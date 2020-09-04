«Шэньчжэнь» — «Шанхай Шэньхуа». Прогноз (к. 1.86) и ставки на матч чемпионата Китая 4 сентября 2020 года

«Шэньчжэнь» сыграет на своем поле с «Шанхай Шэньхуа» в рамках девятого тура чемпионата Китая. Матч состоится 4 сентября, начало — в 13:00 мск. Прогноз на «Шэньчжэнь» — «Шанхай Шэньхуа».

«Шэньчжэнь»

После восьми матчей «Шэньчжэнь» занимает пятое место в турнирной таблице группы Далянь. Результат вполне приличный, если учесть, что в команде нет звезд из Европы.

Беспроигрышная серия «Шэньчжэня» на данный момент составляет три матча. Хозяева предстоящего матча выиграли у «Далянь Про» и «Гуанчжоу Фули». Первых, если что, тренирует Рафа Бенитес, под руководством которого сейчас играют Марек Гамшик и Саломон Рондон.

Ничья в матче с «Цзянсу Сунин» — тоже серьезный результат для «Шэньчжэня», тем более в гостевой встрече. Очевидно, что команда сейчас на ходу.

«Шанхай Шэньхуа»

Команда Кики Санчеса Флореса опережает своего соперника всего лишь на одно очко. И пока что «Шанхай Шэньхуа» входит в группу команд, которые будут участвовать в главном турнире за 1-8 место.

Однако сейчас «Шанхай Шэньхуа» находится явно не в лучшей форме — одна победа в пяти последних матчах, при этом в трех случаях это были домашние встречи.

Но, с другой стороны, есть еще один факт, который заставляет задуматься. «Шанхай Шэньхуа» набрал семь очков и не пропустил ни одного мяч в трех предыдущих матчах на выезде.

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Это только подчеркивает, что в китайской Суперлиге солидной стабильностью могут похвастаться только несколько клубов, которые исправно набирают очки и дома, и в гостях.

Прогноз и ставка

Уже понятно, что это не тот матч, где надо рассуждать про фаворитов и аутсайдеров. Статистика, правда, подсказывает, что «Шанхай» выиграл три из четырех последних матчей против «Шэньчжэня», и все же лучше не рисковать лишний.

Есть ставка на голы — на тотал больше 2,5 за 1.86 — и она как раз и является, пожалуй, самым оптимальным вариантом для матча, в котором может произойти абсолютно все что угодно.

Также можно рассмотреть ставку на тотал второго тайма больше 1,5 за 1.98. В Китае очень часто до перерыва более-менее спокойно, а потом начинается «жара».

И один из опасных, но интересных вариантов для ставок — это «обе команды забьют во втором тайме» за 2.99. 0