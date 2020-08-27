ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Локомотив» и «Зенит» попали в групповой этап ЛЧ напрямуюЧто ждёт российские клубы в еврокубках сезона-2020/21? Роберт ЛевандовскиЗагруженность и неопределенность. Новый сезон станет более насыщенным «Тампа-Бэй»НХЛ. «Тампа» и «Ванкувер» сравняли счет в своих сериях
  • 07:00
    • СМИ: Месси принял решение перейти в «Манчестер Сити»
  • 10:36
    • ПСЖ и «МЮ» — фавориты на подписание Месси
  • 10:18
    • ЦСКА увеличил предложение по хавбеку «Ривер Плейт»
  • 08:22
    • «Клипперс» разгромили «Даллас», «Денвер» обыграл «Юту»
  • 07:31
    • В «Вест Бромвиче» заявили о желании пописать Влашича
  • 00:59
    • Президент «Барселоны» опроверг информацию о своей отставке
  • 23:13
    • Киевское «Динамо» выиграло Суперкубок Украины
    Все новости спорта

    «Хэбей Чайна Форчун» одержит очередную победу?

    «Циндао Хайню» — «Хэбей Чайна Форчун». Прогноз (к. 2.02) и ставки на матч Суперлиги 27 августа 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Суперлигу Китая Прогнозы на футбол Китая Прогнозы на Хэбей Чайна Форчун
    Прогноз и ставки на «Циндао Хайню» — «Хэбей Чайна Форчун»
    Футболисты «Хэбей Чайна Форчун»
    В 7 туре чемпионата Китая «Циндао Хайню» примет на своем поле «Хэбей Чайна Форчун». Игра состоится на арене «Сучжоу Спортс Центр». Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени. Прогноз на «Циндао Хайню» — «Хэбей Чайна Форчун».

    «Циндао Хайню»

    По итогам шести туров «Циндао Хайню» занимает 5 место с 7 очками. Однако победа позволит команде подняться в зону плей-офф.

    В нынешнем сезоне хозяева проиграли всего один матч. Чаще всего коллектив играл вничью. На счету клуба четыре мировых. Лишь в прошлом туре «Циндао» удалось прервать безвыигрышную серию и победить.

    Победу «ламантины» одержали над «Тяньцзинь Тэда», выиграв со счетом 0:2. Четыре ничьи подряд команда расписала с «Бэйцзин Гоань» (3:3), «Чунцин Лифан» (0:0), «Шанхай СИПГ» (1:1) и «Шицзячжуан» (2:2).

    Все прогнозы на футбол

    С учетом прошлого сезона «Циндао Хайню» не выигрывает на своем поле уже три встречи.

    «Хэбей Чайна Форчун»

    Команда начала побеждать. После 4-матчевой безвыигрышной серии «Хэбей Чайна Форчун» одержал две победы подряд. Гости отпраздновали победу в матчах с «Ухань Залл» (3:1) и «Тяньцзинь Тэда» (2:0).

  • Трансферный дайджест. 18-24 августа
  • Перебертся ли лидер ПСЖ в Примеру, куда отправится защитник «Арсенала», усилится ли «Барса» голландским вундеркиндом и другие трансферные новости последних дней
  • 24/08/2020

    • Перед этим у «красно-белых» было поражение от «Бэйцзин Гоань» со счетом 3:1 и ничья в игре против «Чунцин Лифан» (2:2).

    В турнирной таблице чемпионата Китая команда занимает 4 место. Ей нужна как минимум ничья, чтобы остаться на 4 строчке. Сейчас у гостей на счету 8 очков.

    Прогноз и ставка

    В очных встречай у «Хэбей» преимущество в виде трех побед подряд — 6:1, 0:1 и 0:1. При этом отметим, что многие матче гостей в турнире заканчиваются результативно.

    22 000ЗабратьБонус к депозиту новичкамparimatch.ru 10 000ЗабратьФрибет для новых игроковbetcity.ru

    Коэффициенты говорят о том, что «Чайна Форчун» являются фаворитами встречи. На их победу дают 2.02, тогда как на победу «Циндао» букмекеры поставили цифру 3.60.

    Мы считаем, что «Хэбей» продолжит свою победную серию. В очных встречах клуб имеет хорошее преимущество. При этом прошлом сезоне хозяева выступали в Первой лиге. Они пока проходят адаптацию.

    Прогноз и ставка: П2 за 2.02. 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.75
  • Прогноз на матч Спартак-2 — Краснодар-2
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Локомотив — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ротор — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Рубин — Уфа
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Карабах — Шериф
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Краснодар — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Ростов — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Динамо — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.84
  • Прогноз на матч Динамо Брест — Сараево
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч ЧФР Клуж — Динамо Загреб
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Селтик — Ференцварош
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.62
  • Прогноз на матч Селтик — Ференцварош
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  4.46
  • Экспресс дня 26 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Филадельфия — Айлендерс
  • Хоккей
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Кингсли Коман
  • Гол блудного сына. Воспитанник «ПСЖ» похоронил Париж в финале Лиги чемпионов
    • 02:37 24/08/2020     Килиан Мбаппе
  • Трансферный дайджест. 18-24 августа
    • 20:02 24/08/2020     «Зенит» — ЦСКА
  • Единоличный лидер. ЦСКА оброс мускулами, но «Зенит» все еще сильнее
    • 02:41 20/08/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 22 000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Циндао Хайню» — «Хэбей Чайна Форчун». Прогноз (к. 2.02) и ставки на матч Суперлиги 27 августа 2020 года. Прогноз на «Циндао Хайню» — «Хэбей Чайна Форчун». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.02
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет
    • забрать
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры