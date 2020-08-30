«Сент-Этьен» — «Лорьян». Прогноз (к. 1.95) и ставки на матч чемпионата Франции 30 августа 2020 года

В рамках 2-го тура Лиги 1 «Сент-Этьен» будет принимать «Лорьян». Встреча пройдет 30 августа. Начало — в 16:00 мск. Прогноз на «Сент-Этьен» — «Лорьян».

«Сент-Этьен»

В прошлом чемпионате Франции, который из-за коронавируса был завершен досрочно, «Сент-Этьен» финишировал на 17-м месте.

В 28 турах команда смогла набрать лишь 30 очков и на 7 очков оторвалась от зоны вылета.

В июле «Сент-Этьен» сыграл в финале Кубка Франции — команда потерпела минимальное поражение в игре с ПСЖ (0:1).

Перед стартом нового сезона «Сент-Этьен» провел ряд контрольных игр. В трех последних поединках команда обыграла «Бордо» (4:2), затем уступила «Ренну» (0:3) и «Анжеру» (0:1).

«Лорьян»

«Лорьян» прошлый сезон провел в Лиге 2. Турнир был завершен досрочно, и к этому моменту «Лорьян» лидировал в таблице. Команда набрала 54 очка после 28 туров и на 2 очка опередила «Аяччо», который стал третьим.

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Перед стартом нового сезона «Лорьян» провел ряд товарищеских игр. В трех последних команда сыграла вничью с «Ренном» (1:1), «Анжером» (0:0) и обыграла «Генгам» (1:0).

В рамках первого тура чемпионата Франции «Лорьян» играл против «Страсбура» и одержал победу со счетом 3:1.

Прогноз

На победу «Сент-Этьена» в этом матче дается коэффициент 2,33, на ничью — 3,40, а на победу «Лорьяна» — 3,40.

Наш прогноз на матч — «Обе забьют» с коэффициентом 1,95. 0