставки на матч Лиги наций 5 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на Северная Македония — Армения
    Генрих Мхитарян отказался играть за Армению в ближайших матчах
    Сборная Северной Македонии встретится со сборной Армении в рамках первого тура Лиги наций. Матч состоится 5 сентября в Скопье, начало — в 16:00 мск. Прогноз на Северная Македония — Армения.

    Северная Македония

    Македонцы в прошлом году очень достойно выступили в отборе на чемпионат Европы. Третье место в группе с шестью командами — более чем успешный результат для Северной Македонии.

    И что интересно, македонцы проиграли только Польше и Австрии, которые в итоге отобрались на Евро. В остальных же шести матчах они набрали 14 очков. На своем поле, например, Северная Македония выиграла у Израиля и Словении.

    В предыдущем розыгрыше Лиги наций Северная Македония без проблем выиграла свою группу, благодаря чему поднялась из Лиги D в Лигу C.

    Армения

    После неудачного выступления в отборе на Евро-2020 руководители армянского футбола пригласили на должность главного тренера известного испанского специалист Хоакина Капарроса.

    Повод для перемен действительно был. В десяти матчах отборочного турнира сборная Армении пропустила 25 мячей. Самыми болезненными стали три заключительные игры, в которых армянские футболисты получили в свои ворота в общей сложности 13 мячей...В Амении еще долго будут вспоминать поражение от Италии со счетом 1:9.

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    Но были и приятные моменты. Например, победы над Боснией (4:2) и Грецией (3:2). В обоих случаях сборной Армении очень помог Генрих Мхитарян, который решил пропустить ближайшие матчи. По словам Капарроса, Мхитарян до сих пор в отпуске и пока банально не готов играть.

    Прогноз и ставка

    Два года назад Северная Македония и Армения тоже оказались в одной группе Лиги наций. Тогда команды обменялись домашними победами: армяне выиграли 4:0, а македонцы 2:0.

    Скорее всего, то же самое может повториться и в этом году. Армении без Мхитаряна будет очень сложно рассчитывать на положительный результат. На своем же поле, если Генрих захочет помочь своей национальной команде, Армения вполне может взять реванш.

    Поэтому первый вариант для ставки — просто победа Северной Македонии за 1.70. Судя по результатам, Северная Македония — это классический пример домашней команды.

    И тотал Северной Македонии больше 1,5 за 2.06. С трудом верится, что Капарросу удалось за короткое время кардинально повлиять на игру сборной Армении, которой явно не хватает классных исполнителей. 0

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    Северная Македония — Армения. Прогноз (2.06) и ставки на матч Лиги наций 5 сентября 2020 года. Прогноз на Северная Македония — Армения. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.06
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