«Циндао Хайню» — «Хэбей Чайна Форчун». Прогноз (к. 2.02) и ставки на матч Суперлиги 27 августа 2020 года

В 7 туре чемпионата Китая «Циндао Хайню» примет на своем поле «Хэбей Чайна Форчун». Игра состоится на арене «Сучжоу Спортс Центр». Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени. Прогноз на «Циндао Хайню» — «Хэбей Чайна Форчун».

«Циндао Хайню»

По итогам шести туров «Циндао Хайню» занимает 5 место с 7 очками. Однако победа позволит команде подняться в зону плей-офф.

В нынешнем сезоне хозяева проиграли всего один матч. Чаще всего коллектив играл вничью. На счету клуба четыре мировых. Лишь в прошлом туре «Циндао» удалось прервать безвыигрышную серию и победить.

Победу «ламантины» одержали над «Тяньцзинь Тэда», выиграв со счетом 0:2. Четыре ничьи подряд команда расписала с «Бэйцзин Гоань» (3:3), «Чунцин Лифан» (0:0), «Шанхай СИПГ» (1:1) и «Шицзячжуан» (2:2).

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С учетом прошлого сезона «Циндао Хайню» не выигрывает на своем поле уже три встречи.

«Хэбей Чайна Форчун»

Команда начала побеждать. После 4-матчевой безвыигрышной серии «Хэбей Чайна Форчун» одержал две победы подряд. Гости отпраздновали победу в матчах с «Ухань Залл» (3:1) и «Тяньцзинь Тэда» (2:0).

Перед этим у «красно-белых» было поражение от «Бэйцзин Гоань» со счетом 3:1 и ничья в игре против «Чунцин Лифан» (2:2).

В турнирной таблице чемпионата Китая команда занимает 4 место. Ей нужна как минимум ничья, чтобы остаться на 4 строчке. Сейчас у гостей на счету 8 очков.

Прогноз и ставка

В очных встречай у «Хэбей» преимущество в виде трех побед подряд — 6:1, 0:1 и 0:1. При этом отметим, что многие матче гостей в турнире заканчиваются результативно.

Коэффициенты говорят о том, что «Чайна Форчун» являются фаворитами встречи. На их победу дают 2.02, тогда как на победу «Циндао» букмекеры поставили цифру 3.60.

Мы считаем, что «Хэбей» продолжит свою победную серию. В очных встречах клуб имеет хорошее преимущество. При этом прошлом сезоне хозяева выступали в Первой лиге. Они пока проходят адаптацию.

Прогноз и ставка: П2 за 2.02. 0