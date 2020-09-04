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    «Гремио» и «Спорт Ресифи» много не забьют

    «Гремио» — «Спорт Ресифи». Прогноз и ставки на матч Бразильской Серии А 4 сентября 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Латинскую Америку
    Прогноз и ставки на «Гремио» — «Спорт Ресифи»
    Диего Соуза, «Гремио»
    «Гремио» будет принимать «Спорт Ресифи» в рамках 7-го тура чемпионата Бразилии. Матч пройдет на «Арене Гремио» 4 сентября. Начало — в 01:00 мск. Прогноз на «Гремио» — «Спорт Ресифи».

    «Гремио»

    В предыдущем чемпионате Бразилии «Гремио» финишировал на четвертом месте.

    В новом сезоне Бразильской Серии А «Гремио» еще не проигрывал, но при этом команда из пяти матчей выиграла только в одном, после чего в четырех турах подряд сыграла вничью. Причем в этих четырех играх удалось забить только два гола — 1:1, 0:0, 1:1, 0:0.

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    В турнирной таблице чемпионата Бразилии «Гремио» располагается на 15-й строчке. У команды в активе 7 очков после 5 матчей, 3 забитых гола и 2 пропущенных.

    В конце августа «Гремио» провел два матча в рамках чемпионата Гаушу — оба против «Кашиаса». Команда сперва выиграла 2:0, а затем проиграла 1:2.

    «Спорт Ресифи»

    «Спорт Ресифи» — аутсайдер чемпионата Бразилии. Команда, которая с этого сезона повысилась в классе, смогла набрать лишь 4 очка в 6 играх и располагается на последней строчке.

    «Спорт Ресифи» стартовал в чемпионате с победы, но после этого проиграл в четырех матчах из пяти при одной ничьей. Во всех играх чемпионата команде не удавалось сохранить ворота сухими.

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    В трех последних играх команда потерпела поражения с одинаковым счетом 0:1 — от «Сантоса», «Сан-Паулу» и «Куритибы».

    Прогноз

    На победу «Гремио» дается коэффициент 1,36, на ничью — 4,80, а на успех гостей — 9,10.

    Прогноз на матч — тотал меньше 2,5 голов с коэффициентом 1,65. 0

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